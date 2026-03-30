Швидкі гроші чи пастка для початківців: як читати умови криптопресейлів

Нещодавно на «Мінфіні» з’явився окремий розділ із пресейлами криптовалют . Цей інструмент може стати джерелом швидких прибутків, але водночас залишається одним із найризикованіших на ринку. Початківців часто приваблює низька стартова ціна, проте сама собою вона нічого не гарантує. Повністю уникнути ризиків тут неможливо, але розуміння цифр та умов запуску дозволяє відсіяти слабкі й непрозорі проєкти ще на старті — як це зробити, розбирався «Мінфін».

Як влаштований криптопресейл і чому він такий ризикований

Якщо коротко, то пресейл криптовалюти — це попередній продаж токенів, ще до їх повноцінного виходу на ринок.

По суті, це виглядає так: команда проєкту ще не запустила токен у вільний ринковий обіг, або лише готує його до публічного продажу, але вже пропонує його раннім покупцям нібито дешево, щоб залучити гроші на розвиток. Такі інвестори купують не сформований ринком актив, а можливість зайти в проєкт на старті зі знижкою, із розрахунком на те, що після виходу на ринок токен або стане справді важливим в екосистемі, або його можна буде продати дорожче.

Ми вже порівнювали цей процес із купівлею квартири в будинку на етапі котловану, оскільки з пресейлами часто працює та ж сама логіка. Але є важливий нюанс: сам токен до цього моменту вже може бути створений у блокчейні. Тобто назва, тикер і смартконтракт існують, але повноцінного ринку навколо токена ще немає. Немає відкритих торгів, ліквідності та ринкової ціни. Саме тому на пресейлі ви, зазвичай, не можете просто взяти й перепродати такий токен іншому покупцеві, а нерідко його не можна навіть переказати між власними гаманцями.

Є й ще одна відмінність від ринку нерухомості: у криптопресейлах шанс назавжди втратити гроші зазвичай вищий. Якщо проєкт не дійде до ринку або токен після запуску не отримає попиту й ліквідності, повернути вкладене, ймовірно, не вийде. Зазвичай тут навіть немає тієї правової опори, яка хоча б формально існує на традиційних ринках.

Водночас, якщо забудовника загалом можна перевірити за ліцензіями та документами, то команду розробників токенів перевірити складніше. Головним маркером довіри стає не публічність імен, а проходження офіційного KYC (верифікації особи) командою на платформі продажу. І навіть якщо у проєкту є сильна команда, досвід та гучні імена, це не дає гарантій успіху. Як показує історія крипторинку, шахраєм може бути будь-хто, і навіть найдосвідченіша команда може провалити проєкт чи не виконати свої зобов’язання.

Саме тому перед участю в пресейлі важливо дивитися не лише на гарний сайт, гучні обіцянки екосистемної ролі чи низьку стартову ціну. Є декілька базових моментів, які варто перевірити заздалегідь. Вони не гарантують, що проєкт «вистрілить», але принаймні допомагають відсіяти відверто слабкі або занадто ризиковані варіанти.

Де проходить пресейл і чому це важливо

Пресейли токенів найчастіше шукають на спеціальних агрегаторах, на кшталт CryptoRank, які працюють, як каталог активних і майбутніх продажів, та показують основні деталі. Зрозуміти, де саме продають токен, часто можна за абревіатурою в описі продажу:

ICO (Initial Coin Offering) — проєкт продає токен сам.

IDO (Initial DEX Offering) — токен запускають через децентралізований лаунчпад (launchpad).

IEO (Initial Exchange Offering) — токен запускають через лаунчпад централізованої біржі.

Платформа продажу — це один із важливих маркерів для перевірки проєкту. Якщо токен продається на таких великих платформах, як Binance Wallet чи KuCoin Spotlight, це може свідчити про більшу довіру до проєкту. Такі платформи здебільшого мають жорсткі вимоги до проєктів і ретельно перевіряють їх перед запуском. Якщо ж пресейл проходить лише на сайті самого проєкту або на менш відомих DeFi-лаунчпадах, це може підвищити ризик.

Крім того, існують різні рейтинги, які допомагають оцінити надійність платформ для пресейлів. Наприклад, платформи, на кшталт уже згаданої CryptoRank, надають огляд успішності продажів на різних майданчиках, з огляду на показники ROI (Return on Investment). Такі рейтинги дають зрозуміти, наскільки ефективно працюють різні платформи, з погляду прибутковості для інвесторів, і можуть бути корисними для вибору.

Важлива не лише сама платформа, а й те, наскільки прозоро вона показує правила продажу. Надійні лаунчпади зазвичай відразу розкривають умови участі: KYC, мінімальну і максимальну суму покупки, порядок алокації, графік отримання токенів, локапи та обмеження за юрисдикціями. Якщо ж запустити сейл можна майже без перевірки, а платформа прямо дистанціюється від якості проєктів, перевіряти такий запуск варто значно жорсткіше.

Чому графік розблокування важливіший за низьку ціну

Один із найважливіших моментів для перевірки проєкту — умови розподілу токенів (vesting), про який в описі токенів на пресейлах розповідає пункт lock-up.

Простіше кажучи, vesting — це графік, за яким ви зможете продати придбані на пресейлі токени відразу після старту торгів під час TGE (Token Generation Event). Lock-up у цьому контексті вказує на період заморожування токенів, щоб інвестори не кинулися продавати їх відразу після запуску, обвалюючи ціну й знищуючи потенціал для розвитку ліквідності.

0% lock-up (100% розблоковано на TGE)

На перший погляд, це здається заманливим, оскільки ви відразу отримуєте можливість продати придбані з дисконтом токени за вищою ціною. Але насправді це велика пастка. Якщо всі інвестори отримають токени відразу, ринок миттєво заповниться пропозицією. Це майже гарантований дамп ціни. Тут виграє лише той, у кого швидший інтернет або бот. Всі решта втратять через падіння ціни.

Частковий lock-up (наприклад, 25% на TGE + поступове розблокування)

Ви отримуєте частину своїх токенів відразу, а решта — розблоковується поступово протягом декількох місяців. Наприклад, 25% токенів доступні відразу після TGE, а решта (75%) — розподіляється рівними частинами протягом 6−12 місяців. Поступове розблокування дозволяє ринку «звикнути» до нової кількості токенів, а також дає проєкту час на розвиток і формування попиту на токен. Це знижує ризики для інвесторів і допомагає проєкту зберігати стабільність на ринку в перші місяці після запуску.

Linear vesting (поступове розблокування)

Поступове розблокування — це найздоровіший варіант для довгострокових інвестицій. Коли токени розморожуються в невеликій кількості рівномірно протягом 6−12 місяців, це дає ринку час на розвиток, не створює різких хвиль розпродажів і не бʼє по ліквідності.

Vesting можна порівняти з поливом рослин. Якщо ви заливаєте її відразу великою кількістю води (0% lock-up) — коріння може згнити, і рослина загине. Але якщо поливати поступово (linear vesting), рослина розвивається стабільно, не переживаючи стресу.

Також в описах процесу розблокування токенів можна натрапити на термін «cliff».

Cliff — це період, коли токени взагалі не доступні для продажу. Це своєрідна пауза, яка дозволяє проєкту трохи «розігнатися», перш ніж токени почнуть розблоковуватися.

Скільки токенів вийде на ринок і кому вони дістануться

Після платформи та умов розблокування варто подивитися ще й на базові цифри токена, які допомагають зрозуміти механіку його майбутнього запуску. Тут важливо, щоб на старті в обіг не виходила зовсім мізерна частина токенів, а розрив між стартовою і повною оцінкою не був надто великим. Інакше, це означає, що на початку ринок отримає лише невелику частину пропозиції, а майбутні розблокування можуть сильно тиснути на ціну.

Побачити це можна за двома співвідношеннями: Total Supply (загальна емісія токенів) та Initial Circulating Supply (кількість токенів, яка стане доступною на старті торгів після TGE), або Initial Market Cap (вартість токенів, які будуть доступні на старті торгів) та FDV (умовна повна оцінка проєкту, якби всі токени вже були в обігу).

Головне правило тут просте: чим більша різниця між цими показниками, то вищий ризик майбутнього обвалу.

Наприклад, якщо Initial Market Cap становить $5 млн, а FDV — $500 млн, це означає, що на ринок відразу виходить ледве 1% токенів. Решта 99% токенів ще не в обігу і з часом виходитимуть на ринок, посилюючи тиск на ціну. Це означає, що проєкт стартує з мізерною ліквідністю, а в майбутньому великі розблокування токенів можуть регулярно провокувати сильні розпродажі.

Також варто дивитися на розподіл токенів між категоріями. Якщо частка public sale є невеликою, а значний обсяг зосереджений у команди, інсайдерів, фондів, ранніх інвесторів або інших великих категорій, це означає, що велика частина пропозиції фактично контролюється вузьким колом учасників. Така структура підвищує ризик тиску на ціну, особливо якщо ці токени почнуть розблоковуватися рано або без достатньо довгого блокування (lock-up). Натомість більша частка community чи public sale зазвичай є кращою, бо розподіл токенів є менш концентрованим.

У цьому контексті також потрібно враховувати співвідношення Raise та Total Raise — вони показують, скільки грошей проєкт уже залучив і через які раунди.

Raise — це сума, яку проєкт зібрав у публічному продажі, тобто через лаунчпади.

Total Raise — це загальна сума залучених коштів: і з публічних продажів, і з приватних раундів.

Якщо Raise невеликий, а Total Raise значно більший, це означає, що основні гроші проєкт отримав не від роздрібних учасників, а від приватних інвесторів на ранніх етапах. Саме собою це не добре і не погано, але в такому разі важливо подивитися, коли розблоковуються токени seed- та private-раундів. Якщо великі приватні алокації почнуть виходити на ринок рано, це може створити додатковий тиск на ціну.

Також варто звертати увагу на самих інвесторів у проєкті. Якщо в ньому бере участь відомий фонд, наприклад, Фонд Ethereum чи Фонд Arbitrum, це може бути додатковим сигналом для довіри. Відомі фонди зазвичай ретельно відбирають проєкти та можуть надати не тільки фінансування, а й стратегічну підтримку, що підвищує потенціал для успіху проєкту.

Окрім умов розблокування, критично важливо з’ясувати, як проєкт плануватиме ліквідність відразу після TGE. Надійні запуски зазвичай чітко вказують, який відсоток від залучених коштів (Raise) йде безпосередньо на формування пулу ліквідності (LP) — часто це 20−50% зібраного.

Ще важливіший нюанс: чи заморожується ця ліквідність на певний термін (LP‑lock) — на 6−12 місяців або довше? Сам показник Liquidity (LP) у розподілі токенів ще не означає, що ліквідність після запуску буде заблокована. Це потрібно окремо перевіряти в документації проєкту, умовах запуску або матеріалах лаунчпада. Якщо таких даних немає, це підвищує ризики для інвестора. Без такого гарантованого пулу й блокувального контракту навіть ідеальний графік vesting не врятує від миттєвого обвалу ціни: ринок просто не матиме «купівельної стінки», а розробники зможуть вивести ліквідність (rug pull) у перші години торгів.

Низька ціна, високі ризики

Попри популярність, пресейли залишаються одним із найризикованіших інструментів крипторинку, оскільки щодня з’являються нові токени, значна частина яких так і не доходить до зрілого ринку. Саме тому участь у таких продажах потребує не азарту, а холодного розрахунку. Перед входом варто перевірити декілька базових речей:

Платформу — пресейл проходить на відомому лаунчпаді з KYC і прозорими правилами, а не лише на сайті самого проєкту.

Vesting — є розумний lock-up із поступовим розблокуванням (linear vesting), а не 100% токенів відразу на TGE.

Токеноміку — розрив між Initial Market Cap та FDV не перевищує 10−15 разів.

Розподіл — частка команди, інсайдерів і приватних інвесторів не домінує; їхні токени заблоковані достатньо довго.

Ліквідність — проєкт чітко вказує, який відсоток Raise йде в LP, і ця ліквідність заморожена щонайменше на 6 місяців.

Прозорість — є whitepaper, роль токена в екосистемі зрозуміла, команда верифікована.

Якщо ж проєкт не дає достатньо інформації про vesting, структуру продажу, розподіл токенів, застосування та роль токена або умови участі, це вже саме собою привід для обережності. А якщо ключові параметри є суперечливими або відверто насторожують, такий пресейл, ймовірно, краще пропустити.

Навіть у випадках, коли все виглядає акуратно, пресейл не припиняє бути ставкою на майбутнє, а не інвестицією з гарантіями. Саме тому головне правило тут просте: що менше прозорості й що більше білих плям, то вищий ризик втратити гроші.