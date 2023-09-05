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5 вересня 2023, 14:30 Читать на русском

Біткоїн знову падає: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

Минуло майже два місяці з моменту формування криптовалютного портфелю експертами «Мінфіну». Розповідаємо, як і чому ми скоригували агресивну та консервативну частину нашого портфеля.

Минуло майже два місяці з моменту формування криптовалютного портфелю експертами «Мінфіну».

За час існування нашого портфеля на ринку цифрових активів відбулося декілька знакових подій:

  • перемога Ripple в судовій тяганині проти SEC;
  • подальші кроки до появи спотового біткоїн-ETF;
  • халвінг Litecoin;
  • запуск блокчейну Base від криптовалютної біржі Coinbase;
  • перемога Grayscale над SEC.

Як ці події вплинули на вартість портфеля та які подальші кроки здійснили експерти «Мінфіну» — читайте в нашому огляді.

Як відіграли консервативні інвестиції

Нагадаємо вхідні параметри:

  • інвестовано $1 000;
  • портфель розділено на дві частини у співвідношенні 40%/60%;
  • 40% коштів інвестовано у фундаментальні проєкти;
  • 60% — інвестовано у швидкозростаючі проєкти;
  • інвестиційний горизонт — 2 роки.

Детальніше про алгоритм формування портфеля криптовалют та критерії відбору активів читайте у нашій статті: Біткоїн і не тільки: 17 монет із нового криптопортфелю «Мінфіну»

Отже, станом на 5 вересня 2023 року фундаментальна (консервативна) частка нашого портфеля втратила 8,33% вартості, або $33,31 у фіатному еквіваленті.

Консервативна частка криптопортфелю на 5.09.2023

Приріст станом на зараз показала тільки Solana, всі інші монети втратили у вартості. «Антигероєм» нашої фундаментальної частки портфелю є Polkadot (DOT), втрати якого перевищили 17%.

Що змінили у консервативній частині портфеля

Наш портфель з моменту створення зазнав змін (вище ви бачите його початковий стан, приведений до поточних цін). Експерти «Мінфіну прогнозували, що ринок криптовалюти торгуватиметься тривалий проміжок часу в горизонтальному діапазоні, тому було прийнято рішення за можливості фіксувати прибуток.

Після створення портфелю було виставлено стоп-ліміт ордери на продаж, коли прибуток досягне 20%. Із 7 монет, що є в нашому портфелі, 2 перевищили цю відмітку. Solana загалом зростала майже на 40%, а приріст Cardano досягав 23%. За обома монетами зафіксовано прибуток 20%.

Наш дохід у фіаті склав $22,86. Отримані кошти ми знову інвестували, купивши SOL та ADA за ринковими цінами. Внаслідок таких маніпуляцій, частка цих монет в нашому портфелі зросла. Solana куплено за $20,9, трохи дорожче, ніж на етапі створення портфелю, Cardano — $0,265, отримали кращу ціну (дата угоди 31.08.2023).

Зрозуміло, що і наш портфель збільшився, оскільки ми додатково інвестували $22,86. Цей дохід зменшив нереалізовані збитки до $10.

На скріні нижче представлені зміни, яких зазнав наш портфель:

Ставки підвищено

Незважаючи на потік позитивних новин, ринок криптовалюти залишається млявим. Ми очікуємо, що перша криптовалюта найближчі 2−3 місяці торгуватиметься в діапазоні $20 000−35 000, тож знову виставили стоп-ліміт ордери на продаж монет при досягненні прибутку в 30%. Для «важковаговиків» (BTC, ETH) планку фіксації прибутку знижено до 10%.

Що відбувається з агресивною часткою портфелю

Ми покладали значні надії на швидкозростаючу частку портфеля, в плані отримання прибутку. Проте, в реальності вийшло так, що значно кращий приріст за два місяці, що минули, показували фундаментальні проєкти.

З 12 токенів, що є в нашій швидкозростаючій частці портфеля, — всі втратили у вартості. Загальна просадка перевищує 27% у фіаті, нереалізовані втрати склали $162,91.

«Найстійкішим» виявився BAT, втративши 13,6%, а найгірший результат показав FLOW, який знизився в ціні майже на 39%.

Стан швидкозростаючої частки криптопортфелю:

Зміни у швидкозростаючій частці криптопортфелю

За токенами швидкозростаючої частки портфелю також було виставлено стоп-ліміт ордери на продаж при досягненні прибутку у 20%. Із 12 активів, що є в кейсі, тільки один спромігся досягти цієї планки, — Measurable Data Token (MDT). Прибуток із угоди склав $10. Ми знову купили цей токен, збільшивши суму інвестицій до $85.

Звідки взялася ця цифра? Річ у тім, що ми прийняли рішення збільшити наш інвестиційний бюджет на $300, та додатково інвестувати в кожен актив швидкозростаючого портфелю $25. А оскільки за MDT ми отримали $10 прибутку, от і вийшло:
$50 (початкові інвестиції)+$10 (спекулятивний прибуток)+ $25 (додаткові інвестиції) = $85.

За іншими токенами сума інвестицій зросла до $75.

Чому було прийнято рішення додатково інвестувати $300? У нас є значне падіння вартості активів — в середньому, на 27%, а це хороша можливість усереднити ціну покупки. Такі дії значно покращать наші інвестиційні результати в майбутньому.
Поточний стан швидкозростаючої частки криптопортфелю після додаткових інвестицій представлений на скріні нижче:

Зверніть увагу, що після додаткових інвестицій нам вдалося значно покращити становище — просадка зменшилася до 15%, а, інвестувавши наполовину меншу суму, ми купили приблизно на 30% більше токенів.

Подальші дії

За аналогією з фундаментальною часткою криптопортфелю за всіма активами, що є у швидкозростаючій частці, виставлено стоп-ліміт ордери на продажу активів при зростанні вартості на 40%.

Ми очікуємо, що у найближчому майбутньому відбудеться своєрідний альтсезон, який призведе до випередження показників приросту альткоїнів над монетами фундаментальних блокчейнів.

Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
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Коментарі - 1

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alexkush
alexkush
5 вересня 2023, 15:00
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І надалі буде падати. здорожчання бітка це штучна маніпуляція
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