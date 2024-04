Біткоїн видихся після халвінгу: як змінився криптопортфель «Мінфіну»

Коли ми оцінюємо ситуацію на криптовалютному ринку, то, насамперед, говоримо про біткоїн. На першу криптовалюту припадає понад половини всього капіталу, залученого у цифрові активи, вона задає настрої та диктує динаміку всього крипторинку. Правильна цінова експертиза ключової монети дасть можливість вибудувати успішну інвестиційну стратегію.

Домінація

Домінація першої криптовалюти (відношення її ринкової капіталізації до всіх інших криптовалют) в квітні досягла 57%. Це сильний рівень, який раніше призводив до зміни настроїв на криптовалютному ринку.

Домінація біткоїну

Джерело: Cryptocap

Відбій від цього рівня, котрий вже можна спостерігати на графіку, може означати:

початок альтсезону; розпродаж біткоїну, що призводить до падіння його капіталізації та ціни.

Перший висновок відразу можна відкинути, оскільки вартість альтернативних токенів також знижується. Залишається другий варіант — біткоїн розпродують, а разом із ним і альткоїни. Серед можливих причин варто виділити дії майнерів: після халвінгу їм доводиться продавати монети, аби оновлювати обладнання (потрібен фіат для покупок) та пристосовуватися до нових умов роботи.

Примітно, що під час попереднього халвінгу у 2020 році домінація біткоїну була приблизно на 11% вище. Це може свідчити про те, що криптоінвестори все частіше звертають увагу на альтернативні токени.

Перекупленість

Згідно даних індексу відносної сили (RSI), у лютому цього року біткоїн досяг зони перекупленості (місячний графік), аналогічну ситуацію можемо спостерігати на тижневому та денному графіках (сигнал зник на денному графіку після поточної корекції). Ціни очевидно завищені, що піднімає питання: «Чи не були криптоінвестори надто оптимістичними?». В попередніх циклах перша криптовалюта досягала зони перекупленності за декілька місяців після халвінгу, а зараз — за два місяці до.

RSI під час халвінгу біткоїну

Джерело: Bitstsmp

Також про перекупленість говорить зростання котирувань біткоїну протягом семи місяців із вересня минулого року. Це найбільша безперервна серія зростання за всю історію існування «цифрового золота».

BTC/USDT

Джерело: Binance

Графічний аналіз

Квітень був для біткоїну переважно ведмежим. На початку місяця покупці спробували підвищити ціну до історичних максимумів, але їм завадив зустрічний вітер, який відкинув котирування на 18%. Зараз частину цього падіння відіграно, проте, рух вгору все ще зустрічає потужний опір. На місячному графіку біткоїну формується свічний ведмежий сигнал. Тепер це «завіса з темних хмар», але до кінця місяця вона має шанси перетворитися на щось інше (ведмеже поглинання, повішений та ін.), та навряд чи це буде щось бичаче.

Ключова підтримка розташована на ціновій позначці у $59 тис., і саме на ній варто сконцентрувати свою увагу. Якщо продавцям вдасться знизити ціну більше, то для них відкриється шлях у напрямку $50 тис. При наявності додаткових ведмежих факторів, про які піде мова нижче, можливе падіння глибше $38 555.

Формування ведмежого паттерну на місячному графіку BTC/USDT

Джерело: Binance

Позитивна кореляція з S&P 500

Спотові біткоїн-ETF у США залучили значну частину капіталу, та пов’язали між собою фондовий та криптовалютний ринки. Біткоїн втрачає портфельний ефект і стає частиною фондового ринку.

Згідно статистики The Block, кореляція між котируваннями біткоїну та індексу S&P 500 зараз становить 0,5 і зростає. Золото в цей же час рухається в протилежному напрямку і має обернену кореляцію щодо біткоїну зі значенням мінус 0,38. Це означає: що погано для фондового ринку, погано і для першої криптовалюти.

Фондовий ринок зараз під тиском, S&P 500 в цьому місяці впав на 5%, Nasdaq 100 — показав мінус 7%, Dow Jones — мінус 4%. Ринок акцій страждає від вищої, ніж очікувалося, інфляції та ймовірності довшого, ніж очікувалося, утримання ставок ФРС на максимальному рівні. Ситуація може змінитися після засідання ФРС 1 травня, коли регулятор надасть пояснення щодо своїх подальших дій, з урахуванням нових даних.

Водночас, на графіках фондових індексів сформувалося ведмеже поглинання — сильний сигнал до продажів. Шанси його зникнення мінімальні, навіть попри те, що цього тижня відзвітують 37% компаній індексу S&P 500 та будуть опубліковані показники ВВП. Ймовірно, в травні стане, як ніколи, актуальним прислів'я «Sell in May and go away»

Не виключено зниження S&P 500 до 4 600.

Ведмеже поглинання на місячному графіку S&P 500

Джерело: SP

Стратегія управління криптовалютним портфелем

З огляду на поточну ситуацію, ми бачимо значні ризики низхідної корекції за біткоїном. Наразі навіть оновлення історичних максимумів не може змінити цієї позиції через такі ключові фактори:

Падіння фондового ринку призведе до зменшення потоку капіталу в спотові біткоїн-ETF, не можна виключати й відтік коштів.

Через халвінг майнерам необхідно оновити обладнання, що спонукатиме їх до продажу запасів BTC.

Висока ймовірність корекції підтверджується безліччю індикаторів та метрик.

Тому ми, по-перше, усереднимо позиції, що приносять збиток, по-друге, додамо активи до швидкозростаючої частки криптопортфелю.

Зміни у криптопортфелі

Фундаментальна частка криптовалютного портфелю зараз приносить нам 31% прибутку, максимальний прибуток сягав 54%.

Динаміка фундаментальної частини криптовалютного портфелю

Джерело: «Мінфін»

Найкращим активом серед фундаментальних токенів є BNB, який додав 118% із моменту покупки, далі йде BTC та Solana. Найгіршою є Celestia, яка показала нереалізовані збитки у розмірі близько 33%. Також доволі суттєво знижувався INJ. Позицію за цими двома активами ми усереднили. Injective купували лімітним ордером за ціною $20 (купили 2 токени) та TIA за ціною $10 (4 монети). Обидва ордери було заповнено 13 та 12 квітня відповідно.

Результати інвестування у фундаментальні криптоактиви*

*в таблиці нижче відображається результат інвестування в TIA та INJ вже після усереднення

Джерело: «Мінфін»

У нашому переліку монет, за якими спостерігаємо з метою можливого придбання до фундаментальної частки криптопортфелю, перебуває TON на фоні запровадження монетизації реклами в Telegram та оплати безлічі послуг та функцій. Згідно наших очікувань, 900 млн аудиторія створить безпрецедентний попит на цей актив. Зараз лімітний ордер розташований на позначці в $4 за монету (бюджет $60).

Швидкозростаюча частка криптопортфелю зараз дає нереалізований прибуток близько 33%.

Всі активи приносять прибуток. Найкращим є The Graph — плюс 88%, найгіршим — Basic Attention Token, плюс 21%.

Результати інвестування у швидкозростаючі криптоактиви

Джерело: «Мінфін»

Нові активи в нашому портфелі

Необхідності в усередненні позицій не виникло, тож ми додавали нові токени.

Купили:

ALT (Altlayer) на суму $50 за ціною $0,395,

ANKR (Ankr) на суму $50 за ціною $0,04255,

STX (Stacks) на суму $50 за ціною $2,45.

Всі покупки здійснено 19 квітня.

Чому ставку зробили саме на ці токени

AltLayer — це платформа, призначена для того, щоб дати змогу розробникам додатків запускати високо масштабовані спеціалізовані рівні, на кшталт оптимістичних ролапів.

Попри відносно молодий вік, AltLayer має надзвичайно широку екосистему.

Екосистема AltLayer

Джерело: AltLayer

Ankr робить стейкінг, ліквідний стейкінг та надає інші можливості отримання прибутку для будь-якого криптоінвестора. Ankr створює найбільш масштабоване та децентралізоване рішення для інфраструктури стейкингу, яке має на меті вирішити проблему неефективності капіталу мереж PoS та подібних механізмів консенсусу блокчейнів.

Нещодавно Ankr запустив орієнтований на штучний інтелект блокчейн першого рівня під назвою Neura у публічній тестовій мережі. Neura дозволяє розробникам створювати децентралізовані програми, які поєднують штучний інтелект, хмарні обчислення та технологію блокчейн. Тут наша ставка на те, що нова мережа, нативним токеном якої буде ANKR, стимулює попит на цей актив.

Stacks — це смарт-контракти на біткоїн. Він дає змогу смарт-контрактам і децентралізованим програмам використовувати біткоїн, як актив, і здійснювати транзакції в блокчейні біткоїну. Раніше ми вже купували його в портфель. Зараз на фоні доволі глибокої корекції вирішили купити його знову. Смарт-контракти на біткоїн — це безпечно і престижно, попит на цей продукт забезпечено на фоні популярності першої криптовалюти.

Подальші кроки

Наразі ми не плануємо фіксувати прибутки, очікуємо на, щонайменше, півторарічне зростання криптовалютного ринку. Зрозуміло, що без корекцій не обійтися — їх буде використано виключно для наповнення портфелю.