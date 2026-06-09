Новий рекорд долара: НБУ встановив курси на середу, євро додало 54 копійки

Національний банк України встановив на 10 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8437 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 33 копійки. Це новий максимум долара.

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На середу НБУ встановив такий курс долара: 44,84 грн. Це на 33 копійки більше, ніж і у вівторок (44,51 грн), коли був встановлений новий історичний максимум долара.

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,89 грн, що на 54 копійки більше, ніж у вівторок (51,35 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

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