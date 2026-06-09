Долар на міжбанку дотягнули до 45 грн: ринок знову нервує

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2026, 17:25

Долар на міжбанку дотягнули до 45 грн: ринок знову нервує

На міжбанківському валютному ринку долар сягнув психологічної позначки 45 грн. Котирування піднялися до рівня 44,97−45,00 грн/$. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На міжбанківському валютному ринку долар сягнув психологічної позначки 45 грн.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбувається?

Такий рух посилює нервовість на валютному ринку, адже гривня продовжує перебувати під тиском навіть попри зовнішній фон, який сьогодні мав би частково стримувати зростання долара.

Зокрема, євро на світовому ринку подорожчав до долара приблизно на 0,4%.

«Тепер Національному банку доведеться пояснювати, як регулятор планує приборкувати цю волатильність. Особливо з огляду на те, що вже наступного тижня, 18 червня, відбудеться засідання НБУ щодо облікової ставки», — пише Шевчишин.

За його словами, нинішнє послаблення гривні може бути спробою сформувати новий валютний орієнтир, після чого регулятор зможе продемонструвати стабілізацію ситуації. Водночас учасники ринку зазначають: рух до 45 грн/$ виглядає занадто різким і може додатково підігріти девальваційні очікування.

Читайте також: Новий рекорд долара: НБУ встановив курси на середу, євро додало 54 копійки

Психологічна межа у 45 грн за долар є важливою не лише для міжбанку, а й для готівкового ринку, бізнесу та населення. Якщо НБУ не зможе швидко стабілізувати ситуацію, це може посилити попит на валюту та тиск на гривню в найближчі дні.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
Romanenkas17
Romanenkas17
9 червня 2026, 17:29
#
45 це і є стабілізація. Якби обвал був до 50−60, тоді можна говорити про деяку девальвацію, ближчу до реальної вартості нашого паперу. Цікаво скільки мільйонів за тиждень спалять в підтримку.
+
0
TAN72
TAN72
9 червня 2026, 18:03
#
Ярдов 5 не менее
+
+30
Kikudzuki
Kikudzuki
9 червня 2026, 17:45
#
Когда НБУ что-то надо, он этого быстро добивается без всяких объяснений. Как в 2022 году он в один день поднял и зафиксировал курс доллара на 36,56 Значит, сейчас НБУ заинтересован создавать искуственно курсовые волны…
+
+15
Fuzzy
Fuzzy
9 червня 2026, 19:21
#
Є цільовий показник, зайшов транш. далі продовжувати?
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
9 червня 2026, 19:36
#
Да, пожалуйста, продолжите мысль.
+
0
bosyak
bosyak
9 червня 2026, 19:46
#
Показник 45 від мвф, транш отримали вчора — паливо є…
+
0
NN NN
NN NN
9 червня 2026, 19:22
#
До 18 червня до засідання відкатять до 44,5
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bosyak, tyshenkoV и 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами