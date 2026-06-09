Долар на міжбанку дотягнули до 45 грн: ринок знову нервує

На міжбанківському валютному ринку долар сягнув психологічної позначки 45 грн. Котирування піднялися до рівня 44,97−45,00 грн/$ . Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Що відбувається?

Такий рух посилює нервовість на валютному ринку, адже гривня продовжує перебувати під тиском навіть попри зовнішній фон, який сьогодні мав би частково стримувати зростання долара.

Зокрема, євро на світовому ринку подорожчав до долара приблизно на 0,4%.

«Тепер Національному банку доведеться пояснювати, як регулятор планує приборкувати цю волатильність. Особливо з огляду на те, що вже наступного тижня, 18 червня, відбудеться засідання НБУ щодо облікової ставки», — пише Шевчишин.

За його словами, нинішнє послаблення гривні може бути спробою сформувати новий валютний орієнтир, після чого регулятор зможе продемонструвати стабілізацію ситуації. Водночас учасники ринку зазначають: рух до 45 грн/$ виглядає занадто різким і може додатково підігріти девальваційні очікування.

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Психологічна межа у 45 грн за долар є важливою не лише для міжбанку, а й для готівкового ринку, бізнесу та населення. Якщо НБУ не зможе швидко стабілізувати ситуацію, це може посилити попит на валюту та тиск на гривню в найближчі дні.

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