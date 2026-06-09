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9 червня 2026, 14:48

10 порушень швидкісного режиму — і нові санкції: що чекає на водіїв

Після смертельної ДТП у Києві влада готує зміни для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Серед можливих заходів — вилучення посвідчення, обмеження на керування автомобілем або повторне складання іспитів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на питання РБК-Україна під час спілкування зі ЗМІ.

Після смертельної ДТП у Києві влада готує зміни для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які санкції готують

За його словами, у середу це питання розгляне правоохоронний комітет Верховної Ради. Крім того, МВС проведе окремі наради щодо безпеки дорожнього руху.

«У правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП», — сказав Клименко.

Міністр зазначив, що наразі не йдеться про запровадження бальної системи, оскільки для цього необхідно створити масштабну цифрову інфраструктуру. Натомість у короткостроковій перспективі влада розглядає механізм, який передбачатиме санкції за систематичні порушення.

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«Буде, наприклад, 10 порушень перевищення швидкості, і будуть якісь санкції. Наприклад, вилучення водійського посвідчення, обмеження або перездача іспиту», — пояснив глава МВС.

За словами Клименка, при підготовці змін враховуватимуть не лише кількість порушень, а і їхню тяжкість.

«Якщо перевищення швидкості на 10 км — це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50−80 км — це вже може бути трагедія», — зазначив він.

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Міністр додав, що проєкт пропозицій уже готується, а над ним спільно працюватимуть Національна поліція, народні депутати, правники та експерти. Драфт буде готовий сьогодні-завтра.

Після резонансної ДПТ в Києві посилять покарання за перевищення швидкості

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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BigBend
BigBend
9 червня 2026, 15:04
#
«У правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП», — сказав Клименко. А спробуйте права не продавати за гроші.
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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 червня 2026, 15:08
#
Якщо людина не має клепки в голові - то вона й без прав сяде за кермо.
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