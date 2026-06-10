Борг на 1,2 млрд євро: Нафтогаз домовився про реструктуризацію єврооблігацій

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Ми досягли принципової згоди зі спеціальним комітетом держателів облігацій щодо продовження строків погашення єврооблігацій до 2032−2033 років. Це дуже важливий результат для фінансової стійкості Групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру», — написав він.

За його словами, лише у 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах Нафтогазу — більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом. Від початку 2026 року ворог уже понад 170 разів атакував наші об'єкти.

«Втрати власного видобутку газу ми змушені компенсовувати імпортними поставками. Безумовно, все це впливає на фінансово-економічні показники. Попри всі виклики, ми зберегли стабільність роботи та продовжуємо виконувати свої зобов’язання перед державою і споживачами.

Успішне завершення реструктуризації дасть нам більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури, підготовку до опалювального сезону. Дякую спеціальному комітету за конструктивний діалог та рішення", — підсумував Корецький.