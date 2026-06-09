Підсумки травня: Топ-10 криптовалют, RWA оновили максимум, а обсяг операцій через криптокартки перевищив $747 млн

У травні 2026 року загальна капіталізація ринку криптовалют знизилася на 3,3% порівняно з попереднім місяцем — до $2,55 трлн. На ринок тиснули макроекономічні фактори: ситуація навколо Ормузької протоки з короткострокового шоку для постачання енергоносіїв переросла у більш стійкий інфляційний ризик, а зростання реальних процентних ставок вплинуло на цифрові активи. Про це йдеться у аналізі Binance Research, аналітичного підрозділу криптовалютної біржі Binance.

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Біткоїн у травні піднімався від рівня близько $77 000, але не зміг утриматися біля $82 000. Цей рівень збігався із середньою ціною BTC за останні 200 днів і середньою ціною купівлі для короткострокових власників Bitcoin. Ринок і далі стежить за цим рівнем як за важливим орієнтиром.

Паралельно S&P 500 зафіксував восьмий поспіль тиждень зростання, однак приріст залишався сконцентрованим у секторах, пов’язаних зі штучним інтелектом: десять найбільших акцій становили близько 41% індексу. Це зберігає залежність ринку від настроїв навколо AI-компаній.

Потоки коштів у спотові біржові фонди на Bitcoin стали від'ємними: за місяць чистий відтік становив $1,1 млрд, зокрема, понад $2 млрд вийшли в останні два тижні травня. Біржові фонди на Ethereum втратили $300 млн.

На цьому тлі співвідношення ETH/BTC опустилося до 10-місячного мінімуму, а домінування Bitcoin зросло приблизно до 58,8%. Водночас пропозиція BTC на біржах продовжує скорочуватися: частка Bitcoin на біржових балансах знизилася до 15% проти пікового рівня 17,6% у період COVID, а близько 500 тис. BTC вийшли з біржової пропозиції. Тиск з боку продавців також перебуває на найнижчому рівні за шість років.

Топ-10 криптовалют за підсумками травня

У порядку спадання за результативністю:

HYPE (+81%) показав найкращу динаміку серед найбільших активів. Токен перевищив $70 і оновив історичні максимуми після запуску біржових фондів HYPE від 21Shares і Bitwise, які залучили понад $100 млн притоків.

ZEC (+57,3%) також суттєво зріс. Динаміку підтримали накопичення активу з боку Multicoin Capital і посилення інтересу до теми приватності в криптоактивах.

BNB (+15%) зріс після оголошення VanEck про перший спотовий біржовий фонд на BNB у США — VBNB. За повідомленням, фонд має бути фізично забезпечений BNB, які зберігатимуться в офлайн-сховищі.

TRX (+8,7%) зріс на тлі того, що Tron досяг $90 млрд у ринковій капіталізації стейблкоїнів і випередив Solana за кількістю щоденних активних користувачів — 4 млн — у сегменті недорогих переказів у стейблкоїнах.

DOGE (+0,8%) завершив місяць із незначним зростанням. SOL (-3,1%) і ADA (-5,7%) знизилися: SOL утримувався вище місячного рівня підтримки, сформованого в лютому, тоді як з ADA капітал частково перетікав в активи з активними притоками в біржові фонди або очікуваними оновленнями.

BTC (-4,8%) знизився на тлі посилення спекуляцій навколо біржового депозиту BTC компанії Strategy. На платформі прогнозів Polymarket ймовірність продажу BTC компанією цього року перевищувала 80%.

XRP (-5,9%) знизився, попри пілот транскордонних розрахунків між JPMorgan, Ripple,Mastercard і Ondo Finance, який вперше інтегрував XRP Ledger із традиційною банківською інфраструктурою.

ETH (-12,4%) став найслабшим активом серед топ-10. Настрої щодо Ethereum погіршилися після кількох гучних виходів із Ethereum Foundation, а співзасновник Bankless Девід Гоффман повідомив про продаж ETH, пояснивши це тим, що зростання мережі більше не дає прямої вигоди власникам активу.

Ключові події травня

У травні ринок залишався залежним від макроекономічного фону. Енергетичний шок почав переходити у ширший інфляційний тиск, через що дискусія навколо політики Федеральної резервної системи США змістилася від можливого зниження ставок до потенційного підвищення. Ринки вже закладають приблизно одне підвищення ставки до початку 2027 року.

Водночас фондовий ринок США залишався сильним: S&P 500 зафіксував восьмий тиждень зростання поспіль. Однак це зростання було сконцентроване переважно в секторах, пов’язаних зі штучним інтелектом: на десять найбільших акцій припадало близько 41% індексу.

Дохідність 10-річних державних облігацій США зросла з приблизно 4% у лютому до 4,55%, а дохідність 30-річних облігацій перевищила 5%. Кевіна Ворша було підтверджено на посаді голови ФРС, а його перший графік прогнозів членів ФРС щодо майбутньої процентної ставки очікується 16−17 червня.

Найближчими факторами для ринку залишаються червневі прогнози ФРС щодо ставки, голосування щодо CLARITY Act у США та звітність компаній за другий квартал. На настрої також можуть впливати геополітичні ризики, інфляція та зміни в очікуваннях щодо прибутків компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

У травні сукупна заблокована вартість активів у децентралізованих фінансах — тобто обсяг коштів, розміщених у DeFi-протоколах, — знизилася до $79,5 млрд. Це на 4,11% менше ніж місяцем раніше.

Сектор продовжував відновлюватися після квітневих зламів на $634,9 млн — найбільшого місячного обсягу втрат із часу зламу Bybit приблизно на $1,4 млрд у лютому 2025 року.

Base, BNB Chain і Tron показали помітне зростання з початку року: їхня сукупна частка в DeFi збільшилася приблизно з 15% до 18,5%. Водночас частка Ethereum у DeFi знизилася до 52,49%.

Після квітневої атаки на Kelp DAO приблизно на $293 млн протоколи Kelp DAO та Aave відновили роботу з rsETH — токеном, пов’язаним з Ethereum. Для підтримки відновлення ініціатива DeFi United залучила $300 млн, а судове рішення розблокувало близько $72 млн у замороженому ETH.

Ставки запозичень у стейблкоїнах, які у квітні зростали до близько 13%, нормалізувалися до приблизно 3,8%. Ширшого поширення стресу на ринок не відбулося.

Стейблкоїни

У травні сукупна пропозиція стейблкоїнів — цифрових активів, прив’язаних до вартості традиційних валют, переважно долара США, — становила приблизно $319,9 млрд. Це на 0,15% менше, ніж місяцем раніше. Попри невелике зниження, сегмент продовжують підтримувати інституційне використання та платіжні сценарії.

З початку року серед великих блокчейн-мереж найшвидше зростали BNB Chain (+9,9%) і Tron (+7,6%). Ethereum залишився найбільшою мережею для стейблкоїнів із $173 млрд у пропозиції, хоча його приріст із початку року був помірним — +1,3%.

Серед новіших мереж виділявся XRP Ledger — блокчейн, пов’язаний з екосистемою XRP. Обсяг стейблкоїнів у цій мережі перевищив $1 млрд, а ринкова капіталізація RLUSD, стейблкоїна від Ripple, перетнула $1,7 млрд. Операція зі спалення 30 млн токенів в Ethereum, тобто виведення їх з обігу, вказує на активні корпоративні погашення та ширше використання цього інструмента кількома компаніями.

HyperEVM зріс на 314% із початку року. Це показує, що активність у стейблкоїнах розширюється не лише в найбільших мережах, а й у новіших екосистемах.

USAT від Tether — стейблкоїн, орієнтований на американський ринок, — зріс у шість разів із кінця квітня і досяг приблизно $157 млн ринкової капіталізації. Така динаміка відображає посилення інституційного інтересу до продуктів, які відповідають вимогам GENIUS Act — американської законодавчої ініціативи щодо регулювання стейблкоїнів. Регуляторна визначеність стає дедалі важливішим фактором для потоків капіталу в цьому сегменті.

Токенізовані реальні активи

Сукупна вартість токенізованих реальних активів — традиційних активів, представлених у вигляді токенів у блокчейні — досягла приблизно $31,8 млрд і продовжила оновлювати історичні максимуми.

Базовий сценарій для ринку токенізованих активів передбачає зростання до приблизно $1,6 трлн до 2030 року. Такий сценарій можливий за умови покращення регуляторних правил, навіть якщо зберігання активів, ліквідність, дистрибуція та вторинні ринки залишатимуться обмеженими. Основне впровадження очікується в токенізованих казначейських інструментах, золоті та окремих інституційних кредитних продуктах.

Найбільший внесок у зростання дав сегмент акцій. Зокрема, Strategy PP Variable xStock (STRCX), токенізований інструмент, пов’язаний з акціями Strategy, зріс приблизно на 148% за місяць — із $54 млн до $134 млн.

DTCC, одна з ключових інфраструктурних компаній фінансового ринку США, розвиває токенізацію у двох напрямах. Перший — управління заставою в режимі 24/7 майже в реальному часі за допомогою технологій Chainlink. Простіше кажучи, йдеться про інфраструктуру, яка має допомогти фінансовим установам швидше й прозоріше працювати із заставними активами. Запуск цього рішення очікується у четвертому кварталі 2026 року.

Другий напрям — підключення токенізованих акцій, біржових фондів і казначейських інструментів до мережі Stellar у першій половині 2027 року. Це частина багатомережевої стратегії DTCC: токенізовані фінансові інструменти можуть працювати не в одній, а в кількох блокчейн-мережах.

Потенціал ринку залишається значним: токенізовані активи зараз займають близько 0,01% від загального потенційного ринку. Навіть проникнення менше ніж 1% до 2030 року може означати ринок трильйонного масштабу.

Структурні сигнали ринку

Квантова стійкість стає помітнішою темою для ринку

У травні частина капіталу переходила в тематичні сегменти. Один із найпомітніших — квантова стійкість. Йдеться про технології, які мають захистити криптографію та блокчейн-системи від майбутніх ризиків, пов’язаних із розвитком квантових комп’ютерів.

Сектор квантової стійкості випередив Bitcoin приблизно на 26,3% із початку року та на 59,3% за місяць. Лідером став Zcash: у середині травня ZEC досяг $690 і випередив ADA, ставши дев’ятим найбільшим криптоактивом за ринковою капіталізацією. Також Zcash оголосив про запуск гаманців, які можна буде відновити навіть у разі появи квантової загрози.

Тему підтримали й інші проєкти. Algorand раніше зростав після того, як Google навів його технічну архітектуру як приклад підходу, стійкого до потенційних квантових атак. Starknet також застосував подібний підхід на базовому рівні своєї мережі.

Оцінка Віталіка Бутеріна передбачає 20% ймовірності того, що сучасні криптографічні методи можуть опинитися під загрозою до 2030 року. Також наближається дедлайн NIST до 2035 року. Тому тема, яка раніше виглядала віддаленим ризиком, стає фактором, за яким дедалі уважніше стежать інституційні інвестори.

Окремо відзначилися SocialFi — соціальні блокчейн-проєкти із фінансовими механіками — та DeFi. TON зріс приблизно на 35% за місяць після заяви Павла Дурова про те, що Telegram бере прямий контроль над мережею. HYPE додав близько 81% після запуску біржових фондів від 21Shares і Bitwise. ONDO зріс приблизно на 40% на тлі подальшого розширення токенізованих реальних активів.

Потоки у криптофонди дедалі більше схожі на боргові ринки, а не на технологічні акції

Поведінка потоків у спотових біржових фондах на Bitcoin та Ethereum змінюється. Раніше ці потоки були ближчими до технологічного сектору, але зараз дедалі більше нагадують поведінку інструментів боргового ринку.

Ключовий сигнал — кореляція потоків із інструментами боргового ринку, зокрема HYG і TLT, посилюється, тоді як зв’язок із напівпровідниками та акціями малої капіталізації слабшає або змінює напрям.

Аналіз 117 тижнів сукупних потоків у спотові біржові фонди на Bitcoin та Ethereum показав три структурні зміни.

Перша — найстійкіший збіг зараз видно з високодохідними корпоративними облігаціями. HYG, біржовий фонд високодохідних корпоративних облігацій, показав позитивні сигнали за потоками, ціною та квартальним рухом в одному напрямку. Це означає, що коли кредитні ринки краще оцінюють ризик, інституційний капітал може одночасно заходити і у високодохідні облігації, і у криптофонди.

Друга — ціна Bitcoin усе ще може рухатися схоже до активів, пов’язаних зі штучним інтелектом або напівпровідниками, але потоки коштів у ці активи й криптофонди поводяться інакше. Наприклад, індекс напівпровідників SOXX мав сильну цінову кореляцію з BTC, але кореляція потоків стала від'ємною.

Третя — інвесторська база криптофондів стає більш залежною від макроекономічних факторів і менш прив’язаною до технологічної тематики. Це змінює роль криптоактивів у портфелях: від інструменту, близького до технологічних активів із високим ризиком, до активу, чутливішого до загальної ліквідності на ринку.

RWA виходять за межі казначейських інструментів

Ринок токенізованих реальних активів — тобто традиційних фінансових або фізичних активів, представлених у вигляді токенів у блокчейні, — продовжив швидко зростати. Від початку 2025 року до червня 2026 року його активна ринкова капіталізація збільшилася приблизно на 589%.

Основним фактором цього зростання став інституційний попит не на спекулятивні інструменти, а на продукти, які дають змогу отримувати дохідність через блокчейн-інфраструктуру.

Найбільший приріст у доларовому вираженні дали облігації та фонди грошового ринку — плюс $6,5 млрд, або 83%. Йдеться про токенізовані інструменти, пов’язані з короткостроковими й відносно низькоризиковими фінансовими активами. Саме цей сегмент став однією з головних точок входу традиційних фінансів у токенізацію. BlackRock, Franklin Templeton і Fidelity уже розвивають такі продукти, а BlackRock 9 травня 2026 року подала до SEC, Комісії з цінних паперів і бірж США, документи на дві додаткові структури токенізованих фондів.

Другим за абсолютним приростом став сегмент токенізованих публічних акцій та індексів — плюс $2,2 млрд. Водночас саме він зростав найшвидше: приблизно на 422%. Ondo Global Markets менш ніж за вісім місяців після запуску перетнув $1 млрд за обсягом коштів, розміщених у продукті.

Дорогоцінні метали додали $1,5 млрд, або 39%. Основна частина зростання припала на січень і лютий, коли геополітична невизначеність підтримала попит на токенізоване золото. Його обсяг перевищив $6 млрд, але пізніше динаміка сповільнилася разом зі зниженням ціни базового активу.

Окремо виділяється сегмент нестандартних токенізованих активів поза класичними казначейськими інструментами. Він зріс на $771 млн, або 72%. До нього входять, зокрема, перестрахування, інструменти під заставу привілейованих акцій, токенізовані графічні процесори, токенізовані фізичні активи, валютні стратегії та пряме іпотечне кредитування.

У 2026 році токенізація RWA переходить від теми, зосередженої переважно на казначейських інструментах, до ширшої екосистеми продуктів із різними джерелами дохідності.

Криптокартки стають окремим каналом використання стейблкоїнів

Місячний обсяг операцій через криптокартки у травні перевищив $747 млн, а сукупний обсяг наблизився до $8 млрд. З початку року місячні обсяги криптокарток зросли на 48,6%, тоді як пропозиція стейблкоїнів за той самий період збільшилася лише на 3,2%.

Це показує, що стейблкоїни дедалі активніше використовуються як платіжний інструмент, а не лише як застава або спосіб збереження вартості. Криптокартки стають одним із ключових каналів роздрібного використання стейблкоїнів.

Ethereum утримує 53% пропозиції стейблкоїнів, але забезпечує лише 12% розрахунків за криптокартками. Tron — єдина велика мережа, де частки пропозиції та карткових розрахунків приблизно збігаються: 28% і 32% відповідно.

BNB Chain забезпечує близько 14% карткового обсягу при 5% пропозиції стейблкоїнів. Це означає, що стейблкоїни в цій мережі використовуються для карткових розрахунків активніше, ніж можна було б очікувати лише за їхньою часткою в загальній пропозиції. Solana має 12% карткового обсягу при 5% пропозиції.

Visa обробляє приблизно 97% обсягу криптокарток, тоді як Mastercard — близько 3%, попри придбання BVNK на початку року. Серед емітентів RedotPay забезпечує близько 59% місячного обсягу, більше ніж наступні десять емітентів разом. Більшість операцій зараз проходить через дебетові або передплачені картки, тоді як кредитні продукти залишаються меншою категорією.

Швидкість використання стейблкоїнів через карткову інфраструктуру може й надалі зростати. Водночас розрахунки дедалі більше переходять у мережі, які не обов’язково утримують найбільшу пропозицію стейблкоїнів.

Події червня та розблокування токенів

Серед помітних галузевих подій червня — BTC Prague 2026 (11 червня), ETHGlobal New York 2026 (12 червня), Blockchain Week Berlin 2026 (13 червня), Web3 Summit 2026 (18 червня) та Point Zero Forum 2026 (23−25 червня).

Окремим фактором для ринку залишаються розблокування токенів — вихід в обіг активів, які раніше були заблоковані. Такі події можуть впливати на короткострокову динаміку окремих активів, оскільки збільшують кількість токенів, доступних на ринку.

Серед інших помітних розблокувань у звіті виділяються H, Z/2Z, PUMP, KITE, ARB, APT, ENA, SEI та PENGU. За часткою від ринкової капіталізації найбільше виділяються H, RAIN і Z/2Z.

Що означає травень для ринку далі

На початку червня ринок входить із кількома ключовими факторами, за якими варто стежити. Перший — червневі прогнози ФРС щодо процентної ставки після підтвердження Кевіна Ворша на посаді голови ФРС. Другий — подальша траєкторія CLARITY Act у США. Третій — звітність компаній за другий квартал і те, чи збережеться концентрація зростання навколо секторів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Для ринку криптовалют також важливою залишається динаміка потоків у біржові фонди на Bitcoin та Ethereum. Короткострокові потоки в ETF у травні були негативними, але дані блокчейну показують скорочення біржової пропозиції BTC і зниження потенційного тиску з боку продавців.

Водночас кілька структурних тем продовжили розвиватися: квантова стійкість стала помітнішою інвестиційною темою, токенізовані реальні активи оновили максимуми, а криптокартки показали, що стейблкоїни дедалі частіше використовуються як платіжний інструмент.