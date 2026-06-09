До закриття міжбанку у вівторок, 9 червня, курс долара зріс на 29 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу, євро подорожчало на 43 копійки у купівлі та на 45 копійок у продажу.
9 червня 2026, 17:40
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
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Відкриття 9 червня
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Закриття 9 червня
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Зміни
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44,66/44,69
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44,95/44,99
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29/30
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51,57/51,59
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52,00/52,04
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43/45
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,45−44,95 грн. Євро купують за 51,35 грн, а продають за 52,04 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,74−44,81, євро — 51,90−52,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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