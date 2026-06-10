Засновник української криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов уклав угоду про придбання частки пакету акцій нідерландського виробника ексклюзивних гіперкарів Spyker Cars. Про це повідомляє видання dev.ua. Подробиці угоди наразі не розголошуються, проте експерти пов'язують це рішення з глобальною стратегією диверсифікації активів.
СЕО W Group Володимир Носов інвестує у виробника гіперкарів Spyker
Головним технологічним вектором партнерства стане запуск компанії Spyker Digital. Цей підрозділ фокусуватиметься на розробці блокчейн-інфраструктури для ринку преміальних авто. За задумом партнерів, інтеграція автомобілів з токенами, NFT та іншими цифровими продуктами допоможе покращити клієнтський досвід і вивести взаємодію з брендом на якісно новий рівень.
Вибір амбіційного нідерландського бренду виглядає цілком закономірним. Володимир Носов давно відомий як поціновувач ексклюзивної техніки, чия особиста колекція налічує близько десяти по-справжньому рідкісних моделей. Інвестиція в автопром, де граничні потужності зустрічаються з передовими матеріалами, наочно демонструє потяг засновника WhiteBIT до інновацій, що виходять далеко за межі цифрових технологій.
Подібні угоди стають для великих підприємців способом заявити про свої амбіції в індустріях з високою доданою вартістю. Такі проєкти дозволяють бізнесменам поєднати досвід керування великими IT-системами з реальними інженерними розробками.
Першим спільним проєктом партнерів стане дебют спорткара Spyker C8 Preliator XXV. Автомобіль отримав негібридний V8 з подвійним турбонаддувом, що дозволяє йому розганятися до 350 км/год. Офіційна прем'єра запланована на серпень 2026 року в Каліфорнії, де модель покажуть на престижних автошоу The Quail та Pebble Beach Concours d’Elegance.
W Group: більше, ніж криптобізнес
Володимир Носов — фігура, що поєднує якості підприємця нової формації та мецената. Його діяльність виходить далеко за межі крипторинку:
- Соціальна відповідальність та благодійність. Одним із прикладів активності Носова став благодійний аукціон на підтримку України, на якому він придбав кришталевий мікрофон переможців «Євробачення» (гурту Kalush Orchestra) за $900 000. Усі кошти були спрямовані на потреби ЗСУ.
- Інновації в освіті та блокчейн-дипломи. WhiteBIT системно впроваджує технології у сферу освіти. Зокрема, компанія спільно з НаУКМА реалізувала проєкт із видачі перших в Україні дипломів у форматі токенів, що значно спрощує процедуру їх верифікації.
- Освітні та метавсесвітні проєкти. Носов активно підтримує інтеграцію технологій у навчання. Так, WhiteBIT стала піонером у впровадженні рішень для метавсесвіту, організувавши перший в Україні дипломний випуск у віртуальному просторі для студентів НаУКМА.
- Особисті інтереси. Його пристрасть до рідкісних автомобілів та колекціонування ексклюзивних об'єктів доповнює образ підприємця, який інвестує не лише в технології, а й у речі, що мають культурну чи інженерну унікальність.
Інвестиція в гіперкари — ще один штрих до портрета W Group, компанії, яка послідовно будує свою екосистему, пов'язуючи цифрові активи з реальними досягненнями у світі індустріального хай-теку.
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