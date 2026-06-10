СЕО W Group Володимир Носов інвестує у виробника гіперкарів Spyker

Засновник української криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов уклав угоду про придбання частки пакету акцій нідерландського виробника ексклюзивних гіперкарів Spyker Cars. Про це повідомляє видання dev.ua . Подробиці угоди наразі не розголошуються, проте експерти пов'язують це рішення з глобальною стратегією диверсифікації активів.

Головним технологічним вектором партнерства стане запуск компанії Spyker Digital. Цей підрозділ фокусуватиметься на розробці блокчейн-інфраструктури для ринку преміальних авто. За задумом партнерів, інтеграція автомобілів з токенами, NFT та іншими цифровими продуктами допоможе покращити клієнтський досвід і вивести взаємодію з брендом на якісно новий рівень.

Вибір амбіційного нідерландського бренду виглядає цілком закономірним. Володимир Носов давно відомий як поціновувач ексклюзивної техніки, чия особиста колекція налічує близько десяти по-справжньому рідкісних моделей. Інвестиція в автопром, де граничні потужності зустрічаються з передовими матеріалами, наочно демонструє потяг засновника WhiteBIT до інновацій, що виходять далеко за межі цифрових технологій.

Подібні угоди стають для великих підприємців способом заявити про свої амбіції в індустріях з високою доданою вартістю. Такі проєкти дозволяють бізнесменам поєднати досвід керування великими IT-системами з реальними інженерними розробками.

Першим спільним проєктом партнерів стане дебют спорткара Spyker C8 Preliator XXV. Автомобіль отримав негібридний V8 з подвійним турбонаддувом, що дозволяє йому розганятися до 350 км/год. Офіційна прем'єра запланована на серпень 2026 року в Каліфорнії, де модель покажуть на престижних автошоу The Quail та Pebble Beach Concours d’Elegance.

W Group: більше, ніж криптобізнес

Володимир Носов — фігура, що поєднує якості підприємця нової формації та мецената. Його діяльність виходить далеко за межі крипторинку:

Соціальна відповідальність та благодійність. Одним із прикладів активності Носова став благодійний аукціон на підтримку України, на якому він придбав кришталевий мікрофон переможців «Євробачення» (гурту Kalush Orchestra) за $900 000. Усі кошти були спрямовані на потреби ЗСУ. Інновації в освіті та блокчейн-дипломи. WhiteBIT системно впроваджує технології у сферу освіти. Зокрема, компанія спільно з НаУКМА реалізувала проєкт із видачі перших в Україні дипломів у форматі токенів, що значно спрощує процедуру їх верифікації. Освітні та метавсесвітні проєкти. Носов активно підтримує інтеграцію технологій у навчання. Так, WhiteBIT стала піонером у впровадженні рішень для метавсесвіту, організувавши перший в Україні дипломний випуск у віртуальному просторі для студентів НаУКМА. Особисті інтереси. Його пристрасть до рідкісних автомобілів та колекціонування ексклюзивних об'єктів доповнює образ підприємця, який інвестує не лише в технології, а й у речі, що мають культурну чи інженерну унікальність.

Інвестиція в гіперкари — ще один штрих до портрета W Group, компанії, яка послідовно будує свою екосистему, пов'язуючи цифрові активи з реальними досягненнями у світі індустріального хай-теку.

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