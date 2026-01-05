Multi від Мінфін
5 січня 2026, 14:44

Біткоїн за $200 тис.? Три сценарії для BTC у 2026 році

Хоча на початок 2026 року біткоїн торгується нижче, ніж починав 2025-й, він однаково залишається флагманом крипторинку, та навіть посилив домінантність. Минулий рік був дуже насиченим: новий максимум понад $126 тис., корекція і водночас стійкий попит із боку інституційного капіталу. Доки одні інвестори чекають на продовження ралі, інші — вибирають обережність. Тепер усе зводиться до простого: чи побачимо новий ривок до психологічного рівня $200 тис., чи 2026-й стане роком консолідації? У цьому матеріалі аналізуємо три сценарії 2026 року і пояснюємо, що вони означають для інвесторів.

Хоча на початок 2026 року біткоїн торгується нижче, ніж починав 2025-й, він однаково залишається флагманом крипторинку, та навіть посилив домінантність.

Підсумки 2025 року: новий пік та інституційний бум

2025 рік закріпив за біткоїном статус активу, який дедалі більше рухають не лише емоції роздрібного ринку, а й великі гравці. Упродовж літа курс BTC уперше перевищив $120 тис., а на початку жовтня підвищувався до району $126 тис.

Важливо, що частина ключових драйверів минулого року залежали від руху роком раніше. Так, халвінг у квітні 2024 року зменшив темпи емісії, а запуск спотових біткоїн-ETF у США у січні 2024 року відкрив для інституцій простий і регульований канал доступу до BTC. У 2025-му ці чинники працювали з усієї сили: на тлі обмеженішої нової пропозиції зростала стабільніша хвиля попиту через фонди, що підсилювало тренд і робило ринок менш залежним від короткострокових настроїв.

Втім, після осіннього піку біткоїн не втримав висоту. Друга половина року минула під знаком корекції: інвестори фіксували прибутки на тлі жорсткого макроконтексту та загальної невизначеності, а окремі продажі великих холдерів додавали тиску. Наприкінці року BTC повернувся в зону близько $90 тис. і завершив рік трохи нижче стартових рівнів.

При цьому його роль на ринку лише посилилася: домінування біткоїна зросло до 59−60%, що вказувало на переорієнтацію інвесторів на ліквідніший і відносно менш ризиковий сегмент ринку, порівнюючи з альткоїнами. Замість типового обвалу після ATH (All Time High), ринок побачив відносну стабільність — ще один натяк, що інституційний капітал поступово змінює звичну логіку циклів.

Як біткоїн зустрічає 2026 рік

У 2026 рік біткоїн входить у стані відносної рівноваги. На початок січня BTC торгується поблизу $90 тис., тобто майже там, де був на старті року, але вже після оновлення історичного максимуму. Після пікових значень ринок перейшов до фази консолідації: торгові обсяги знизилися, а волатильність помітно впала. Динаміка історичної волатильності підтверджує це: після піку її значення не зросли різко, а, навпаки, перейшли до нижчого діапазону. Іншими словами, ринок не відреагував на нові максимуми панікою чи ажіотажем, а взяв паузу для переоцінки. Це важливий сигнал, бо в попередніх циклах після нових максимумів частіше йшли різкі розпродажі, а не довга пауза.

Технічно ситуація виглядає стримано. Біткоїн утримується в робочому діапазоні приблизно $85−95 тис., а увага учасників ринку змістилася з коротких сплесків ціни на фундаментальні маркери: потоки капіталу, структуру попиту, динаміку пропозиції. У таких умовах саме новини першого кварталу зазвичай задають тон наступним місяцям, тому початок 2026 року стає ключовим відрізком для очікувань.

Важливо й те, як змінилася структура власності. Як показує графік (Bitcoin Long Term Holder Supply), частка монет у руках довгострокових власників залишається високою. Паралельно дедалі більша частина пропозиції опиняється у великих портфелях, зокрема, у фондів і публічних компаній. Це не гарантує зростання, але впливає на механіку ринку: у моменти попиту пропозиція може бути жорсткішою, а у періоди слабкості ціна більше залежить від того, чи продовжать великі гравці утримувати позиції.

На цьому тлі біткоїн заходить у 2026 рік як актив, що вже частково вбудований у традиційну фінансову інфраструктуру. Це видно і за потоками через ETF: у перший торговий день 2026 року спотові ETF на BTC та ETH сумарно залучили близько $646 млн чистих притоків, із них $471,3 млн припало на біткоїн-ETF.

Це означає дві речі. По-перше, реакції ринку можуть ставати менш імпульсивними. По-друге, до BTC застосовуватимуть дедалі більше логіки класичних ринків: оцінку ліквідності, вартості грошей, поведінки інституційного попиту.

На практиці усе це зводиться до простих запитань:

  • чи продовжать фонди нарощувати позиції через ETF, чи зупиняться потоки;

  • чи дадуть регулятори більше визначеності, чи ринок знову повернеться до зони невизначеності;

  • чи буде 2026 рік періодом дешевших грошей, чи, навпаки, фінансові умови стануть жорсткішими.

Саме ці параметри й визначатимуть, який зі сценаріїв реалізується далі.

Сценарії для BTC на 2026

Невизначеність щодо вищезгаданих чинників народжує декілька потенційних сценаріїв розвитку подій на ринку біткоїна у 2026 році. Розглянемо три головні — базовий, оптимістичний (бичачий) та негативний (ризиковий), і що говорять про них експерти.

Сценарій

Ціновий діапазон

Ключові тригери

Ймовірність
(за експертами)

Базовий

$70−100 тис.

М’яка дезінфляція + обережні кроки ФРС + стабільні притоки в ETF

Висока

Бичачий

$150−200 тис.

(до $250 тис. у найоптимістичнішому варіанті)

Регуляторна визначеність + зниження ставок + прискорення ETF-притоків

Середня

Ризиковий

$50−60 тис.

Відтік ліквідності + стагфляційний тиск + слабка динаміка ETF + негативні галузеві шоки

Низька

Базовий сценарій: консолідація без сюрпризів

У базовому сценарії глобальна економіка у 2026 році розвивається без різких потрясінь. ФРС починає обережне зниження ставки ближче до другої половини року, інфляція поступово спадає, а сценарію глибокої рецесії вдається уникнути. За таких умов біткоїн, ймовірно, залишатиметься в режимі консолідації поблизу поточних рівнів — умовно в діапазоні $70−100 тис.

Більшість ключових драйверів уже враховані в ціні.

  • Спотові ETF продовжують працювати без ажіотажних притоків, інституційний інтерес зберігається, але зростає поступово, без масового FOMO.

  • Фондові ринки демонструють помірну динаміку, і біткоїн у цьому середовищі рухається синхронно з глобальними індексами — час від часу випереджаючи їх, але без стійкого відриву.

  • Волатильність залишається відносно низькою, що робить BTC привабливішим для частини консервативних інвесторів, як high-beta версію Nasdaq.

Саме такий сценарій описує Джурріен Тіммер, директор із глобальної макроекономіки Fidelity Investments. За його оцінкою, 2026 рік може стати для крипторинку «роком паузи» — періодом плато, на якому біткоїн проведе декілька кварталів перед наступним етапом зростання. Ключовою зоною підтримки він називає діапазон $65−75 тис. за відсутності сильних зовнішніх шоків.

Близької позиції дотримуються й аналітики Citi: наприкінці 2025 року банк зазначав, що біткоїн може увійти до фази післяхалвінгового охолодження, а базовий сценарій передбачає рівні близько $80 тис. наприкінці 2026 року за умов обмежених притоків капіталу.

У результаті базовий сценарій — це стабільний, відносно «нудний» біткоїн: без нових рекордів, але й без різких обвалів. Ринок поступово формує нову рівновагу після турбулентності 2022−2025 років, тоді як альткоїни, ймовірно, залишатимуться слабшими, а домінування BTC — повільно зростатиме.

Бичачий сценарій: нові висоти на хвилі «довгих грошей»

Оптимістичний сценарій для біткоїна у 2026 році базується на поєднанні регуляторних, макроекономічних і структурних чинників.

По-перше, регуляторна визначеність. Якщо вона формуватиметься швидше, ніж очікує ринок, у США можуть зникнути ключові «сірі зони» для криптоіндустрії — з чіткішими правилами для бірж, кастодіанів і класифікації цифрових активів. У Європі позитивним сигналом стане стабільна імплементація MiCA, а в Азії — прогнозованіше ставлення до володіння цифровими активами навіть без повної легалізації.

По-друге, макроекономічне тло. Глобальна дезінфляція й поступове зниження ставок створюють сприятливі умови для ризикових активів. У такому середовищі інституції, які раніше діяли обережно, можуть активніше нарощувати експозицію до біткоїна. Ще у 2023 році понад 60% інституцій заявляли про інтерес до криптоактивів, але чекали на зрозуміліші правила — у 2026 році цей бар'єр може почати зникати.

По-третє, структурний попит через ETF. Спотові біткоїн-ETF і регульовані фонди можуть залишатися ключовим каналом притоку «довгих грошей».

В оптимістичних сценаріях аналітики, зокрема, Fundstrat, Standard Chartered, Bernstein, JPMorgan, BSTR, Citigroup, а також Артур Гейс, називають цінові орієнтири від $150 тис. до $250 тис., однак ці оцінки варто розглядати як верхню межу можливостей — вони безпосередньо залежать від темпів притоків, вартості грошей і регуляторного фону.

За такого поєднання чинників біткоїн може не лише оновити історичний максимум, а й поступово наблизитися до позначки $200 тис. Втім, мова йде не про повторення криптоманій 2017 чи 2021 років. Ринок став зрілішим, а бичачий сценарій, радше, означає сталий висхідний тренд і формування нового високого плато — умовно в діапазоні $150−180 тис., а не експоненційний зліт.

Ризиковий сценарій: спад інтересу і пошук дна

Існує й менш сприятливий для інвесторів сценарій на 2026 рік, за якого сукупність негативних чинників чинить тиск на крипторинок. У такій конфігурації події можуть частково нагадувати 2018 рік — коли після відносно спокійного періоду корекції ринок переходить до глибшої спадної фази. Ключовим тригером стає ліквідність, насамперед її відтік.

Якщо глобальна економіка увійде до фази стагфляції або зіткнеться з новою хвилею кризи (наприклад, на ринку нерухомості чи держборгу), інвестори почнуть скорочувати ризикові позиції. У такому середовищі навіть зниження ставок може не підтримати крипторинок: домінуватимуть дефляційні настрої та прагнення тримати кеш. Для біткоїна це означатиме поступовий рух донизу — із пробоєм підтримок $80 тис. і $70 тис. та потенційним спуском у зону $50−60 тис. Саме такі рівні фігурують у ведмежих сценаріях частини аналітиків із Волл-стріт; зокрема, TradingKey згадував діапазон $60−75 тис. за умов жорстких фінансових умов і ослаблення інституційного попиту.

Що може запустити таке охолодження?

По-перше, слабка динаміка ETF. Якщо після першого року існування спотові біткоїн-фонди не продемонструють стійкого зростання AUM і обсягів торгів, це може розчарувати ринок. За даними CoinDesk, наприкінці 2025 року активи біткоїн-ETF становили менш як 7,5% від пропозиції BTC, тобто більшість інституцій так і не стали прямими покупцями. Без зростання цього показника наратив про «новий клас інвесторів» слабшатиме.

По-друге, внутрішні ризики галузі. Банкрутства, хакерські атаки або гучні інциденти, зокрема, проблеми зі стейблкоїнами чи великими біржами здатні знову підірвати довіру й спровокувати хвилю продажів, навіть з боку ETF-інвесторів.

По-третє, чинник майнерів. Після халвінгу прибутки майнерів скоротилися, і за тривалого перебування ціни нижче рівня собівартості (близько $100 тис.) частина компаній може продавати резерви BTC або скорочувати потужності. Повної капітуляції ринок не очікує, але локальний тиск і негативний новинний фон можливі.

Нарешті, у мінорному сценарії може змінитися поведінка ETF-інвесторів і корпоративних казначейств. Якщо ціна опуститься значно нижче середніх рівнів входу (близько $80 тис.), частина гравців можуть фіксувати збитки, підсилюючи спадний рух. У результаті ризиковий сценарій виглядає як самопідсилювальний низхідний тренд на тлі слабкої ліквідності.

Водночас навіть у цьому випадку мова не йде про «обнулення» біткоїна. Радше, про триваліший тайм-аут у циклі. Для довгострокових інвесторів падіння до зони близько $50 тис. може сприйматися не як кінець історії, а як фаза перезавантаження й можливість для поступового накопичення активу.

Біткоїн: загартований скептиками та часом

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що 2025 рік став для біткоїна роком випробувань зрілістю. Актив пережив не лише ейфорію нових максимумів, а й перевірку на міцність падінням, залишившись на позиціях лідера. Попри численні прогнози про «кінець біткоїна», яких за його історію назбиралося чимало, він щоразу повертався до життя — часто сильнішим, ніж був. Та зараз, коли криптовалюти дедалі глибше інтегруються у традиційну фінансову систему, важливо зберігати зважений, аналітичний підхід.

Біткоїн вже не просто експеримент ентузіастів — це актив, яким володіють центральні банки (опосередковано через ETF), транснаціональні корпорації та мільйони звичайних людей у всьому світі. Попереду на нього чекають як нові виклики (регулювання, технологічні зміни, конкуренція з боку CBDC), так і нові можливості — в ролі цифрового золота в портфелях інвесторів.

Чи буде 2026 рік для біткоїна проривним чи спокійним — покаже час, але одне очевидно вже зараз: цей ринок дорослішає, а отже, крайнощі у вигляді ажіотажних бульбашок або ж тотальних крахів поступово відходять у минуле.

Попри все, біткоїн продовжує свій шлях, кидаючи виклик як скептикам, так і надмірним оптимістам, нагадуючи, що врівноваженість та холодний розрахунок завжди перемагають емоції на фінансовому ринку.

Автор:
Київська Міра
Київська Міра
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Maks M
Maks M
5 січня 2026, 17:15
#
Дуже цікава стаття) дякую
+
+30
faid
faid
5 січня 2026, 17:15
#
BTC по 200k — це стан души, а не ціна
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
