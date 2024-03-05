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5 березня 2024, 17:44

Ажіотаж на крипторинку підштовхнув біткоїн до рекордної капіталізації

Ажіотаж на крипторинку після схвалення регулятором у США перших спотових біткоїн-фондів досі не вщух, про що свідчить подальше зростання ціни найбільшого токена, пише Bloomberg.

Ажіотаж на крипторинку після схвалення регулятором у США перших спотових біткоїн-фондів досі не вщух, про що свідчить подальше зростання ціни найбільшого токена, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЦіна токена вже наблизилася до рекордного рівня, хоча з погляду ринкової вартості він досяг рекорду.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціна токена вже наблизилася до рекордного рівня, хоча з погляду ринкової вартості він досяг рекорду.

Ринкова капіталізація BTC досягла $1,35 трлн, перевищивши пік $1,28 трлн з листопада 2021 року, коли його ціна досягла апогею — $68 991,85.

З того часу пропозиція токена збільшилася, вивівши його капіталізацію на новий рівень. Однак у вівторок найбільший цифровий актив впав на 1% до $66 928, а на біржі в Сінгапурі його ціна сягнула $68 804.

Читайте: Зростання біткоїна до $68 700 і приплив у криптофонди: що нового на ринку

В історичній перспективі така рекордна ринкова вартість токена сигналізує про початок нової фази на крипторинці.

Ціна біткоїна зростає завдяки попиту, що збільшується, з боку нових спотових BTC-ETF в США, а також швидкого скорочення пропозиції (халвінгу).

Джерело: Мінфін
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