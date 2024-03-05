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5 березня 2024, 16:11

Обсяг активів біткоїн-ETF зріс до 1 мільйона BTC

За останні 90 днів інвестори вклали в різні регульовані біткоїн-продукти суму, еквівалентну 133 000 BTC. Їхній обсяг активів зріс до 1 млн BTC, згідно з ByteTree. Про це пише ForkLog.

За останні 90 днів інвестори вклали в різні регульовані біткоїн-продукти суму, еквівалентну 133 000 BTC.

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Настільки істотний приплив став можливий після схвалення ETF на базі першої криптовалюти в США. Експерти звернули увагу, що тенденцію супроводжував відтік коштів з біржових фондів на базі золота та облігацій.

За даними SoSoValue, 4 березня сукупний чистий приплив у спотові біткоїн-ETF становив $562 млн — другий максимум в історії. Рекорд у $673 млн було встановлено 28 лютого.

Читайте також: В ЄЦБ розкритикували біткоїн-ETF й назвали його «новим вбранням голого короля»

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bookseller
Bookseller
5 березня 2024, 16:21
#
Мои битки сейчас: Bitcoin Баланс 3.76070300 • $254 563
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