Обсяг активів біткоїн-ETF зріс до 1 мільйона BTC

За останні 90 днів інвестори вклали в різні регульовані біткоїн-продукти суму, еквівалентну 133 000 BTC. Їхній обсяг активів зріс до 1 млн BTC, згідно з ByteTree. Про це пише ForkLog.

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Настільки істотний приплив став можливий після схвалення ETF на базі першої криптовалюти в США. Експерти звернули увагу, що тенденцію супроводжував відтік коштів з біржових фондів на базі золота та облігацій.

За даними SoSoValue, 4 березня сукупний чистий приплив у спотові біткоїн-ETF становив $562 млн — другий максимум в історії. Рекорд у $673 млн було встановлено 28 лютого.

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