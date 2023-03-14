Atompix — торгова платформа для нових та досвідчених брокерів. Що вона вміє?

Вибір правильного торгового майданчика та терміналу — важливе питання для кожного трейдера. Багато в чому від їхнього функціоналу, інструментарію та гнучкості налаштувань залежить успішність торгів. У цій статті ми розповімо про сучасну платформу Atompix та назвемо 7 причин, щоб скористатися її послугами.

Інтернет-трейдинг відкриває перед інвесторами значно більші перспективи для заробітку, ніж депозити чи інструменти фондового ринку. Трейдерів приваблюють різноманітність активів, волатильність ринків, можливість бачити картину у реальному часі та контролювати ситуацію. Адже за декілька годин можна здійснити десятки угод і заробити десятки/сотні/тисячі у різних валютах. Втім, можна й втратити. Результат, насамперед, залежить від знань та вмінь самого трейдера.

Але багато залежить і від платформи, на якій він торгує. Різноманітність активів, швидкість виконання угод, зручність терміналу, гнучкість його налаштувань, можливість працювати на різних пристроях — все це впливає на заробіток. Одним із прикладів того, яким має бути сучасний торговий майданчик, є платформа Atompix. Ми розповімо про неї докладніше.

Що таке Atompix

Atompix — торгова платформа, яка має широкий функціонал для здійснення угод. Торгувати на ній можна найліквіднішими активами, серед яких валюти, крипта, акції, сировинні товари та індекси, та багато чого ще.

Гнучкі налаштування та великий інструментарій майданчика приваблює клієнтів із усього світу. Її переваги вже оцінили понад 160 000 користувачів із США, Азії, Європи, Австралії та інших країн.

Місія платформи полягає в тому, щоб полегшити надання брокерських послуг для компаній, що розвиваються. Клієнти atompix.com — насамперед, брокери. Початківці або вже досвідчені. Компанія пропонує їм В2В-співпрацю у форматі White Label. Тобто компанія Atompix створила платформу (програмне забезпечення), яку ті можуть купувати, налаштовувати під себе, брендувати і потім використовувати для роботи безпосередньо з трейдерами, надаючи тим свої послуги. Брокерам це дозволяє в найкоротші терміни та з мінімальними інвестиціями отримати доступ до різних ринків та заробляти, надаючи послуги вже своїм клієнтам.

Для успішних трейдерів це чудова можливість стати брокером і перетворити своє хобі на прибутковий бізнес. Вже працюючим брокерам Atompix дає можливість перейти на торгову платформу преміум-класу та надавати своїм клієнтам сервіс відповідної якості. Ось 7 причин і тим, й іншим користуватися саме нею.

1. Інтерфейс, що налаштовується

Atompix дозволяє трейдеру налаштувати торговельний термінал повністю під себе.

Як і належить у таких програмах, робочий простір поділено на блоки, у яких видно графіки з котируваннями активів, ринкова інформація та торговий розділ, де можна здійснювати самі угоди.

Їх можна приховувати/відображати, змінювати місцями, коригувати розміри вікон. Адже для когось важливий графік із одним активом, і вікно з ним має бути більшим, і перебувати на найвиднішому місці. Хтось веде активну торгівлю і йому важливіший простір для управління ордерами. Хтось відстежує більше інструментів і на його екрані багато місця займає вочліст.

2. Багатий інструментарій

Atompix дає доступ до понад 1500 інструментів на 16 ринках, включаючи деякі з найпопулярніших криптовалют, такі як Біткоін та Ефіріум, а також акції найбільших світових корпорацій. Вочліст, до речі, також можна кастомізувати під свої потреби, прибравши зайве або додавши те, чого не вистачає. Знайти необхідний актив не складе труднощів, оскільки всі вони наочно розподілені за категоріями. Крім того, є зручний пошук.

3. Інструменти технічного аналізу

Щоб торгівля була простішою і прогнозованішою, існує технічний аналіз. Трейдери використовують його для розуміння вартості активу в майбутньому і, виходячи з цього, коригування своїх стратегій. Atompix пропонує найсильніші інструменти для результативного аналізу. Серед них, наприклад, трендові індикатори, які допомагають визначитися з майбутнім напрямком ринку та його розворотом. Вони використовуються у різних стратегіях торгівлі за трендом. Або осцилятори — випереджальні інструменти, які допомагають спрогнозувати рух ціни через конкретний час. Вони добре виконують своє завдання, коли відсутній виражений тренд.

Загальна кількість доступних за замовчуванням індикаторів перевищує 100. Серед них є як добре відома класика технічного аналізу, так і новіші розробки. Все це представлено у зручному форматі, користувачі можуть знайти потрібний.

4. Торгівля в один клік

В Atompix реалізовано функцію торгівлі в один клік, яка дозволяє швидко відкривати та закривати угоди прямо з графіка без додаткового підтвердження. Вкрай корисна річ у ситуаціях, коли реагувати потрібно оперативно. Часто використовується при скальпінгових стратегіях, у яких важлива саме швидкість.

5. Мультимовна підтримка користувачів

Тут у Atompix теж все гаразд. Служба підтримки працює 24/5 і спілкується з клієнтами зручною для тих мовою. Наразі доступні англійська, італійська, французька, португальська, російська. А незабаром платформа планує додати ще більше мов.

6. Доступність на різних системах та пристроях

Робочий простір трейдера однаково інформативний, і є гнучким для налаштування, незалежно від того, на якому пристрої він використовується, і встановленої там операційної системи та браузера. Atompix.com — платформа, що легко інтегрується, яка дозволяє торгувати з телефонів, планшетів і ПК із ОС Windows, Linux та macOS.

7. Можливість відкрити демо-рахунок

Перш ніж встановлювати Atompix, клієнт може відкрити демо-рахунок, який дозволяє випробувати весь функціонал та торговий інструментарій платформи. Для цього достатньо надіслати запит, заповнивши просту форму, яка буде розглянута в найкоротший термін.