Ethereum, Solana та XRP: які альткоїни стануть лідерами жовтня після вересневої корекції

Вереснева корекція боляче вдарила по крипторинку: ціна біткоїна знизилась, із альткоїнів було вимито понад $11 млрд. За оцінками аналітиків, такі періоди часто стають передумовою ротації капіталу: після піку домінування BTC частина ліквідності переходить у провідні альткоїни.

Жовтень може підтвердити цю динаміку, але, ймовірніше, йдеться не про масове зростання всього сегмента, а про вибіркову концентрацію попиту на декількох сильних активах — тенденцію, яку у своїх звітах називає ключовою відмінністю поточного циклу TokenMetrics.

Вереснева хвиля ліквідацій боляче вдарила по ринку, проте в ширшому горизонті індикатори не підтверджують зламу тренду. За даними CoinMarketCap Altcoin Season Index, наприкінці вересня показник тримався на рівні вище 60 зі 100, що формально відповідає фазі альтсезону: за останні 90 днів більшість провідних альтів демонстрували вищу дохідність, ніж Bitcoin.

CMC Altcoin Season Index. Джерело: CoinMarketCap

Водночас ліквідність у межах альтринку концентрується у відносно вузькому колі монет. За даними CoinMarketCap, за вересень найбільші обсяги торгів серед альтів зафіксували Ethereum ($1,16 трлн), XRP ($207 млрд), Solana ($117 млрд), BNB ($86 млрд) та Dogecoin ($42 млрд). Саме ці монети стали ядром торгової активності, й підтверджують, що увага інвесторів зосереджена на «блакитних фішках» сегмента.

Ethereum (ETH)

Ethereum зберігає статус головного індикатора для всього альтринку. Його значення визначається не лише капіталізацією, а й роллю інфраструктури — мережа залишається базовою платформою для DeFi, токенізації та NFT, тоді як зростання L2-рішень (Arbitrum, Optimism, Base) розширює можливості масштабування.

Стейкінг у мережі утримується на стабільному рівні, забезпечуючи фундаментальну підтримку, а інституційний інтерес посилюється на тлі очікувань щодо майбутніх ETF-продуктів. Аналітики Fundstrat та Standard Chartered наголошують, що саме Ethereum визначає готовність ринку до «risk-on» і залишається барометром для руху інших альтів.

Solana (SOL)

Жовтень може стати ключовим місяцем для Solana завдяки інституційним драйверам. Великі керуючі активами Invesco та Grayscale подали заявки на спотові ETF, які, у разі схвалення, відкриють актив для широкого кола інституційних інвесторів. Додатковим каталізатором виступає запуск ф’ючерсів і опціонів на SOL від CME Group із 13 жовтня, що ставить його в один ряд із BTC та ETH.

Аналітики очікують підвищеної волатильності: базовий сценарій передбачає коливання в поточному діапазоні, однак схвалення ETF чи успішний старт деривативів можуть відкрити шлях до подальшого зростання.

Binance Coin (BNB)

BNB зберігає статус системного активу завдяки домінуванню Binance у глобальній біржовій інфраструктурі. Монета стабільно входить до топ-5 альтів за обсягами торгів і лишається основним «якорем ліквідності» для спотових і деривативних ринків.

У жовтні ключовим чинником для BNB буде стабільність самої екосистеми Binance, яка визначає попит на токен у рамках комісій, стейкінгу та DeFi-продуктів. Потенціал для зростання пов’язаний, радше, з розвитком інфраструктури біржі та регуляторними новинами, ніж із спекулятивними чинниками.

Ripple (XRP)

Жовтень може стати переломним для XRP. Інституційна інфраструктура розширюється: у травні CME запустила ф’ючерси на актив, а з 13 жовтня стартують і опціони, що вирівнює статус XRP із BTC, ETH та SOL у деривативах. Додатковим каталізатором стає регуляторний чинник: у жовтні SEC розглядає шість заявок на ETF, перші дедлайни яких припадають на 18−25 число. У разі схвалення, це може відкрити для монети значні потоки інституційного капіталу.

Аналітики нагадують, що історично четвертий квартал часто приносив XRP різкі рухи, й припускають, що відскок може початися вже в середині жовтня. Водночас ризик «ефекту розчарування», у разі затримок із боку SEC, залишається високим.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin несподівано опинився у фокусі після запуску біржового продукту з його експозицією за межами США. Хоча йдеться не про спотовий ETF, сама поява подібного інструмента свідчить про поступове розширення кола «допущених» альтів. У жовтні DOGE лишається високо волатильним активом, що швидше реагує на інформаційні приводи, ніж на фундаментальні чинники.

Окремо варто відзначити проєкти, які вийшли до топ-30 за місячними обсягами й формують нові історії: World of Dypians (WOD), Aleo (ALEO), Zeus Network (ZEUS) та Sui (SUI). Їхня поява серед лідерів обсягів свідчить про інтерес до нових екосистем і нішевих кейсів, але поки що саме перевірені активи визначають динаміку ринку.

Серед менш популярних, але вже помітних, активів можна згадати PEPE, що перебуває в активному тренді з тестуванням ключових рівнів, HYPEH, який технічні аналітики розглядають, як кандидата на прорив, та XPL (Plasma), який здобув +72 % за останній тиждень на фоні альтринку. Усі вони — не гарантії, але цікаві маркери спекулятивного ризику та потенційного зростання.

Таким чином, жовтень стартує з чіткою ієрархією: Ethereum залишається базовою інфраструктурою, Solana та XRP— головними бенефіціарами ETF-наративу й деривативної інфраструктури, BNB підтверджує роль системного токена найбільшої біржі, а DOGE залишається чутливим до інформаційних приводів. Решта альтів залишаються у «другому плані», і ринок дедалі чіткіше винагороджує лише ті токени, за якими стоять інституційні драйвери чи нові масштабні наративи.