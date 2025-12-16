Збудувати енергонезалежність: які програми кредитування доступні для населення та бізнесу

Ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру і, як наслідок, багатогодинні відключення світла змушують українців вибудовувати власну енергонезалежність. Сонячні станції з системами накопичення енергії, теплові насоси, газопоршневі установки і навіть геотермальна енергія — усі ці проєкти дозволяють зробити будинок чи підприємство практично енергетично незалежним. Як кредити дозволяють реалізувати їх, розповідає «Мінфін».

Із чого починати пошук кредитної програми

Наразі чимало банків пропонують спеціальні кредитні програми для малого та середнього бізнесу, а також фізичних осіб, на альтернативні джерела та системи зберігання енергії. Є також державні та грантові програми, які дозволяють отримати позику у банку навіть під 0%. Проте експерт із фінансування та політики енергоефективності Проєкту UNIDO/GEF UKR IEE Сергій Поровський радить починати не з вибору банку, а з технічного виконавця.

«Капіталовкладення в енергоефективність та енергонезалежність є найпривабливішими інвестиціями на сьогодні. Кошти на такі проєкти є. Проблеми зазвичай виникають у двох моментах. По-перше, це розуміння підприємством заходів з енергоефективності. По-друге, наявність правильної технічної консультативної підтримки», — каже Сергій Поровський.

Тобто перш ніж шукати фінансування, треба чітко розуміти, що саме тобі потрібно і скільки це коштуватиме, а тоді вибирати кредитну програму.

«Щодо домогосподарства і малого бізнесу, то у нас комплексна проблема у виборі технічного виконавця. Тож, насамперед потрібно шукати виконавця, який може це зробити, а вже тоді бігти за грошима. Щодо фінансових інструментів, тут їх чимало. Скажімо, Фонд енергоефективності має багато проєктів, зокрема, в рамках свого Фонду декарбонізації — у них є гроші і на малий бізнес, і на муніципалітети, і на ОСББ», — відзначає експерт.

Утім, часом «схема» працює і навпаки — деякі банки мають угоди про партнерство з компаніями, які займаються постачанням та монтажем обладнання, тож, звернувшись за консультацією, клієнта скерують до конкретного виконавця. Це дещо звужує вибір клієнта, водночас спрощує отримання самого кредиту. Скажімо, ОТП Банк співпрацює з компанією YASNO, Сенс Банк — із ДКС-електрик тощо. Часом може бути навіть окрема пропозиція, розроблена спільно з партнером із вигіднішими умовами.

«Ми підтримуємо енергонезалежність України через комплекс рішень для бізнесу та населення: у межах державної програми „Енергонезламність“ надаємо доступне фінансування для підприємств на обладнання безперебійної дії, а власними продуктами підсилюємо цю ініціативу — зокрема, програмою „Експрес-Енергія“, що дозволяє придбати генератори у розстрочку фактично під 0,01% у партнерстві з Дарекс Трейдинг Солюшнс», — розповідають в àбанк.

На що найчастіше беруть «енергонезалежні» кредити

Як повідомляла засновниця та генеральна директорка компанії Unisolar Тетяна Однорог, із серпня до жовтня цього року запит малого та середнього бізнесу на встановлення сонячних електростанцій (СЕС) і систем накопичення енергії (ESS) зріс на 10−15%. За її словами, на сьогодні понад 70% підприємців потенційно зацікавлені в тому, щоб позбутися залежності від центральних мереж і стати енергонезалежними. Водночас із кожних 10−15 заявок на встановлення СЕС наразі реалізується лише 1−2.

«Це передусім питання фінансування. У 80−90% випадків реалізувати проєкт без доступного кредитування неможливо», — пояснила вона.

Зростання інтересу до рішень для енергонезалежності відзначають і в àбанк.

«Регулярні відключення світла та підвищена увага бізнесу до безперебійної роботи стимулювали клієнтів активніше інвестувати в генератори, акумуляторні системи та альтернативне обладнання, тож попит на такі кредити помітно зріс; разом із цим зросла й середня сума фінансування — клієнти дедалі частіше обирають потужніші, комплексніші системи, тому середній чек змістився у бік дорожчого обладнання та повного покриття вартості проєктів», — кажуть у фінустанові.

В àбанк найчастіше такі кредити беруть на практичні рішення, які можна швидко реалізувати і вони відразу дають відчутний ефект: бізнес вибирає генератори, зарядні станції, акумуляторні системи та обладнання для безперебійного живлення, тоді як приватні клієнти активно інвестують у сучасні котли, інвертори, теплоізоляцію й оновлення домашніх енергосистем. При цьому попит найбільше зміщується саме в бік технічних рішень, які гарантують автономність під час відключень і дозволяють значно зменшити залежність від традиційних джерел енергії.

Як знайти дешевий кредит на енергонезалежність для дому

Якщо йдеться про придбання невеликого генератора, зарядної станції чи інвертора, можна скористатись звичайною розстрочкою, яку можна оформити навіть онлайн безпосередньо на сайті маркетплейсу чи у магазині. Також розстрочку на обраний товар можна оформити у банку. Наприклад, в àбанк товари для альтернативної енергетики можна оформити в розділі «Плати частинами» з кешбеком.

Якщо ж йдеться про встановлення невеличкої СЕС для потреби свого будинку, то тут можна скористатись державною програмою «Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств», у рамках якої можна отримати кредит на суму до 480 тис. грн під 0% (відсотки компенсує Фонд підтримки підприємництва). З нею теж працює чимало банків. Щоправда, тут є обмеження — домогосподарство не може мати площу понад 300 кв. м, потужність СЕС не може перевищувати 10 кВт. Крім того, позичальник не зможе скористатись зеленим тарифом. В Ощадбанку кредит за цією програмою можна отримати на 10 років, в Укргазбанку та Приваті — на 5 років.

Укрсиббанк пропонує кредит до 500 тис. грн на енергоефективні товари за програмою підтримки енергетичної безпеки ESSF спільно з ЄБРР, у якому передбачена компенсація до 25% вартості придбаного товару. Водночас реальна річна відсоткова ставка за таким кредитом — від 18,85 % до 55,70%. Програма ESSF діє також в Ощадбанку. Тут зазначено, що для кредитів із підтвердженням ставка 21,1% річних, без підтвердження — 56%. Розмір запозичення може сягати 1 млн грн.

Укргазбанк також пропонує кредит із кешбеком 10−25% на суму до 500 тис. грн. Тут реальна річна ставка — 24,64%. Його можна використати на СЕС (на цих умовах немає обмеження щодо зеленого тарифу), системи зберігання енергії потужністю 1 кВт та більше, теплові насоси тощо.

Фінансування для бізнесу за програмою «5−7−9%»: поради від практика

Одним із найпопулярніших фінансових рішень для бізнесу є «Кредит для енергонезалежності» за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%», яка діє уже декілька років. Із цією програмою працюють більшість українських банків. Позику можна отримати на придбання обладнання для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми: електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо.

Скажімо, у Приватбанку розмір такого кредиту може перевищувати 10 млн грн із терміном до 60 місяців. Окрім відсотків за кредитом, передбачена також комісія 0,5% від суми кредитування. У Креді Агріколь за програмою «5−7−9%» доведеться сплатити 0,75% — разову комісія за надання кредиту, та 0,75% — комісію за обслуговування кредиту за весь строк кредитування. У банку Сенс комісія діє 1,5% від суми кредиту/ліміту, сплачується разово під час укладення договору.

Однак підприємствам, які претендують на отримання кредиту за цією програмою, варто набратись терпіння, радить директор ТОВ «Індіан Солар» Ігор Прінус.

«Кредити на енергонезалежність сьогодні — один із ключових інструментів розвитку зеленої енергетики в Україні. Але на практиці шлях до їх отримання часто виявляється складнішим, ніж очікують підприємці чи власники домогосподарств», — каже він та ділиться власним досвідом отримання фінансування.

У жовтні 2024 року компанія звернулася до трьох банків — Ощадбанку, Укргазбанку та Сенс Банку, щоб залучити фінансування за програмою «5−7−9». На першому етапі всі банки надали перелік уточнюючих питань щодо компанії, структури бізнесу та технічних характеристик наших сонячних станцій, а також опитувальні анкети. Такий первинний аналіз зазвичай триває від одного до двох місяців.

«Два банки відмовили нам, хоча ми подавали економічно обґрунтовані та життєздатні проєкти. Причина — група наших компаній формально виглядала збитковою. Це наслідок війни: частину наших активів, зокрема, сонячні електростанції, було знищено на окупованих територіях. Для банків це знижує кредитний рейтинг позичальника, незалежно від реального стану бізнесу та перспектив нових проєктів. Лише Сенс Банк погодився, але запропонував жорсткіші умови застави. Ми забезпечили необхідне майно, підготували повний пакет документів — і з 2025 року почали працювати саме з ним. На сьогодні ми вже уклали три кредитні угоди на будівництво СЕС потужністю 1 МВт кожна, а також супроводжуємо ще три проєкти, де виступаємо підрядником для інвесторів», — каже Ігор Прінус.

Для тих підприємців, які лише планують скористатись програмою, він радить врахувати декілька моментів:

Тривалий час розгляду. Навіть технічно прості проєкти можуть розглядатись 1−3 місяці. На це треба закладати час у бізнес-плані.

Недостатня підготовленість банків до роботи з ВДЕ. Через постійні зміни в технологіях, більшість банків не встигають підготувати персонал із глибокою експертизою в проєктах відновлюваної енергетики. Часто доводиться детально пояснювати технічні, організаційні та економічні аспекти.

Високі вимоги до застави. Більшість банків не готові кредитувати «під проєкт». Потрібна реальна заставна маса — нерухомість, техніка, корпоративні права.

Відсоткові ставки та реальна практика. Ставка залежить від розміру та «класу» позичальника. Практики реальних кредитів під 5% у сегменті енергетичного бізнесу він не зустрічав… Для великого бізнесу ставка зазвичай сягає 9%, навіть у межах тієї ж програми.

Кредити на відновлення енергетичної інфраструктури

У 2024 частина банків підписали Меморандум щодо банківського кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури. Згідно з Доповненням до меморандуму, базова відсоткова ставка за кредитами становитиме 13,5% річних, або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування. Починаючи з другого року, ставка буде плаваючою і не перевищуватиме UIRD12M + 3%.

У рамках цього меморандуму можна отримати позику для придбання електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, акумуляторів, сонячних електростанцій, газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів, тощо.

Загалом до цього меморандуму приєднались 19 банків, зокрема, àбанк.

«Ми спростили процес оформлення енергокредитів настільки, щоб почати його можна було буквально за декілька кліків: клієнт заповнює онлайн-заявку на сайті, після чого менеджер супроводжує весь подальший етап — від перевірки базових даних до погодження умов фінансування; для бізнесу та ФОП потрібен стандартний пакет документів, який включає установчі матеріали, фінансову інформацію та договір із постачальником обладнання, і цього достатньо, щоб швидко отримати рішення та перейти до встановлення енергообладнання без зайвих візитів чи довгих процедур», — запевняють у àбанк.

Деякі банки мають власні спеціальні програми для енергоефективності бізнесу. Скажімо, Райффайзен Банк пропонує беззаставні кредити на сонячні панелі для бізнесу (юридичним особам та ФОП) на суму до 9,5 млн грн під 17−19% річних та без додаткових комісій.

Звичайно, отримати кредит на енергоефективність можна і у рамках стандартних програм для бізнесу, які діють у кожному банку. Середні ставки в Україні — 17 -18% річних, однак отримати такі позики переважно простіше, аніж кредит у рамках державної програми «5−7−9».

Однак, у будь-якому разі, перш ніж звернутись за кредитом до банку, варто промоніторити державні та грантові програми для бізнесу та населення, які діють на цей момент. Це можна зробити на сайті Фонду підтримки підприємництва та Фонду енергоефективності.

Крім того, навіть у рамках однієї і тієї ж державної програми чи грантової програми міжнародних партнерів пропозиції різних банків можуть відрізнятись. Це стосується насамперед реальної річної відсоткової ставки, додаткових платежів та розміру запозичення. Особливу увагу треба приділяти обмеженням, аби не втратити пільги. Наприклад, якщо ви скористались програмою «Енергонезалежність» для дому, але почали продавати зайву електрику за зеленим тарифом, вас виключать з цієї програми і доведеться погашати борг на загальних умовах.