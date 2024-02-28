З початку року Нацбанк продав $3,8 млрд: хто зараз поповнює резерви

Впродовж тижня Україна провела успішні переговори з МВФ щодо продовження фінансування та змогла залучити понад 11 млрд грн завдяки ОВДП. У якому стані зараз перебувають державні фінанси та які були ключові економічні новини, розповів завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин . «Мінфін» публікує ключові тези.

Економіка

Під час презентації Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», створеної за ініціативи Президента, Уряд оголосив про намір задіяти низку інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику. До таких інструментів віднесено:

публічні закупівлі (розширення переліку категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника); компенсації (на спеціальну, будівельну та комунальну техніку тощо, яка вироблена в Україні); адаптація вже діючих державних програм підтримки («єВідновлення», «5−7−9%») під цілі платформи «Зроблено в Україні»; гранти українським виробникам «єРобота»; популяризація товарів українського виробництва (затверджено знак маркування бренду «Зроблено в Україні», який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших).

За оцінками Уряду, сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту становитиме 0,14% ВВП, що дозволить створити понад 22 тис. нових робочих місць та отримати понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету.

Також Уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні. Підписанти спільної заяви визначили пріоритетними першочерговими напрямками для співпраці між державою і підприємцями напрацювання практичних рішень для зменшення тиску на підприємців з боку правоохоронних органів.

Бюджет

Під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, який відбувся 27 лютого 2024 року, Міністерством фінансів було залучено до державного бюджету 11 млрд грн (за курсом НБУ). Зокрема, відбулося розміщення гривневих облігацій на терміни від 1 до 3,4 років за ставками від 16,8% до 18,5%.

Представники влади України та експерти Міжнародного валютного фонду досягли домовленості на рівні експертів щодо оновленого пакету заходів економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) обсягом близько $15,6 млрд. До третього перегляду МВФ Україна ухвалила Національну стратегію доходів, розробила дорожню карту управління державними інвестиціями та напрацьовувала заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету у 2024 році.

Експерти МВФ відзначили значний прогрес влади України у виконанні зобов’язань, а також у підтримці макроекономічної та фінансової стабільності, що разом із зовнішнім фінансуванням сприяло економічному відновленню у 2023 році. Найближчими тижнями досягнуті домовленості мають бути затверджені Виконавчою радою МВФ.

Зовнішній сектор

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за 2023 рік становив майже 10 млрд доларів США. Основним чинником утворення дефіциту виступало негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами, яке становило минулого року майже $38 млрд. Водночас, надходження з оплати праці (+$11,5 млрд у 2023 році) та надходження трансфертів із-за кордону (переважно до сектору державного управління, +$23,7 млрд) пом’якшували тиск на платіжний баланс України.

Обсяг чистого продажу іноземної валюти Нацбанком минулого тижня склав $648 млн, із початку року — $3,8 млрд.

Фінансовий сектор

Обсяг корпоративного кредитного портфелю банків у січні 2024 року знизився на 1,2%, як за рахунок гривневих кредитів (-0,7% за місяць), так і валютних позик (-2,0%). Водночас, заборгованість домогосподарств за кредитами банків зросла на 2,1%. Ставки за новими гривневими кредитами банків, наданими у січні, збільшилися: для корпоративного сектору — на 0,6 в.п., для домогосподарств — на 0,9 в.п.

Скорочення кредитування може бути пов’язане з ускладенням підтримки державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Водночас, за минулий тиждень підприємці отримали за цією програмою від уповноважених банків 421 пільговий кредит на загальну суму 1,8 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 298 кредитів на 0,6 млрд гривень. Загалом, за час дії воєнного стану в Україні видано 47 тис. доступних кредитів на загальну суму 189 млрд грн.

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Крім того, у січні за державними гарантіями на портфельній основі підприємці отримали 567 кредитів на понад 1,9 млрд гривень. Станом на 1 лютого 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговували 19,1 тис. кредитів на суму 67,2 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,8 млрд гривень, або близько 70% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).