Власникам авто обмежили автокредитування: розбираємось, що сталося

Новий закон «Про мобілізацію» сильно вдарив по ринку автокредитування та лізингу. Хоча ЗСУ поки не відбирали машин, банки та лізингові компанії вже скоротили обсяги фінансування автомобілів та спеціалізованої техніки, деякі негласно згорнули свої програми.

Які проблеми створив банкам закон про мобілізацію

Закон про мобілізацію — глобальний документ, який описує не лише призов до армії у воєнний час та забезпечення ЗСУ, а й безліч інших процесів, спрямованих на постачання фронту. У тому числі й вилучення у цивільних осіб та організацій транспортних засобів (МС) на потреби Збройних сил України.

Яких саме транспортних засобів, у законі не деталізується. Тому забрати можуть будь-що: екскаватори для копання траншей, тягачі для витягування танків та іншої важкої техніки, тепловози для транспортування снарядів/зброї і навіть приватні автомобілі, яких завжди потребує фронт.

З цього правила є лише кілька ключових винятків: особисте авто не можуть забрати, якщо воно єдине, але якщо друге-третє і так далі — вже мають право. А також, якщо воно використовується для заробітку на життя.

Наприклад, власник заробляє візництвом, що, напевно, вимагатимуть довести — скажімо, офіційним працевлаштуванням у службі таксі. Можуть попросити надати зарплатні довідки або декларацію/документ про реєстрацію бізнесу, якщо у водія свій ФОП (фізособа-підприємець). Точно не вийде відбутися однієї заявою про те, що людина таксує, це доведеться довести паперами.

Ще, за новим законом, машини не повинні забирати в інвалідів І, ІІ групи. В інших випадках військові органи можуть вилучати авто на війну.

У всьому цьому фінансисти, які займаються автокредитуванням та лізингом, бачать проблему. Директор департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку Оксана Шульга виділила два ключові ризики закону для ринку автокредитування:

мобілізація автовласника;

вилучення транспортного засобу.

При оформленні автокредиту на машину його офіційним власником є ​​позичальник, але в техпаспорті вказується, що придбання фінансував банк — пишеться його назва. А ось в історії з фінансовим лізингом, який активно розвивається останніми роками, все навпаки. Автовласником є ​​банк або лізингова компанія, людина отримує право користування та вступає у володіння лише після того, як виплатить всю вартість авто разом із супутніми комісіями.

Для ринку лізингу Шульга виділила два ризики:

Вилучення у майбутнього власника автомобіля, який поки що належить банку або лізинговій компанії.

Відмова лізингоодержувача від програми лізингу та повернення транспортного засобу до фінустанови. Воно миттєво втрачає на вартості авто, як мінімум 30%, оскільки автоматично вважається не новим, а б/в.

Фінансисти сумніваються, що їхні клієнти продовжать платити за автокредитами та договорами лізингу, якщо у них вилучать машину. Навіть при тому, що згідно із законом ВСУ мають повернути її після війни.

«Очевидно, що мотивація обслуговувати кредит чи договір лізингу клієнта, чиє авто було спрямоване на потреби оборони, суттєво дисконтується. Але чи будуть такі кейси системними і якою буде реакція позичальників, сказати неможливо», — каже керівник проектів департаменту лізингових операцій Юнекс банку Олександр Шпаковський.

Колеги з ним погоджуються, і про всяк випадок готуються до неплатежів та збитків.

«Ми розглядаємо та відпрацьовуємо можливі ризики вилучення об'єктів лізингу у клієнтів і, як наслідок, — можливе збільшення портфеля проблемної заборгованості», — зазначив у коментарі «Мінфіну» заступник голови правління ПУМБ Артур Загородніков.

Водночас усі розуміють: якщо люди перестануть платити за договором кредиту чи лізингу, фінустанова не зможе покрити свої збитки у звичний спосіб — продавши заставу або передавши лізинговий транспортний засіб іншому клієнту. Адже транспорт опиниться в армії і майже точно не повернеться у первозданному стані.

За чинними правилами, за кожним таким неповерненням без застави доведеться формувати 100% резерви, які будуть відніматися з капіталу банку. За значної кількості вилучень у Нацбанку можуть виникнути вимоги щодо капіталізації, які точно не сподобаються акціонерам, особливо під час великої війни.

Як зміниться відносини банків та клієнтів

Для клієнтів-водіїв вилучення машин на війну має кілька очевидних наслідків:

Людина залишається без авто.

Якщо позичальник перестає платити автокредит, то банк може намагатися переслідувати його за кредитною заборгованістю (залежно від змісту договору). Подавати до суду та намагатися стягнути у рахунок погашення кошти на рахунках чи інше майно на продаж.

Якщо йдеться про лізинг, то клієнт, який не може користуватися транспортом, що належить фінустанові, може спробувати витребувати раніше сплачені лізингові платежі. Це плюс для людини та мінус для банку.

«Масове вилучення транспортних засобів, які є об'єктом лізингу, може призвести до негативних наслідків у вигляді вимог клієнтів щодо повернення сплачених сум, до очікувань лізингодавцем компенсації надалі протягом невизначеного терміну», — підтвердив Артур Загородніков.

Не менш глобальні наслідки можуть бути для бізнесу, який давно звик до програм лізингу та кредитів.

« Вилучення Т З можуть провокувати зниження обсягів фінансування суб'єктів господарювання. А, враховуючи несприятливі військові ризики, це може спричинити стагнацію економіки та зниження ділової активності, обсяги сплати податків та погіршення інвестиційного клімату», — зазначила Оксана Шульга.

Вона чекає на вплив закону на лізинг спецтехніки, яку військові можуть потенційно реквізувати на будівництво фортифікаційних споруд.

«Однак розуміємо, що, наприклад, сівалки або віялки, куплені в кредити, які також вважають спецтехнічними засобами або інший специфічний транспорт без подвійного призначення, навряд чи вилучатимуться для військових потреб (це, звичайно, теоретично)», — додала Шульга.

Її колеги зазначають, що вилучення транспорту у компаній можуть поставити на межу виживання їхній бізнес і платоспроможність, їм буде складно обслуговувати не лише автомобільні, а й інші кредити.

«Обмеження у розпорядженні та пересуванні транспорту блокує господарську діяльність підприємств, які надають послуги перевізників, с/г-виробників та інших, які використовують автотранспорт у своїй діяльності, що може суттєво погіршити їхній фінансовий стан та платоспроможність», — вважає Артур Загородніков.

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Заявки на автокредити почали «присушувати»

Першим наслідком для клієнтів вже стало запровадження обмеження на кредитування українців, на яких зареєстровано будь-які транспортні засоби. Неважливо, мотоцикл це або тягач. Але якщо на людину зареєстровано один або більше транспортних засобів, то в отриманні автокредиту йому, найімовірніше, відмовлять. Оскільки нову машину з великою ймовірністю можуть вилучити військові.

«Майже всі без винятку кредитори, які працюють на ринку автокредитування, почали питати у потенційних клієнтів інформацію про наявність вже зареєстрованих транспортних засобів. Очевидно, що отримати позику на авто таким позичальникам стало набагато важче», — визнав Олександр Шпаковський.

Деякі банки почали поступово «присушувати» свої кредитні та лізингові програми: публічне закриття кредитування чи лізингу — рідкість, але є випадки затягування розгляду заявок клієнтів. Фінансисти тягнуть час до останнього, сподіваючись отримати додаткові роз'яснення/уточнення щодо застосування нового закону про мобілізацію.

Водночас великі гравці запевняють, що продовжують працювати з клієнтами з автокредитування та лізингу. Наприклад, речник Приватбанку Олег Серга запевнив «Мінфін», що його держбанк не зупиняв роботу за програмою автокредитування і продовжує приймати/розглядати заявки.

«Ми не призупиняли кредитування населення на купівлю нових авто після набрання чинності змінами до згаданих законодавчих актів, і паралельно очікуємо на додаткові роз'яснення з боку Кабміну для прийняття подальших рішень у разі виявлення потенційних ризиків такого кредитування для банку», — заявили нам й у прес-службі Ощадбанку.

Роботу з лізингу з юрособами підтвердив ПУМБ, Юнекс банк також продовжує надавати фінансовий лізинг, Глобус Банк, як і раніше, пропонує автокредити та лізинг.

У Сенс Банку нам повідомили про відсутність автокредитування, хоч і висловили надію на її повернення. Немає автокредитів і лізингу в Райффайзен Банку, в 2022 році згорнули кредитну програму в Абанку і поки не планують відновлювати.

Автокредитування скоротилося на 40%

«Поки що ще не підбито підсумки травня, але з моменту набрання чинності законом автокредитування скоротилося на 40%», — повідомила Ольга Шульга.

Вона уточнила, що перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року українські банки видали 1374 автокредити — 23% від усіх проданих нових машин на той момент. Вже в березні та квітні того ж року частка кредитів в автопродажах звалилася до 2% і 3% відповідно.

За підсумками 2022-го, середній показник кредитних продажів на українському авторинку склав 7,5% від загальної кількості нових авто. А вже у січні-травні 2023-го та 2024 років частка кредитного продажу зросла до 15% і вийшла на рівень понад 3 тис. нових іномарок.

«Після суттєвого зниження облікової ставки (зокрема, у 2023 році), що дало банкам можливість залучати дешевші ресурси, ставки за автокредитами залежно від терміну погашення, початкового внеску та вартості автомобіля знизилися в середньому на 2−3% річних. Саме тому з другої половини 2023 року, особливо у четвертому кварталі, кількість куплених у кредит авто зросла майже на 30% порівняно з початком року», — пояснила Шульга.

Ринок лізингу також поступово відновлювався. Якщо на кінець 2022 року в портфелях банків та лізингових компаній, за підрахунками аналітиків, було 21,9 тис. нових іномарок, то вже на кінець 2023-го — 26,4 тис. Тобто приріст становив 20,7%. Дещо скромніше за той же період часу підріс лізинг машин з пробігом — на 12,5% до 4,9 тис. авто.

Аналітики виділяють таку 5-ку найбільших гравців лізингу в сегменті нових іномарок з приблизною оцінкою кількості авто в їх портфелях на кінець 2023 року:

ОТП Лізинг — 12,2 тис.; УЛФ Фінанс — 5,1 тис.; ВІП Рент (Авіс) — 3,9 тис.; ПУМБ — 1,2 тис.; Бест Лізинг — 926.

«У 2023 році ринок лізингу дуже активно зростав, переважно, звичайно, за рахунок низької бази. Останній феномен пояснюється простотою та швидкістю оформлення лізингу в порівнянні з класичним кредитуванням, а також податковими преференціями, які отримує бізнес за такої моделі фінансування.

Зокрема, лізингоодержувач у момент передачі йому майна в оренду одержує право на податковий кредит ПДВ. Об'єкт лізингу амортизується на його балансі, відсотки та комісії з лізингу ставляться на валові витрати, зменшуючи базу оподаткування. При цьому компанія позбавляється маси складних процедур при купівлі транспорту: від страхування до постановки на облік", — пояснив Олександр Шпаковський.

Водночас Артур Загородніков із ПУМБ звернув увагу на те, що закон про мобілізацію не позбавляє лізингодавців права укладати договори про передачу в лізинг транспортних засобів, не призначених для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань у особливий період.

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Що потрібно уточнити у законі про мобілізацію

Зараз у фінансистів дуже багато запитів на уточнення нового закону, які можуть бути відображені в підзаконних актах.

«На фінансовому ринку розуміють, що мають усіляко допомагати українській армії та працювати на перемогу. Цілком зрозуміло, що військові формування реквізуватимуть необхідні їм транспортні засоби. Але банки та лізингові компанії потребують зрозумілих правил для таких вилучень, яких дотримуватимуться.

У цьому питанні не повинно бути вільних трактувань чи невизначеностей. Якщо будуть зрозумілі правила, то ринок фінансування ТЗ в Україні не зупиниться", — пояснив «Мінфіну» ситуацію фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Ольга Шульга з Глобус Банку перерахувала нам ключові побажання банкірів:

Вимоги щодо вилучення транспортних засобів не поширюватимуться на ТЗ та техніку, яка вже передана у лізинг або є предметом застави.

Чіткий порядок та документальна фіксація для кожного підприємства переліку транспорту/техніки (з визначенням їхньої кількості, марок, моделей та інших технічних характеристик), які можуть піти для доукомплектування ЗСУ.

Заборона на передачу в лізинг/заставу не поширюється:

на нові транспортні засоби та техніку, які будуть придбані підприємством для провадження своєї господарської діяльності;

на ТЗ/техніку, які не перебувають у затвердженому списку для доукомплектування ЗСУ: список для кожного окремого підприємства має містити кількість, марки, моделі та інші технічні характеристики техніки.

Нещодавно Нацбанк у листі № 18−0006/39754 дав своє перше роз'яснення щодо правозастосування закону про мобілізацію на фінансовому ринку. Згідно з ним військові мають право вилучати транспорт, що перебуває в кредиті або лізингу, якщо той був профінансований після набрання чинності новим законом — після 18 травня. При цьому не мають права реквізувати ТЗ, куплені до 18 травня.

Це трохи заспокоїло банки та лізингові компанії, які боялися отримати проблеми щодо старих портфелів автокредитів та лізингу. Проте лист регулятора не дає чітких гарантій застосування без відповідного урядового документа.

До того ж без відповідей залишається безліч інших питань. У згаданому листі НБУ йдеться, що регулятор поставив їх Кабміну ще 11 травня і попросив уряд врахувати потреби вітчизняного автокредитування та лізингу, не допустити їхнього руйнування. Тож тепер регулятору та ринку залишається дочекатися реакції виконавчої влади та сподіватися на адекватні рішення.