У квітні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Про це повідомляє Укравтопром.
15 травня 2024, 10:07
Де в Україні найбільше купують нові авто. Найпопулярніші моделі квітня
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Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.
- У квітні кияни придбали — 2066 нових авто, що на 18% більше, ніж торік.
- На Київщині було зареєстровано — 500 од. (+24%).
- Мешканці Дніпропетровщини купили — 452 од. (+6%).
- На Львівщині - 321 од. (+14%).
- В Одеській області - 310 од. (+19%).
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Найпопулярніші моделі
- Бестселером місяця у столиці став кросовер Renault Duster.
- Мешканці Київської, Одеської та Львівської областей частіше обирали кросовер Toyota RAV-4.
- На Дніпропетровщині хітом продажів був кросовер Mazda CX5.
Джерело: Мінфін
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