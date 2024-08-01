Світло в кредит: нюанси придбання обладнання «від блекаутів», про які не говорять вголос

В Україні набирає обертів кредитування під закупівлю обладнання «від блекаутів» — сонячних панелей, накопичувачів електроенергії, інверторів, генераторів тощо. З 20 липня стартували пільгові програми для приватних домогосподарств та ОСББ. Втім, поки що і серед приватних споживачів, і в ОСББ чимало страхів, пов'язаних із «енергетичним» кредитуванням.

У декількох ОСББ, із якими поспілкувався «Мінфін», скаржаться на складну процедуру отримання пільгових кредитів. Та й самі люди поки що обережні.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже, що кредити, хай навіть під 0%, лякають багатьох мешканців. І вони не дають згоди ОСББ на оформлення позик.

«Не всі хочуть вплутуватися в кредити. Є навіть страшилки, що під сплату кредитів, якщо піде щось не так, пустять квартири. Це, звісно, маячня, але люди обережні. У деяких будинках, попри те, що є багато кредитних програм, зараз збирають із квартир по декілька тисяч гривень на підготовку до зими», — зазначив Попенко.

«Мінфін» розбирався, наскільки виправдані такі страхи та наскільки реально залучити пільговий енергокредит.

Кредити для приватних споживачів — із пільгами та без

З 20 липня в Україні стартували відразу декілька пільгових програм під закупівлю техніки «від блекауту». Є пропозиції і для приватних домогосподарств, і для ОСББ та житлових кооперативів.

Для приватних споживачів пропонують кредити під 0% під закупівлю сонячних панелей із системами накопичення енергії та вітрових установок. Такі позики доступні, зокрема, у Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку, Глобус Банку, Sense Bank та ін.

«Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами протягом 10 років. Сума кредиту може становити до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання», — заявила голова Мінекономіки Юлія Свириденко.

«Придбати за такою програмою можна лише сонячні панелі із накопичувачами або вітрову установку. Інше обладнання, наприклад, генератори, за нею недоступні. Але, наприклад, щодо тих же сонячних панелей, кредит поширюється не тільки на саме обладнання, а й на роботи з його встановлення, а їх вартість може становити досить велику частину загального бюджету», — пояснив «Мінфіну» Олександр Щербаха, заступник голови правління Укргазбанку.

Він також додав, що оформити такі кредити можуть лише власники приватних будинків, для мешканців багатоповерхівок вони недоступні.

Зазначимо: не факт, що обіцяних державою 480 тисяч гривень вистачить, щоб забезпечити енергонезалежність окремого будинку. Сонячні електростанції для будинку, які зараз пропонуються на ринку, залежно від потужності, варіюються у ціні від 200 тисяч до мільйона гривень і навіть більше.

За 480 тисяч уже з установкою, що пропонують під 0% за державними програмами, реально придбати невелику станцію потужністю до 5 кВт, якої вистачить на освітлення будинку та роботу мінімального набору побутової техніки.

Цього цілком достатньо, щоб почуватися комфортно при відключеннях світла. Але, щоб підключити всю техніку, включаючи бойлер, електроплиту з духовкою тощо, потрібно від 10 кВт, а такі електростанції коштують від 500 тисяч. Тобто в цьому випадку кредит забезпечить лише частину витрат.

В Укгазбанку кажуть, що за програмою пільгового кредитування реально придбати сонячні панелі з інверторами до 10 кВт або вітрову установку з інверторами та акумуляторами до 10 кВт. У банку також уточнили, що «енергетичні» кредити не передбачають застави.

Пільгові умови кредитування більшість банків включили до своїх «енергетичних» кредитних програм.

Скажімо, той самий «Укргазбанк» має кредит «Енергонезалежний». Можна взяти позику від 20 до 480 тисяч гривень із першим внеском 10%. Є разовий платіж — комісія у розмірі 1,5%. Відсоткова ставка — UIRD (3 місяці) плюс 7 відсоткових пунктів. Банк зазначає реальну річну ставку на рівні 23,07%.

Фактично «пільгові» позичальники оформлятимуться за цією ж кредитною програмою, з тією різницею, що відсотки за них погашатиме держава.

Якщо ж брати кредит без пільги, з урахуванням відсотків реальна вартість кредиту на 480 тисяч гривень становитиме за весь період користування вже понад 980 тисяч, тобто зросте у понад удвічі.

У Приватбанку зазначили, що у них отримати кредит із повною компенсацією державою відсоткових ставок зможуть фізособи на придбання та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання потужністю до 10 кВт для будинку, площа якого не перевищує 250 квадратних метрів.

Мінімальна сума кредиту у Приватбанку становитиме 100 тисяч гривень, максимальна — 480 тисяч. Термін кредитування — від року до 5, перший внесок — 10% від вартості обладнання. Якщо ви оберете пільгове кредитування, то ставка — 0% річних, якщо звичайне, під програму банку «Джерела енергії», — UIRD (3 місяці) плюс 7 відсоткових пунктів. Реальна відсоткова ставка, яку озвучив Приватбанк, — 23,52% річних.

Але у будь-якому разі потрібно буде заплатити разову комісію — 1,5% від суми кредиту.

При цьому є перелік вимог до позичальників.

«Розмір середньомісячного сукупного доходу позичальника та його дружини (чоловіка) за останні 6 місяців не перевищує десятикратний розмір місячної середньої зарплати в Україні», — йдеться у переліку умов від Приватбанку. Інакше кажучи, українцям із високими зарплатами, які вдесятеро перевищують середні у країні, пільговий кредит не дадуть.

Sense Bank також має свій кредит під купівлю енергообладнання. Умови такі: сума кредиту від 50 до 500 тисяч гривень, термін кредитування — від 3 до 60 місяців, перший внесок — від 30% вартості обладнання. Відсоткова ставка — одна з найнижчих на ринку — 0,01% річних. Але є щомісячна комісія у розмірі 1,1% та комісія за видачу кредиту — 1−2%.

В Ощадбанку пропонують і пільговий, і звичайний кредити на придбання енергообладнання.

За першим умови такі ж самі, як і в інших банках, — лише під купівлю сонячних та вітрових установок до 10 кВт. Максимальна сума — 480 тисяч гривень, термін кредитування — до 10 років. Є обмеження за доходом — не вище за 10-кратний розмір середньої зарплати у країні, площею будинку — не більше 250 «квадратів».

Власна програма Ощадбанку «Моя енергонезалежність» допускає до участі вже не лише власників приватних будинків, а й мешканців багатоповерхівок. За нею можна брати позики на купівлю зарядних станцій, теплових котлів, сонячних електростанцій, вітрових установок та ін. Сума кредиту — від 50 до 400 тисяч гривень, термін — до 5 років. Відсоткова ставка така ж сама, як і в інших банків за такими програмами, — UIRD (3 місяці) плюс 7 відсоткових пунктів, тобто близько 23,5% річних. Разова комісія — 1,5% від суми кредиту.

Згідно з калькулятором Ощадбанку, якщо взяти в кредит 100 тисяч гривень на п'ять років, то щомісячний платіж становитиме 1 667 гривень. Якщо сума кредиту 480 тисяч гривень, доведеться платити по 8 тисяч гривень на місяць.

Тобто українці мають вибір — купувати енергообладнання за пільговим або звичайним кредитом. Перший вигідніший, тому що не потрібно платити відсотки (хоча все одно є разова комісія банку). Але за ним є обмеження за видами обладнання, площею будинків та доходами.

Крім того, «пільговики» мають потенційний ризик — що буде, якщо держава в якийсь момент не зможе погашати банкам відсоткові ставки? У цьому випадку позичальнику можуть запропонувати погасити кредит достроково або перевести його на «комерційну ставку», і тоді доведеться платити вже повною мірою.

Ті, хто не проходить за вимогами пільгового кредитування, можуть оформити придбання обладнання за звичайними банківськими кредитами. Там є відсоткова ставка (до 23,5% річних), але немає жорстких умов за видами техніки, під яку можна взяти позику, та площею житла.

Технічні нюанси

Голова комітету домашніх сонячних електростанцій Сергій Ручко звертає увагу на технічні нюанси, які можуть стати неприємним сюрпризом для покупців сонячних електростанцій.

За його словами, обов'язковий «комплект» до пільгового кредиту на сонячну електростанцію — реле напруги, яке, згідно з постановою НКРЕ, також доведеться встановлювати (але цього можна не робити, якщо все фінансувати власним коштом і не звіряти проєкти з банком).

Наближається зима, сонячні панелі генеруватимуть мінімально, може статися так, що ви не зможете навіть зарядити акумулятор, тому що в мережі не буде потрібної напруги. Реле напруги «тримає» його в діапазоні 198−242 вольта. Тобто на мінімальних значеннях багато техніки просто не працюватиме. «В результаті ви будете без світла і з кредитом», — іронізує Ручко.

Олег Попенко вважає, що напередодні зими сонячні електростанції — ненайкращий варіант, оскільки у холодну пору року генерація різко падає. «Взимку більше підійдуть інвертори та генератори», — уточнює він.

Варіанти для багатоповерхівок

Ще один вид кредитів під закупівлю енергоустаткування, які почали видавати в Україні, — для ОСББ та житлових кооперативів.

Пільгові кредити під техніку йдуть за програмою «5−7−9». Під них можна оформити купівлю та монтаж генеруючих установок альтернативної енергетики (сонячні панелі, вітрові станції тощо), накопичувачі та додаткове обладнання.

Сума такого кредиту — до 5 млн гривень. Терміни кредитування — до 5 років.

Програма йтиме через Фонд розвитку підприємництва у комбінації з іншим проєктом для ОСББ — «ГрінДім», за яким ОСББ та житлові кооперативи можуть отримати компенсацію на встановлене обладнання — до 70% від вартості.

Працюють подібні програми на місцевому рівні. Наприклад, у Києві компенсують до 75% вартості енергетичного обладнання. І, як заявив нещодавно заступник мера Петро Пантелєєв, «усі заявки узгоджуватимуться, дамо стільки коштів, скільки потрібно».

Компенсують частину коштів на закупівлю енергетичного обладнання для ОСББ у Львівській, Хмельницькій та інших областях.

Втім, у багатьох ОСББ пропозицію держави щодо кредитування купівлі техніки «від блекауту» сприйняли скептично.

«Як показує досвід минулих проєктів, які йшли через Фонд, там досить громіздка процедура оформлення і є питання щодо умов. Наприклад, ми хотіли оформити кредит на теплові насоси на півроку, а нам запропонували збільшити термін до декількох років, очевидно, щоб набігло більше відсотків.

Окрім того, потрібно збирати дуже багато документів. У тому числі потрібно провести загальні збори мешканців та отримати згоду на оформлення кредиту 2/3 власників квартир, що дуже непросто", — каже Денис Кукса, керівник ОСББ «Араван» на проспекті Володимира Івасюка, 12-д у Києві та голова асоціації об'єднань мешканців багатоквартирних будинків Оболоні.

«Крім того, щоб претендувати на пільговий кредит, потрібно спочатку провести енергоекспертизу за власний кошт, а це задоволення не з дешевих», — додав Кукса.

Він також звертає увагу на наступний нюанс. Якщо у багатоповерхівці встановлять сонячні панелі, «зливати» надлишки електроенергії в мережу ОСББ не зможе.

«Є законодавчі обмеження. ОСББ не може отримувати прибуток, у тому числі продавати електрику. Ми не можемо навіть віддавати надлишки електрики на умовах, щоб у пікові години, коли нам його не вистачає, отримувати такі ж обсяги з мережі. Тобто насамперед потрібно було б внести зміни до законодавства, а потім роздавати пільгові кредити на сонячні панелі», — каже Кукса.

Він прогнозує, що процес масової установки сонячних електростанцій у багатоповерхівках може зупинитися і через брак фахівців на ринку.

«Минулого року ми мали грантові гроші, але ми не змогли реалізувати проєкт через дефіцит фахівців. У результаті довелося перенести його на цей рік, хоч і обладнання, і послуги з його встановлення вже подорожчали», — каже Кукса.

Крім того, пільговий кредит за держпрограмою можна отримати лише на купівлю певного виду обладнання, скажімо, тих самих сонячних панелей. Але їх можна встановити далеко не у всіх багатоповерхівках. Плюс — вони досить дорогі, навіть з урахуванням компенсацій.

«Деяким ОСББ простіше закупити генератори під компенсації від київської влади: 100 тисяч на купівлю генератора у будинках до 9 поверхів, 200 тисяч — до 16 поверхів, 300 тисяч — понад 16 поверхів», — говорить Кукса.

Загалом, за його словами, кредитні програми більше підходять для бізнесу, аніж для ОСББ, оскільки останні не ведуть господарську діяльність і нічого не заробляють. «Платити за кредитом та відсотками мешканцям доведеться зі своєї кишені», — додав Кукса.

Олег Попенко зазначає, що багато мешканців багатоповерхівок просто бояться кредитів. «Вже пішли страшилки, що голови ОСББ хочуть „загнати їх у борги, і врешті-решт доведеться розраховуватися квартирами“. Зрозуміло, що це маячня, але зібрати голоси більшості власників квартир, а це обов'язкова умова кредитування, буде не так просто, як здається на перший погляд», — каже Попенко.

Він розповів, що зараз у багатьох столичних багатоповерхівках збирають гроші та купують генератори в складчину — без жодних кредитів — вважаючи, що так надійніше.

«Скажімо, купують потужний генератор за 1,5 млн гривень — треба скинутися по 2 600 грн із кожної квартири, плюс ще буде щомісячний платіж на обслуговування техніки. Але якщо купувати ту ж саму сонячну панель, то там суми вже зовсім інші — до 10 млн гривень. Навіть часткове кредитування та компенсації не звільнять мешканців від витрат», — каже Попенко.

Водночас керівник Асоціації енергоаудиторів України та член правління ОСББ на вулиці Вербицького, 10-а у Києві Вадим Литвин вважає, що можливість взяти пільговий кредит, тим паче з подальшою компенсацією частини вартості обладнання, — це непогана пропозиція для ОСББ.

Але є ризики. «Якщо надалі кошти на компенсації за пільговими ставками не закладатимуться до бюджету або виникне дефіцит фінансування, мешканцям доведеться платити вже за комерційними ставками», — підсумував він.