Ощадбанк надає українцям доступні кредити на придбання енергетичного обладнання

Від 20 липня у відділеннях Ощаду можна подавати заявки на кредити на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії в рамках державної програми під 0%. Проєкт реалізується Урядом України спільно з Фондом розвитку підприємництва.

Купувати за цією програмою можна сонячні чи вітрові гібридні системи енергопостачання потужністю до 10кВт для приватних будинків.

Основні умови кредитування: сума — до 480 тис. грн, термін — до 10 років, без забезпечення.

Позичальник має відповідати наступним умовам:

бути власником землі та будинку, площа якого не перевищує 250 кв.м;

середньомісячний сукупний дохід родини за півроку не повинен перевищувати десятикратний розмір місячної середньої заробітної плати в Україні.

Водночас Ощад пропонує власну програму споживчого кредитування на придбання товарів та послуг зі встановлення енергонезалежного обладнання як для приватних будинків, так і для квартир у багатоповерхівках.

Серед доступних для придбання товарів — зарядні станції, комплекти енергонезалежності (живлення), теплові котли, сонячні електростанції та панелі, вітрогенератори й відповідне додаткове обладнання і матеріали до них, роботи з їх встановлення тощо.

Кредит надається на суму від 50 до 400 тис. грн без застави, поручителів та прихованих комісії. Максимальний строк кредитування — 60 місяців.

«В умовах дефіциту електроенергії внаслідок постійних терористичних атак рф багато людей замислюються над підвищенням енергонезалежності. Відтепер із новими продуктами від Ощаду вони можуть придбати потрібне енергообладнання для поліпшення якості життя без значного фінансового навантаження», — заявив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Більше інформації — у відділеннях Ощаду або за телефоном: 0 800 210−800.