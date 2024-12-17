Рейтинг стійкості банків: Райффайзен знову у лідерах, monobank — народний улюбленець

Останніми місяцями у вітчизняному банківському секторі відбулося декілька важливих змін. Із одного боку, свої позиції продовжувала нарощувати держава, з іншого — вперше за довгий час до сектору почали заходити нові інвестори. Як це вплинуло на надійність банків та хто найміцніше стоїть на ногах, розбирався «Мінфін» під час підготовки Рейтингу стійкості українських банків за третій квартал цього року.

Банків менше — державних більше

З моменту виходу попереднього рейтингу стійкості, кількість банків, які продовжують працювати в Україні, знизилася. На початку грудня Нацбанк визнав неплатоспроможним Комінвестбанк.

За декілька місяців до того регулятор відніс установу до проблемних через систематичне подання недостовірної звітності з метою приховування реального фінансового стану, а також через недостатність доходів, що створювало ризик порушення нормативів капіталу.

Крім цього, НБУ звинуватив банк у неналежній організації системи управління ризиками. Оскільки банк не привів свою діяльність до вимог регулятора, той зрештою переніс його до групи неплатоспроможних.

Це рішення не матиме вагомого впливу на фінансову систему України, оскільки частка Комінвестбанку становила 0,04% від усіх активів банківської системи. До попередніх рейтингів стійкості від «Мінфіну» фінустанова не входила через незначну суму на рахунках фізосіб — близько 324 млн грн, юрособи тримали в банку приблизно вдвічі більше коштів.

Впродовж третього кварталу збільшилась кількість державних банків. Мотор-Банк, який належав підсанкційному підприємцю В'ячеславу Богуслаєву, за рішенням суду було віддано Фонду держмайна. Активи цієї установи незначні — 0,02% банківської системи, тому на частку держави в банківській сфері це рішення практично не впливає.

За розрахунками НБУ, частка активів державних банків становить 53,3% — так само, як і до націоналізації нової установи. Вага держави на ринку залишилась незмінною через активне залучення коштів клієнтів приватними та іноземними банками і, відповідно, зростання їхньої частки.

Загалом, зараз державі належить 7 банків. Чотири з них мали такий статус до повномасштабного вторгнення: Приват, Ощад, Укрексімбанк та Укргазбанк. Ще три (Сенс, PINbank і віднедавна Мотор-Банк) були передані державі, оскільки належали росіянам чи підсанкційним особам.

Інвестиції повертаються на ринок

Минулого кварталу відбулися суттєві зміни у структурі власності відразу двох українських банків. У липні стало відомо, що нідерландський державний інвестиційний фонд Dutch Good Growth Fund став акціонером Банку Львів, інвестувавши в нього $4,5 млн. Ще 1 млн євро в той період вніс найбільший чинний акціонер установи — швейцарська компанія responsAbility Participations.

Як відзначили представники банку, вперше з початку повномасштабної війни іноземний інвестор звернувся до НБУ та отримав дозвіл на істотну участь в капіталі.

За розмірами активів, Банк Львів посідає 30 місце серед платоспроможних банків. На початок листопада фізособи тримали у ньому понад 4 млрд грн.

Ще однією угодою на ринку стало придбання групою ТАС Сергія Тігіпка Ідея Банку у польської фінансової групи Getin Holding за $34 млн.

Getin Holding планував продати свою установу в Україні через власні фінансові труднощі ще до повномасштабної війни. У 2020 році Ідея Банк був близьким до придбання групою Dragon Capital. Однак тоді угода зірвалася через початок пандемії коронавірусу.

Цього ж року польська компанія була змушена терміново шукати покупця на свій український актив через вимогу Нацбанку. У Польщі проти власника Getin Holding відкрито кримінальну справу, відповідно, в Україні він набув статусу особи з небездоганною репутацією. Тому регулятор надав пів року на пошук нового власника для Ідея Банку і строк спливав вже 29 жовтня.

Як повідомляв Forbes, плани щодо придбання Ідея Банку мали ПУМБ та Нова Пошта, однак за декілька тижнів до закінчення відведеного Нацбанком строку стало відомо про укладання угоди з ТАС.

Ідея Банк посідає 26-те місце за активами у вітчизняній банківській системі. Фізособи тримають у ньому майже 3,7 млрд грн. ТАС — одна з найбільших фінансових груп в Україні. До її складу входять, зокрема, Таскомбанк та Універсал Банк, на базі яких працюють, відповідно, izibank та monobank.

Зростання активів та високі прибутки

На початку третього кварталу банківська система зіткнулася з незвичною для себе ситуацією — відтоком коштів громадян. А згодом, у серпні та вересні, було зафіксовано зниження обсягу коштів на рахунках юридичних осіб.

Однак це не перетворилося на довготривалий тренд і кошти на рахунках банків приватних клієнтів і компаній знову почали потроху зростати. На початок листопада фізособи тримають в банках 1,177 трлн грн, що приблизно на 6 млрд грн більше, ніж попереднього місяця. А з початку року цей показник зріс на 93 млрд грн.

На фоні подальшого зростання коштів клієнтів банки починають пожвавлювати і кредитування. Чистий кредитний портфель, порівнюючи з показниками минулого року, зріс на 22%, а, відповідно, до попереднього кварталу — майже на 7%.

Одночасно відновлюється і кредитування. Наприклад, кредитний портфель юридичних осіб у гривні за рік додав 23%. При цьому зменшується частка позик за державною програмою «5−7−9». Як пояснюють у НБУ, це відбувається завдяки поліпшенню умов кредитування, зокрема, стабілізації відсоткових ставок. Ще кращі темпи демонструють роздрібні кредити для громадян. Їхній портфель лише впродовж кварталу зріс майже на 10%, а за рік — на понад 40%.

Українські банки залишаються надприбутковими. За підсумками перших 10 місяців року, їх загальний дохід до оподаткування сягнув 163 млрд грн. Для порівняння: минулого року на початок листопада ця сума становила трохи менше 145 млрд грн, а у 2021 році — близько 63 млрд. Єдине, що може засмучувати банки на цьому фоні, — підвищення оподаткування їхніх доходів вже другий рік поспіль до 50%.

Хто потрапив до рейтингу «Мінфіну»

В рейтингу стійкості від «Мінфіну» беруть участь банки із загальним розміром коштів громадян на депозитах та поточних рахунках не менше 1 млрд грн. Наразі цьому критерію відповідають 34 установи.

Єдиною зміною у складі учасників, порівнюючи з попереднім рейтингом, стало те, що його залишив Міжнародний інвестиційний банк. Власне, мінімальний фінансовий бар'єр для участі в огляді він подолав лише минулого кварталу, коли сума на рахунках громадян сягнула 1,049 млрд грн. Натомість на початок листопада вона знизилась приблизно до 850 млн грн.

Навряд чи банк суттєво переймається через цей відтік коштів, адже він працює більше з юридичними особами — на їх рахунках в установі понад 10 мдрд грн, і тут динаміка позитивна.

Рейтинг стійкості

Головною зміною рейтингу стійкості стало повернення на першу сходинку Райффайзен Банк. Востаннє на найвищу позицію він підіймався у 3 кварталі 2022 року, хоча до того часу довго був незмінним лідером.

На позиції Райффайзена значною мірою вплинуло те, що після початку повномасштабної війни його австрійська материнська компанія вирішила не виходити зі свого російського бізнесу. Щобільше, російський банк входить до десятки, за розміром активів на місцевому ринку, та відігравав значну роль у валютних переказах, коли інші банки з рф потрапили під санкції.

Весною цього року ЄЦБ зобов'язав Райффайзен знизити свою присутність на російському ринку. Деякі кроки у цьому напрямку вже зроблено, зокрема, установа на початку осені припинила валютні перекази фізичних осіб, а також більше не нараховує відсотки за ощадними рахунками.

Завдяки цьому у третьому кварталі обсяг депозитів росіян в установі знизився приблизно на чверть. Банк також оцінює можливість продажу принаймні частини свого російського бізнесу, але на цьому фоні його хвилюють декілька мільярдів євро власного капіталу, які не вдається вивести з рф.

На фоні проблем материнської компанії український Райффайзен Банк залишався одним із найстабільніших банків. У нашому рейтингу він, хоча й не обіймав давно першу сходинку, але зазвичай входив до трійки лідерів. Цього кварталу він несуттєво покращив свою оцінку, а от бали конкурентів трохи знизилися. Саме завдяки цьому банк і посів першу сходинку, хоча нічого кардинального в його роботі не змінилося. Водночас показово, що це відбулося саме на фоні прискорення згортання роботи материнської компанії в росії.

Загалом найвищі сходинки вже традиційно посіли банки з іноземним капіталом. Вони повністю зайняли першу пятірку, а в десятку потрапили 6 таких установ.

Також в десятці три державні банки — Приват, Ощад і Укргазбанк, і один приватний — Універсал.

Серед значних змін, які відбулися, порівнюючи з попереднім рейтингом, — втрата ПУМБом відразу п'яти позицій, а Глобус Банком — шести. Найсуттєвіше покращив своє місце в рейтингу Акордбанк — відразу на пять позицій.

Рейтинг стійкості

Лояльність вкладників

Одна з найважливіших складових рейтингу стійкості — лояльність вкладників. Її «Мінфін» розраховує, виходячи з поєднання низки чинників, зокрема, частки банку на депозитному ринку, а також абсолютного та відносного приросту портфелю громадян. Варто відзначити, що в цьому рейтингу позиції банків можуть суттєво змінюватись, адже депозити залежать від потреби банка у ресурсах, і, відповідно, від активності їх залучення.

Першу позицію цього разу посів Універсал Банк, на базі якого працює monobank. Саме останній суттєво вплинув на позицію банку в рейтингу. На початку грудня кількість клієнтів банку перевищила позначку в 9 млн, хоча на початку року їх було приблизно на 1 млн меньше, а на початку 2022 року — на 4 млн.

Станом на початок листопада клієнти Універсалу тримали на його рахунках 76 млрд грн, що робить установу третьою в Україні за цим показником, більше лише у Привату та Ощаду. Для порівняння: на початок року громадяни тримали в monobank 65 млрд грн.

Загалом у першій десятці банків за лояльністю клієнтів 5 «іноземців», 3 приватні установи та 2 держбанки.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників за 3 квартал 2024 р. Місце за 3 квартал 2024 р. Зміна місця, порівнюючи з 2 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Універсал Банк 4,9 1 +1 8 Райффайзен Банк 4,8 2 +1 1 Абанк 4,8 3 +4 15 Кредобанк 4,3 4 +2 4 Ощадбанк 4,3 5 +4 9 Укрсиббанк 4,2 6 -5 2 Креді Агріколь Банк 4,1 7 +1 3 Приватбанк 4 8 -4 6 Правекс Банк 4 9 +9 11 ПУМБ 4 10 -5 12 Південний 4 11 -1 14 Банк Львів 3,9 12 +1 22 ОТП Банк 3,8 13 +2 5 Банк Восток 3,8 14 +6 21 Прокредит банк 3,7 15 +8 7 Таскомбанк 3,7 16 +3 19 Укргазбанк 3,6 17 0 10 Укрексімбанк 3,6 18 -2 13 Комінбанк 3,6 19 +6 27 Радабанк 3,6 20 -9 30 Ідея Банк 3,5 21 +3 17 Полтава Банк 3,5 22 +5 24 Акордбанк 3,5 23 +12 25 МТБ Банк 3,5 24 +2 28 Сенс Банк 3,4 25 -13 16 Кліринговий Дім 3,4 26 +4 29 Банк Кредит Дніпро 3,3 27 -5 26 Індустріалбанк 3,3 28 +4 31 Піреус Банк 3,2 29 -1 18 Агропросперіс Банк 3,2 30 -1 20 Юнекс Банк 3,1 31 +2 23 Банк Альянс 3,1 32 +2 33 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,8 33 -2 32 Банк Глобус 2,7 34 -20 34

Оцінки експертів

Традиційно, при підготовці рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам оцінки. Їхні бали залежать від готовності розмістити в установі свій депозит. Цього разу участь в опитуванні взяли Dragon Capital, ICU, IBI-Рейтинг, Ukraine Economic Outlook, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

Як і минулого кварталу, найвищі оцінки фахівці поставили Укрсиббанку. Та й загалом експерти звично лояльно поставились до «іноземців»: вони в першій десятці зайняли 6 місць, решта 4 — за державними банками. Серед приватних установ найкращі позиції в Універсал і ПУМБ, що зайняли дванадцяту і тринадцяту сходинки.

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Поява серед акціонерів Банку Львів нідерландського інвестиційного фонду експерти оцінили позитивно, що дозволило установі піднятися відразу на шість сходинок. Натомість зміна власника Ідея Банку майже не вплинула на оцінки фахівців, за якими установа втратила одну позицію, порівнюючи з попереднім кварталом.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 3 квартал 2024 р. Місце за 3 кв. 2024 р. Зміна місця, порівнюючи з 2 кв. 2024 р. Місце банку у загальному рейтингу Укрсиббанк 4,73 1 +1 1 Приватбанк 4,64 2 +4 3 Креді Агріколь Банк 4,56 3 0 2 Ощадбанк 4,47 4 +5 4 Укрексімбанк 4,29 5 +8 10 Прокредит банк 4,2 6 +1 12 Укргазбанк 4,2 7 +3 8 Райффайзен Банк 4,02 8 -7 5 Кредобанк 4,02 9 -5 6 ОТП Банк 4,02 10 -5 7 Сенс Банк 3,93 11 +5 11 Універсал Банк 3,76 12 -4 9 ПУМБ 3,76 13 -1 13 Піреус Банк 3,4 14 +4 15 Таскомбанк 3,31 15 +4 14 Банк Львів 3,22 16 +6 19 Правекс Банк 3,13 17 -6 16 Ідея Банк 3,13 18 -1 21 Агропросперіс Банк 3,13 19 +1 22 Юнекс Банк 3,04 20 +3 23 Південний 2,96 21 -7 20 Абанк 2,78 22 -7 24 Банк Кредит Дніпро 2,78 23 +3 17 Банк Восток 2,6 24 -3 28 Акордбанк 2,51 25 0 18 МТБ Банк 2,16 26 +2 30 Радабанк 2,16 27 +3 29 Полтава Банк 2,07 28 -4 27 Банк Глобус 2,07 29 +5 26 Банк Інвестицій та Заощаджень 1,89 30 +2 31 Банк Альянс 1,53 31 +2 33 Кліринговий Дім 1,44 32 -3 35 Індустріалбанк 1,44 33 -2 34 Комінбанк 1,18 34 -7 32

Загалом банківська система, попри випробування, продовжує демонструвати стабільність. Розуміють це і в Нацбанку, де, схоже, вже не готові помякшувати вимоги до фінансового сектору через війну.

Як розповідають в НБУ, вже наступного року регулятор повернеться до звичної оцінки стійкості банківської системи, включно зі стрес-тестуванням за несприятливим сценарієм. Банки повинні будуть забезпечити належний рівень капіталу до кінця наступного року. Таким чином, хоча для банків це може означати додаткові труднощі і витрати, з погляду клієнтів, посилення контролю — безперечно, позитивний сигнал.