9 березня 2026, 10:00

Moneyveo та її CEO здобули дві топові нагороди фінансового ринку

У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження «ТопФінанс-2025», організована Delo.ua разом із журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під час заходу відзначили лідерів фінансового сектору України за ефективність, фінансову стабільність, інноваційність та динаміку розвитку компаній, що формують економічний ландшафт країни.

У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження «ТопФінанс-2025», організована Delo.ua разом із журналом «ТОП-100.

Серед десятків фінансових компаній і сотень кандидатів, які боролися за звання лідерів ринку, саме Moneyveo отримала відзнаку «Лідер фінансового ринку». Сергій Сінченко став «Найкращим CEO фінансового ринку» за досягнення значних результатів у розвитку компанії та зміцненні позицій на ринку.

«Ця відзнака — передусім про команду і системну роботу. Фінансовий ринок динамічно змінюється, і наше завдання як лідерів — не просто реагувати на ці зміни, а задавати напрямок розвитку. Ми фокусуємось на технологіях, відповідальному кредитуванні та довірі клієнтів — це те, що формує стійкий бізнес», — зазначив Сергій Сінченко.

Отримані нагороди підтверджують, що Манівео продовжує бути на передовій фінансових інновацій в Україні.

Moneyveo — українська fintech-компанія та піонер онлайн-кредитування з понад 12-річним досвідом. Компанія пропонує цифрові фінансові рішення з 98% автоматизації процесів, забезпечує швидкі та зручні послуги, має сертифікат PCI DSS і співпрацює з CERT-UA, що свідчить про високий рівень кіберзахисту. Окрім розвитку фінансових сервісів, компанія реалізує ініціативи у сфері КСВ через програму HelpbyMoneyveo, яка підтримує благодійні та соціальні проєкти, допомагає військовим, ветеранам, дітям-сиротам і хворим дітям, а також родинам захисників, сприяє роботі волонтерських організацій і освітнім ініціативам, співпрацює з благодійними фондами та медичними закладами, залучаючи при цьому співробітників до волонтерської діяльності.

