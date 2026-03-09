У Києві відбулася щорічна церемонія нагородження «ТопФінанс-2025», організована Delo.ua разом із журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Під час заходу відзначили лідерів фінансового сектору України за ефективність, фінансову стабільність, інноваційність та динаміку розвитку компаній, що формують економічний ландшафт країни.
Moneyveo та її CEO здобули дві топові нагороди фінансового ринку
Серед десятків фінансових компаній і сотень кандидатів, які боролися за звання лідерів ринку, саме Moneyveo отримала відзнаку «Лідер фінансового ринку». Сергій Сінченко став «Найкращим CEO фінансового ринку» за досягнення значних результатів у розвитку компанії та зміцненні позицій на ринку.
«Ця відзнака — передусім про команду і системну роботу. Фінансовий ринок динамічно змінюється, і наше завдання як лідерів — не просто реагувати на ці зміни, а задавати напрямок розвитку. Ми фокусуємось на технологіях, відповідальному кредитуванні та довірі клієнтів — це те, що формує стійкий бізнес», — зазначив Сергій Сінченко.
Отримані нагороди підтверджують, що Манівео продовжує бути на передовій фінансових інновацій в Україні.
Moneyveo — українська fintech-компанія та піонер онлайн-кредитування з понад 12-річним досвідом. Компанія пропонує цифрові фінансові рішення з 98% автоматизації процесів, забезпечує швидкі та зручні послуги, має сертифікат PCI DSS і співпрацює з CERT-UA, що свідчить про високий рівень кіберзахисту. Окрім розвитку фінансових сервісів, компанія реалізує ініціативи у сфері КСВ через програму HelpbyMoneyveo, яка підтримує благодійні та соціальні проєкти, допомагає військовим, ветеранам, дітям-сиротам і хворим дітям, а також родинам захисників, сприяє роботі волонтерських організацій і освітнім ініціативам, співпрацює з благодійними фондами та медичними закладами, залучаючи при цьому співробітників до волонтерської діяльності.
