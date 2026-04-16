Кредит на $50 000 для бізнесу без застави: на які відсотки варто розраховувати

Від початку 2026 року українських бізнес залучив 6,3 тис. кредитів у рамках державної програми «5−7−9». Беззаперечно, це один із найпопулярніших інструментів підтримки бізнесу. Попри це, підприємці часто скаржаться на складність отримання кредиту за цією програмою та ризик втратити пільгову ставку, у разі навіть незначного прострочення платежу. Також у бізнесу часто виникають ситуації, коли гроші потрібні терміново, а власного майна, яке може бути заставою, немає. Чи може підприємець отримати в українському банку кредит до $50 000 без застави і скільки коштуватиме таке задоволення, з'ясовував «Мінфін».

Юридичні особи можуть претендувати на більші суми, ніж ФОПи

Кредити для бізнесу без застави пропонують більшість українських банків. При цьому максимальна сума такої позики залежить від фінансового стану клієнта та надається на умовах кредитної політики та стратегії кожного із банків.

«Sense Bank надає кредити без застави на розвиток власного бізнесу як у рамках державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“, так і за стандартними продуктами банку. Для фінансово стійких компаній кредит без застави можливий у розмірі до 60 млн грн», — розповідають у Sense Bank.

При цьому на поповнення обігового капіталу бізнес-клієнтам тут доступне фінансування на строк до 36 місяців, а на інвестиційні цілі — до 60 місяців.

У державному Укргазбанку без застави малий і середній бізнес може отримати кредит на оборотний капітал до 15 млн грн (для порівняння: під заставу можна отримати до 200 млн грн) на строк до 36 місяців. У банку «Львів» без застави можна отримати до 5 млн грн для підтримки фінансової стабільності та розвитку бізнесу. Однак найчастіше малий бізнес може розраховувати на позики у межах 1−1,5 млн грн.

«Юридична особа може отримати фінансування до 10 млн грн на обігові кошти без застави. Для ФОПів ця сума складає до 1 млн грн. Максимальний термін беззаставного кредиту — до 24 місяців. При цьому його можна оформити онлайн, не відвідуючи відділення», — кажуть у Банку Кредит Дніпро.

Максимум на 1 млн грн без застави можуть розраховувати бізнес-клієнти àbank. «В àbank ми добре розуміємо потреби бізнесу, тому пропонуємо гнучкі беззаставні рішення під різні цілі. Це може бути кредитний ліміт на рахунок до 1 млн грн без застави — зручний варіант для щоденних витрат, закриття касових розривів чи виплати зарплат. Також є кредитні лінії до 1,5 млн грн без застави, які дозволяють користуватися коштами частинами. Це оптимально для закупівель, поповнення запасів та розрахунків із партнерами, — розповідають в àbank. Окремо пропонуємо кредит на бізнес до 1 млн грн без застави як для поточних витрат, так і для інвестицій. Наприклад, для придбання або модернізації обладнання. Якщо сума більша — понад 1 млн грн — придбане майно (транспорт, спецтехніка, обладнання) може виступати забезпеченням, але це не ускладнює процес».

Коли замість кредиту краще скористатись овердрафтом

Часто альтернативою класичного кредиту може бути овердрафт або кредитна лінія.

«Підприємці та юридичні особи можуть використовувати кредитний ліміт (овердрафт) за рахунком, як альтернативу окремому кредитному договору. По суті, це короткострокова кредитна лінія, яка автоматично підключається до поточного рахунку і дозволяє „йти в мінус“ у межах встановленого ліміту. Овердрафт — ідеальна страховка від непередбачених витрат», — пояснюють у Sense Bank.

У банку радять користуватись саме овердрафтом, коли важлива швидкість доступу до коштів і бізнес має регулярні обороти за рахунком. Скажімо, для покриття короткострокових касових розривів і щоденних операційних витрат (закупівлі, зарплати, податки).

«Ліміт овердрафту доступний як діючим клієнтам банку, так і новим. Для розрахунку ліміту овердрафту враховуються середньомісячні чисті обороти за поточними рахунками в банках. Максимальний ліміт овердрафту — 40% від середньомісячних чистих оборотів. Максимальна сума — 20 млн грн. Для клієнтів зі стійким фінансовим станом можливе бланкове фінансування в розмірі максимально допустимого ліміту. Ліміт встановлюється на 12 місяців із обнуленням кожні 60 днів», — розповідають у Sense Bank.

З тим, що кредитний ліміт на рахунку є ідеальним інструментом доступу до швидких грошей, погоджуються також в àbank.

«Кредитний ліміт на рахунку з бізнес-карткою „Блакитна“ ФОПа — це фактично „швидкі гроші“, які завжди під рукою. Він ідеально підходить, коли потрібен оперативний доступ до коштів або коли витрати мають короткий цикл. Особливо це зручно для бізнесів із регулярними надходженнями — тоді заборгованість легко і швидко закривається. А от для більших сум або довгострокових завдань краще обрати класичний кредит — він вигідніший за структурою», — радять в установі.

«Якщо надходження не співпадають у часі із витратами, то саме овердрафт допоможе запобігти можливим касовим розривами. Кредитний ліміт до бізнес-рахунку встановлюється на підставі суми обороту та погашається автоматично із надходжень на рахунок. Максимальний овердрафт без застави — до 2,5 млн грн, але не більше 40% від обороту», — кажуть у Банку Кредит Дніпро.

Чи завжди кредит без застави дорожчий

Зазвичай, відсоткова ставка за кредитом без застави є вищою, аніж за кредит із забезпеченням. Це фактично плата за додатковий ризик. Скажімо, в Укргазбанку кредит на оборотний капітал для МСБ у гривні можна отримати від 16,70% річних, але якщо виключно під поруку, то ставка уже від 20,40%. У Приватбанку ставка за онлайн-кредитом для бізнесу без застави — UIRD 3m + 9% річних. До слова, банки часто анонсують не чітку відсоткову ставку, а через індекс UIRD — індекс ставок за депозитами фізичних осіб. UIRD 3m + 9% річних — це означає, що ставка за кредитом визначається як середня ставка за депозитами на три місяці плюс 9%.

«Беззаставний кредит завжди дорожчий за кредит під заставу. Ми пропонуємо кредит під заставу із відсотковою ставкою від 18% річних, бланкове фінансування — від 19,5% річних», — кажуть у Sense Bank.

Однак в àbank звертають увагу на те, що дещо нижча ставка за кредитом під заставу не завжди означає, що він насправді дешевший.

«Різницю краще пояснювати на прикладах. Кредитний ліміт на рахунок ми надаємо завжди без застави — це базовий і найшвидший продукт для бізнесу. Кредитна лінія може бути як із заставою, так і без — і при цьому вартість для клієнта однакова. Щодо класичного кредиту на бізнес — із заставою ставка може бути трохи нижчою. Але варто враховувати додаткові витрати: страхування, оцінка майна та інші супутні витрати. Тому, якщо порахувати загальну вартість, у багатьох випадках беззаставний кредит є фактично рівнозначним, але значно простішим і швидшим в оформленні», — пояснюють в àbank.

При цьому у Банку Кредит Дніпро наразі пропонують однакові цінові параметри для фінансування як під заставу, так і без неї.

Кому не варто розраховувати на кредит без застави

Однією з умов отримання кредиту на розвиток бізнесу є бізнес-план. Утім, якісно написаний бізнес-план не є запорукою того, що банк видасть вам кредит без застави.

«Ми орієнтуємось не на бізнес-план, а на реальний стан бізнесу: обороти за рахунком, фінансові показники та кредитну історію», — пояснюють в àbank.

Зокрема, «червоними прапорцями» для банку є прострочені кредити, різке падіння оборотів, непрозора діяльність або надмірне кредитне навантаження. Також банківські працівники враховують судові спори, які можуть впливати на роботу бізнесу.

Водночас в àbank зазначають, що у них немає окремих сфер бізнесу, які банк принципово не кредитує.

«Працюємо з усіма видами бізнесу, які не заборонені законодавством. При цьому традиційно активними є сфери торгівлі, виробництва, транспорту, переробки. Але ключове — не галузь, а стабільність і прозорість бізнесу. Кожну заявку ми розглядаємо індивідуально та підбираємо оптимальне рішення», — кажуть у банку.

Банк Кредит Дніпро серед стоп-чинників називає негативну кредитну історію, податкові борги та відкриті кримінальні провадження. «Бізнес-план не є обов’язковим, але позичальник має надати фінансову звітність за останній фінансовий рік та заповнити коротку анкету. У ній клієнт має надати опис діяльності та бажані умови фінансування (термін, бажана сума, на які потреби)», — пояснюють у Банку Кредит Дніпро.

«Якщо мова йде про фінансування нового напряму в діяльності, будівництва та придбання основних засобів, які генеруватимуть додатковий дохід, бізнес-план — це ключовий документ, який є підтвердженням, що бізнес клієнта має реальні шанси на успіх і здатний забезпечити повернення позики. Водночас, ухвалюючи рішення щодо наданя кредиту для діючого бізнесу, ми виходимо з поточного фінансового стану клієнта. В обох випадках важливим чинником є позитивна ділова репутація, кредитна історія, стабільний дохід та спроможність обслуговувати кредит», — пояснюють у Sense Bank.

Таким чином, отримати відносно невеликий кредит без застави на поповнення оборотних коштів чи на розвиток бізнесу в Україні — не проблема, якщо підприємство має бездоганну кредитну історію і не лякається 20−23% річних.