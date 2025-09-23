Дізнайтеся, чому фото паспорта не є надійним ідентифікатором в онлайн-сервісах і чому краще користуватися BankID.

Як працює BankID і чому він безпечніший за фото паспорта

Ми в усьому розраховуємо на швидкість і зручність — від онлайн-покупок до отримання кредиту за кілька хвилин. Але разом із комфортом зростають і ризики: як бути впевненим, що персональні дані, які ви довіряєте онлайн-сервісам, захищені? У цьому питанні важлива роль належить BankID — системі, яка робить електронну ідентифікацію безпечною.

Фінансові компанії вже давно використовують цю технологію, адже захист клієнтів для них — не формальність, а основа, на якій тримаються всі робочі процеси. У цій статті розберемо, чим BankID як спосіб ідентифікації безпечніший за фото паспорта.

Для чого потрібна ідентифікація?

Отримати фінансову послугу в онлайн-сервісі можна у кілька кліків. Наприклад, узяти кредит ви можете за хвилини. Але спочатку компанія-кредитор має переконатися, що ви — це ви.

Раніше процедура ідентифікації особи була складнішою: потрібно було надсилати фото паспорта, ІПН, робити селфі з документами. Сьогодні ж багато компаній та сервісів перевіряють клієнтів через BankID НБУ. Це державна система електронної ідентифікації без потреби завантажувати фото документів.

Система BankID тісно пов’язана з поняттям KYC (Know Your Customer) — це обов’язкова процедура перевірки особи клієнта, яку фінансові установи проводять для запобігання шахрайству, відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. BankID у цьому процесі є зручним і безпечним інструментом, адже дозволяє сервісам отримувати підтверджені дані напряму з банку, мінімізуючи ризик підробки документів чи витоку інформації.

Далі — детальніше про роботу державної системи ідентифікації та про переваги BankID над фізичним паспортом під час обслуговування у сервісах.

Як працює BankID?

На відміну від фото паспорта, де ви створюєте копії документів і чекаєте на перевірку, цей спосіб дає миттєвий результат. До того ж без ризику «загубити» файл чи випадково передати його кіберзлочинцям — це важливо для порівняння BankID зі сканом і передачею документів для автентифікації.

Алгоритм роботи BankID НБУ дуже простий:

Ви заходите в онлайн-сервіс та обираєте «Ідентифікація через BankID». Система переадресовує вас у банк — пропонує перелік банків на вибір. Ви авторизуєтеся в онлайн-банкінгу і підтверджуєте, що згодні передати сервісу персональні дані (які раніше надали банку). Потім повертаєтесь у сервіс — і все, ідентифікація відбулася.

Тож бачимо: BankID працює швидко, зручно й безпечно: замість копій документів ви проходите ідентифікацію напряму через банк, отримуючи миттєвий результат без ризику витоку даних.

Чому BankID безпечніший за фото паспорта?

Не всі компанії приділяють достатньо уваги безпеці даних, тож іноді надсилати документи небезпечно. Якщо інформація у них зберігається без належного захисту, шахраї можуть отримати до неї доступ та використати у злочинних схемах.

Проте якщо ви користуєтеся сервісом, в якому використовується BankID замість вимоги надсилати фото паспорта, то можете бути впевнені, що: ваші дані для ідентифікації будуть передаватися напряму з банку до компанії;

BankID не зберігає копії фото чи документів;

підтвердження відбудеться через багаторівневий банківський захист. Важливо, що законодавче регулювання BankID в Україні здійснює НБУ. Це державна система, яка відповідає сучасним вимогам кіберзахисту. Які дані передаються через BankID? Наведемо приклад переліку для послуги кредитування: прізвище, ім'я та по батькові;

ідентифікаційний код;

дані документу, що посвідчує особу (тип, серія, номер, дата та орган видачі, термін дії, країна видачі);

адреса проживання/реєстрації;

дата та місце народження;

громадянство;

стать. Для розуміння, як захищаються дані в BankID, варто наголосити, що ця система ідентифікації не відкриває доступ до рахунків чи грошей. Його завдання — лише підтвердити вашу особу, спираючись на інформацію, яку ви раніше самі передали своєму банку. Чи можна підробити BankID? Ні. Дані підтверджує банк, і доступ до них захищений кількома рівнями перевірки. Передання відбувається у зашифрованому вигляді. Moneyveo: безпека як частина філософії компанії