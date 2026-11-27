Закладати в держбюджет ще не ухвалені податки — зручний спосіб звести кінці з кінцями на папері, за який згодом доводиться розплачуватися бізнесу та громадянам. Перевіряти реалістичність урядових розрахунків в Україні доручать незалежній Фіскальній раді. Як працюватиме цей «бюджетний ревізор» і що може завадити йому стати справді незалежним.

27 жовтня 2026 року, представляючи висновки до проєкту держбюджету на 2027 рік, Рахункова палата повідомила, що для понад 1,5 трлн грн запланованих зовнішніх запозичень тоді ще не визначили кредиторів. Для депутатів це мало б означати кілька конкретних запитань: які надходження вже підтверджено, які залежать від майбутніх рішень партнерів і чим держава покриє касовий розрив, якщо гроші надійдуть пізніше? Такі запитання мають звучати ще під час підготовки бюджету й повторно, коли уряд оновлює його параметри.

1.Що пропонує Мінфін

19 листопада Мінфін представив попередню модель Фіскальної ради під час обговорення звіту міжнародних експертів, підготовленого за підтримки Міністерства фінансів Нідерландів. Експерти порівняли чотири моделі: підрозділ при Рахунковій палаті, раду при НБУ (хоча там уже є одна Рада), парламентський бюджетний офіс і самостійну установу. Мінфін підтримав останній варіант, тому урядовий операційний план передбачає ухвалення нормативних актів і створення установи у IV кварталі 2027 року.

За цією моделлю Рада:

оцінюватиме макроекономічні прогнози для Бюджетної декларації та проєкту держбюджету,

стежитиме за дотриманням фіскальних правил,

аналізуватиме, як працює бюджетна система,

публікуватиме висновки та братиме участь у парламентських слуханнях.

Мінфін пропонує добирати на відкритому конкурсі від трьох до п’яти членів Ради, які працюватимуть на умовах часткової зайнятості, а порядок призначення переможців і формат аналітичної підтримки уточнюватимуть під час підготовки законопроєкту.

Створення незалежної фіскальної інституції є частиною підготовки до вступу в ЄС. Стаття 8а Директиви 2011/85/ЄС у редакції 2024 року вимагає від держав-членів прозорого добору, достатнього й стабільного фінансування, своєчасного доступу до інформації, права публікувати оцінки та регулярного зовнішнього оцінювання.

Що змінить незалежна оцінка

Реалістичніші бюджетні прогнози. Рада має показувати, які податкові надходження випливають із чинного законодавства, які залежать від майбутніх рішень і як інфляція, зайнятість та імпорт змінюють прогноз доходів. В експертизі проєкту бюджету на 2027 рік Рахункова палата звернула увагу на 131,3 млрд грн надходжень, пов’язаних із запланованими податковими змінами, однак для фіскальної оцінки тут потрібні два розрахунки — за чинним законодавством і за умови ухвалення змін у заплановані строки. Так парламент побачить, яку частину видатків планують профінансувати коштом іще не гарантованих доходів.

За оцінкою Єврокомісії, у 2025 році дефіцит сектору загального державного управління України становив 17,6% ВВП з урахуванням міжнародних грантів і 23,5% ВВП без них. Гранти відображаються в доходах, а позики належать до джерел фінансування бюджету й утворюють боргові зобов’язання.

Припустімо, транш позики на 30 млрд грн переносять із березня на червень, а вільний резерв ліквідності становить 10 млрд грн, тому за цих умов у березні потрібно знайти ще 20 млрд грн. В цьому зв’язку Рада могла б оцінити, скільки коштуватимуть тимчасові запозичення і які платежі можна перенести без зриву пріоритетних програм.

Більше підстав для парламентського контролю

Чеська фіскальна рада показала, які доходи й заощадження в проєкті бюджету на 2027 рік залежать від ще не ухвалених законів. Британський Офіс бюджетної відповідальності двічі на рік публікує п’ятирічні прогнози та оцінює виконання урядових фіскальних цілей. Робоче дослідження, опубліковане МВФ, виявило зв’язок між наявністю фіскальних рад, точнішими прогнозами та кращим дотриманням правил.

2.Де виникають ризики

Залежність від установи, яку Рада оцінює. Мінфін також розглядає можливість забезпечувати аналітичну роботу Ради силами міністерства, тоді доступ до даних, робочий час аналітиків і строки підготовки висновків можуть залежати від органу, чиї бюджетні розрахунки перевіряють.

До конкурсної комісії пропонують включити представників п’яти державних інституцій, однак варто також залучити незалежних фахівців, оприлюднювати оцінки кандидатів, передбачити поетапне оновлення складу Ради й закріпити в законі вичерпні підстави дострокового звільнення.

Дублювання бюджетної експертизи. За Конституцією Кабінет Міністрів готує проєкт бюджету, Верховна Рада його затверджує, Рахункова палата контролює надходження й використання коштів, а також проводить експертизу проєкту. Фіскальній раді варто доручити регулярну перевірку макроприпущень, сценаріїв і дотримання правил.

При НБУ Рада оцінювала б припущення, від яких залежать і власні прогнози центрального банку, хоча як показує досвід — НБУ сам по 2−3 рази на рік змінює свої прогнози і рідко попадає в ціль по інфляції, а тому «синоптики» від НБУ сюди явно не придатні. Парламентський офіс потребував би законодавчо захищеної автономії від парламентської більшості.

Надмірна жорсткість під час війни. Після ударів по енергетиці потреба у видатках може зрости одночасно з падінням податкових надходжень, а механічне скорочення витрат у цей момент здатне поглибити спад і затримати відбудову. Закон має визначити підстави й строки тимчасового відступу від фіскальних правил, а уряд має розрахувати його вартість і запропонувати план повернення до дотримання правил, а Рада публічно оцінюватиме обґрунтованість такого відступу та його наслідки для боргу й основних державних програм.

Як варіант — можна розширити повноваження Ради НБУ, яка розробляє основи грошово-кредитної політики і здійснює контроль за їх виконанням. Це конституційний орган фактично вищий орган монетарної влади, який і так має мати відповідні компетенції. Однак в сьогоднішньому складі — там радник і колишній заступник Голови Ощадбанку, які мало реально щось розуміють в прогнозуванні. Потрібно виписати нові вимоги щодо відбору членів Ради, відновити роботу Секретаріату Ради і нарешті обрати Голову Ради — відсутній з 2023 року.

Які гарантії має дати закон

Власні аналітики й визначений кошторис. Для вузького мандата експерти запропонували почати з постійного офісу приблизно із шести працівників. Рада має самостійно наймати аналітиків, визначати план роботи й публікувати висновки, видатки можна передбачити в окремій програмі Мінфіну за умови, що Рада формуватиме власний кошторис, а зміни до нього публічно обґрунтовуватимуть. Доступ до регулярних даних Казначейства, Мінфіну, податкової, митниці, статистики та НБУ слід закріпити законом. Публічні оцінки бюджетних ризиків в оборонній сфері можна готувати на агрегованих даних із дотриманням режиму захисту чутливої інформації.

Висновок і відповідь до голосування. До бюджетного календаря слід внести строки незалежної оцінки Бюджетної декларації та проєкту держбюджету, а для істотних змін у проєкті передбачити оновлений висновок. Мінфін має оприлюднити відповідь із розрахунками до відповідного розгляду у Верховній Раді, а у разі невідкладних змін для оборони закон може передбачити скорочену процедуру та подальшу публічну оцінку. Через три роки зовнішні експерти мають перевірити, чи Рада вчасно публікує матеріали, чи уряд відповідає і як фактичні показники відхиляються від оцінених прогнозів.

Поступове розширення повноважень. На старті варто зосередитися на бюджетних припущеннях, ризиках фінансування та фіскальних правилах. Коли офіс накопичить дані й фахову спроможність, до мандата можна додати оцінку вартості найбільших податкових і видаткових ініціатив та довгострокові розрахунки для пенсійної системи, боргу й утримання відбудованої інфраструктури. Так законодавці отримають змогу оцінювати, які поточні рішення створюють зобов’язання на роки вперед.

Після завершення бюджетного року суспільство зможе зіставити початковий прогноз, зауваження Ради, відповідь уряду й фактичні цифри — так буде видно, де змінилися обставини, помилилися в розрахунках, а де уряд і парламент свідомо взяли на себе ризик. За такої моделі Фіскальна рада допоможе ухвалювати обґрунтовані рішення під час війни і планувати фінанси відбудови на роки вперед.