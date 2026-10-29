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29 жовтня 2026, 17:32

ЄС запроваджує новий збір €2 на дешеві посилки: скільки тепер коштуватимуть покупки з Китаю

Як повідомляє німецьке видання AusNews, з 1 листопада 2026 року в Євросоюзі почне діяти додатковий збір за обробку невеликих посилок із країн поза ЄС. Через це замовлення на платформах Temu, Shein та AliExpress можуть стати дорожчими для європейських покупців. Новий платіж становитиме €2 за товарну одиницю та доповнить митний збір, який уже стягують із липня.

Як повідомляє німецьке видання AusNews, з 1 листопада 2026 року в Євросоюзі почне діяти додатковий збір за обробку невеликих посилок із країн поза ЄС.
Посилки з Китаю подорожчають у Європі
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Нововведення є частиною реформи митних правил ЄС. Її мета — скоротити потік дешевих товарів з-за кордону, посилити контроль за імпортом і створити справедливіші умови конкуренції для європейських продавців.

Які збори вже діють і що зміниться з листопада

З 1 липня 2026 року в ЄС скасували звільнення від мита для посилок вартістю до €150. Натомість для таких відправлень запровадили тимчасовий фіксований митний збір — €3 за кожну категорію товарів у посилці.

Наприклад, якщо в одному відправленні є одяг, чохол для телефона та іграшка, які належать до трьох різних категорій, митний збір становитиме €9.

З 1 листопада до нього додається збір за обробку невеликих відправлень — €2 за товарну одиницю. За правилами ЄС, цей платіж має покривати витрати митних органів на обробку та контроль посилок.

Важливо, що €3 і €2 — це різні платежі. Перший залежить від кількості категорій товарів, другий стосується обробки імпортованих товарів. Тому загальні витрати можуть зростати залежно від складу замовлення.

Чому Євросоюз посилює правила

Причина змін — стрімке збільшення кількості недорогих посилок з-за меж ЄС. За даними Ради Євросоюзу, у 2024 році до країн об'єднання ввезли 4,6 млрд посилок з товарами вартістю менш як €150. На Китай припадала 91% таких відправлень.

Європейські регулятори вказують на кілька проблем: значне навантаження на митні служби, ризик потрапляння на ринок небезпечних або підроблених товарів і конкурентні переваги продавців з-за меж ЄС, які раніше могли користуватися звільненням від мита.

У 2025 році обсяг імпорту недорогих товарів для електронної торгівлі зріс приблизно до 5,9 млрд одиниць. Через таку кількість відправлень митним органам складно перевіряти кожну посилку.

Читайте також: Посилки з AliExpress і Temu подорожчають: Рада в цілому підтримала 20% ПДВ

Хто фактично платитиме за нові збори

За правилами ЄС, відповідальність за митні формальності та сплату відповідних платежів покладається на онлайн-платформи, продавців або інших відповідальних учасників імпортного ланцюга, а не безпосередньо на кінцевого покупця.

Однак це не гарантує, що ціни для споживачів залишаться незмінними. Компанії можуть частково або повністю перекласти додаткові витрати на покупців — через підвищення вартості товарів, зміну умов доставки чи інші платежі.

Перші ознаки впливу митних змін уже помітні в Німеччині. За даними галузевого об'єднання BEVH, у третьому кварталі 2026 року доходи Temu, Shein та AliExpress на німецькому ринку скоротилися на 35,5% у річному вимірі. Частка цих платформ у німецькій онлайн-торгівлі знизилася з 5,3% у другому кварталі до 3,1% у третьому. Серед причин галузеве об'єднання називає запровадження митного збору в липні, хоча на динаміку також вплинула слабша споживча активність.

Надалі ЄС планує продовжити реформу: після запуску централізованої митної цифрової системи тимчасовий збір €3 мають замінити звичайними митними ставками залежно від типу товару. Основна частина ширшої митної реформи має запрацювати у 2028 році.

Як ми писали: Єврокомісія оштрафувала Temu на 200 млн євро: що порушила компанія

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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