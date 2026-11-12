Автозаводи Volkswagen і SEAT зупинилися, порти не працювали: чим обернувся масштабний страйк в Іспанії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2026, 10:52

Автозаводи Volkswagen і SEAT зупинилися, порти не працювали: чим обернувся масштабний страйк в Іспанії

11 листопада в Іспанії відбувся перший за 14 років загальнонаціональний страйк. За оцінками профспілок, до нього долучилися близько 4 млн працівників — приблизно кожен п’ятий зайнятий у країні. Акція спричинила зупинку автомобільних заводів, перебої в роботі портів, скасування авіарейсів і порушення залізничного сполучення. Про це пишуть Euronews.

11 листопада в Іспанії відбувся перший за 14 років загальнонаціональний страйк.
Загальна забастовка в Іспанії
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Точну суму економічних збитків поки не визначили. Однак економіст BBVA Research Мігель Кардосо оцінив, що страйк може зменшити річний ВВП Іспанії на 0,1−0,2%. Йдеться про вплив на загальний обсяг виробництва товарів і послуг за рік, а не про безпосередні грошові втрати підприємств за один день.

Найбільше страйк позначився на промисловості, логістиці та транспорті. За даними профспілок UGT і CCOO, участь у зупинці роботи в автомобільному секторі та портах сягнула 90%. Повністю припиняли виробництво окремі підприємства Volkswagen у Наваррі та SEAT у Барселоні.

У м’ясопереробній промисловості профспілки заявили про 85-відсоткову участь працівників, у сфері вивезення сміття — 82%, в енергетичному секторі — 75%. Такі показники свідчать, що акція зачепила не лише окремі підприємства, а й ланцюги постачання та комунальну інфраструктуру.

Скасовані рейси, зупинені порти та падіння споживання електроенергії

Одним із найбільш помітних наслідків страйку стали перебої в транспорті. За попередніми даними іспанського залізничного оператора Renfe, скасували 24% запланованих швидкісних і міжміських поїздів, а також 10,2% приміських і регіональних рейсів.

Авіакомпанії скасували 263 рейси з 4529 запланованих — приблизно 5,8%. У портах Альхесірас, Валенсії, Барселони та Таррагони робота контейнерних терміналів була суттєво обмежена або зупинена. Профспілки також блокували під'їзди до великих розподільчих центрів, зокрема Mercamadrid поблизу Мадрида.

У столиці Іспанії автомобільний трафік зменшився на 13%, а кількість пасажирів міських автобусів у ранкові години пік — на 63%. У Барселоні метро та автобуси не працювали поза періодами найбільшого пасажиропотоку.

Про зниження промислової активності свідчать і дані енергетичного оператора Red Eléctrica: споживання електроенергії в країні з 10:00 до 11:00 було на 15,5% нижчим за прогнозований рівень. Це не означає, що вся різниця спричинена лише страйком, однак падіння збіглося з масовими зупинками виробництва.

Які галузі працювали, а які зупинилися

Вплив страйку був нерівномірним. Найбільше постраждали підприємства з високою концентрацією працівників і традиційно сильними профспілками: автомобільні заводи, порти, промислові підприємства, залізничний та міський транспорт.

У роздрібній торгівлі й готельно-ресторанному бізнесі ситуація була менш однозначною. Профспілки повідомляли, що до страйку долучилися 60,8% працівників торгівлі та 61,9% персоналу готелів і ресторанів. Водночас представники роботодавців заявляли, що більшість закладів продовжувала працювати у звичайному режимі.

Так само розходяться оцінки загальної участі в акції. Профспілки говорили приблизно про 4 млн учасників, тоді як головна організація роботодавців CEOE називала страйк невдалим і оцінювала загальну участь приблизно у 5%. Тому цифри щодо окремих галузей варто розглядати саме як оцінки профспілок, а не як незалежно підтверджену статистику.

На масштаб економічних наслідків вплинуло й те, що частина працівників могла працювати дистанційно. Крім того, сфери послуг і фінансів, які мають значну вагу в економіці Іспанії, виявилися менш охопленими страйком, ніж важка промисловість і транспорт.

Читайте також: Новобудови без квартир на продаж: як інвестору заробляти в Іспанії поруч із мегафондами

Чому іспанці вийшли на страйк

Головною причиною протесту стала житлова криза та зниження купівельної спроможності населення. Акція проходила під гаслом «Зарплати. Житло. Ціни» й об'єднала великі профспілки UGT і CCOO з організаціями орендарів.

За даними, наведеними Reuters, середня орендна плата в Іспанії становить близько 1176 євро на місяць. Це майже 99% середньої місячної зарплати молодої людини. Центральний банк країни оцінює дефіцит житла приблизно у 750 тис. помешкань, а до 2028 року він може перевищити мільйон.

Працівники вимагають від уряду розширення доступного житлового фонду, посилення захисту орендарів, обмеження виселень уразливих категорій населення та боротьби зі спекуляціями на ринку нерухомості. Профспілки також наполягають на підвищенні зарплат, які, за їхніми оцінками, не встигають за зростанням цін.

Страйк відбувся менш ніж за три тижні до дострокових парламентських виборів, призначених на 29 листопада. Тому акція отримала не лише економічний, а й політичний вимір: житлова проблема стала однією з центральних тем передвиборчої кампанії.

Як ми писали: Десятки тисяч німецьких автопрацівників вийшли на протести: що відбувається з Volkswagen, BMW та Mercedes-Benz

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами