Ресторани на Сардинії забороняють смартфони за сімейним столом

На італійському острові Сардинія 15 ресторанів на місяць відмовляться від смартфонів за сімейними столами. Експеримент покликаний допомогти батькам та дітям більше спілкуватися під час їжі, а не проводити час в телефоні. Про це пише The Guardian.

15 ресторанів на місяць відмовляться від смартфонів за сімейними столами.

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За столом без екранів

Ініціативу «За столом без екранів» запустила уповноважена з прав дітей та підлітків Сардинії Ганна Кау спільно з місцевим відділенням ресторанної асоціації Fipe-Confcommercio. Участь закладів приєдналися до проєкту добровільно.

Замість телефонів сім'ям запропонують спеціальний набір із настільними іграми, розмальовками та іншими заняттями для дітей. До нього також увійдуть рекомендації педіатрів щодо ризиків надмірного використання цифрових пристроїв та поради щодо поводження з соцмережами.

Організатори вважають, що смартфони все частіше замінюють сімейні розмови, а батьки нерідко дають їх дітям, щоб ті не нудьгували в очікуванні їжі.

Проєкт має допомогти повернути спільним обідам та вечерям їхню соціальну роль. Якщо експеримент виявиться успішним, його можуть поширити інші ресторани острова.