Українці, які тимчасово перебувають або постійно проживають за кордоном, можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), отримати картку платника податків або оновити свої дані без повернення в Україну. Для цього доступні чотири способи, зокрема через «Дію», систему «е-Консул», поштою або за допомогою довіреної особи. Про це повідомила Державна податкова служба України 25 листопада.

Доступні чотири способи, зокрема через «Дію», систему «е-Консул», поштою або за допомогою довіреної особи.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як отримати податковий номер через «е-Консул»

Українці за кордоном можуть подати заяву через інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул».

Для цього передбачено два варіанти: онлайн через електронний кабінет заявника або особисто через українське посольство чи консульство.

Для дистанційного оформлення знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), зокрема «Дія.Підпис» або файловий ключ українського банку.

У системі необхідно сформувати електронну заяву, підписати її та завантажити сканкопію або якісне фото документа, що посвідчує особу. Це може бути ID-картка, паспорт-книжечка або закордонний паспорт.

Якщо РНОКПП оформлюють для дитини до 14 років, додатково потрібно надати свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків. Для свідоцтва, виданого за кордоном, необхідний засвідчений переклад українською мовою.

Після опрацювання заяви ДПС сформує електронну картку платника податків із QR-кодом, яка надійде в електронний кабінет заявника.

У разі звернення через посольство або консульство документи можна подати в паперовій формі. Для цього необхідно пройти ідентифікацію особи та надати документи, що підтверджують зазначені в заяві відомості.

Електронна картка платника податків із QR-кодом має таку саму юридичну силу, як і паперова. Тому додатково отримувати паперовий документ не потрібно.

Як оформити РНОКПП поштою

Українці, які не можуть особисто відвідати податкову службу, мають можливість надіслати документи поштою.

Для первинної реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків необхідно заповнити облікову картку за формою № 1ДР.

Якщо потрібно змінити персональні дані, використовується заява за формою № 5ДР.

До документів слід додати копію паспорта та документ, що підтверджує задеклароване або зареєстроване місце проживання в Україні чи за кордоном.

У ДПС наголошують, що підпис на заяві має бути засвідчений відповідно до законодавства. Документи необхідно оформлювати українською мовою, без виправлень.

Якщо до пакета входять документи, видані іноземними органами, вони повинні мати належне засвідчення та переклад українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Документи надсилають рекомендованим листом на адресу: м. Київ, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України.

Готову картку можна отримати через українське посольство або консульство за місцем перебування. Також за письмовим клопотанням її можуть надіслати безпосередньо на адресу заявника за кордоном.

Як отримати податковий номер через представника

Ще один варіант — оформлення документа через довірену особу, яка перебуває в Україні.

Представник може звернутися до будь-якого податкового органу.

Для цього необхідно надати власний документ, що посвідчує особу, оригінал або копію паспорта заявника, документ про місце проживання заявника та нотаріально засвідчену довіреність.

Якщо представник є іноземцем або особою без громадянства, може знадобитися засвідчений переклад його документа українською мовою. Для осіб із посвідкою на проживання в Україні передбачено виняток.

Після опрацювання заяви картку платника податків видадуть представнику.

Як отримати електронну картку через «Дію»

Оформити електронну картку платника податків можна безпосередньо через застосунок «Дія».

Для цього потрібно авторизуватися, відкрити розділ «Сервіси», перейти до «Податкових послуг» та обрати «е-Картка платника податків».

Після цього необхідно підтвердити контактні дані, перевірити заяву та підписати її за допомогою «Дія.Підпису».

Готову електронну картку можна завантажити протягом 24 годин.

Послуга доступна громадянам, у яких у застосунку відображається цифрова ID-картка або закордонний паспорт.

Під час оформлення інформація автоматично звіряється з даними податкового реєстру та за потреби оновлюється.

Електронну картку можна завантажити у форматі PDF і роздрукувати. На документі міститься QR-код, за допомогою якого можна перевірити його справжність через «Дію».

Як оформити податковий номер для дитини

Батьки також можуть подати заяву на отримання РНОКПП для дитини онлайн.

Для цього в застосунку «Дія» потрібно обрати дитину, зазначити документ, що посвідчує її особу, відсканувати ID-картку або закордонний паспорт чи ввести унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР).

Після цього необхідно заповнити контактні дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Для оформлення документа потрібен актовий запис про народження дитини в ДРАЦС.

Діти віком від 14 років повинні мати ID-картку та підтвердження зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Для дітей до 14 років передбачено підтвердження спільного проживання з одним із батьків.

Якщо дитина не має зареєстрованого місця проживання, відповідне підтвердження надає той із батьків, із ким вона фактично проживає.

За інформацією ДПС, послуга оформлення електронної картки також доступна через Портал «Дія».