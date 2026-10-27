Банки різко наростили ввезення готівкової валюти: у вересні — рекордні за рік $1,12 млрд

У вересні 2026 року українські банки ввезли в країну готівкової іноземної валюти на $1,12 млрд в еквіваленті. Це на 52,3% більше, ніж у серпні, та є найвищим місячним показником від початку року. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані Національного банку.

Украинские банки ввезли в страну наличной иностранной валюты на $1,12 млрд в эквиваленте

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Найбільшу частину ввезеної валюти традиційно становили долари США. У вересні банки завезли $753,73 млн, або 67,1% від загального обсягу. Порівняно із серпнем поставки готівкових доларів збільшилися на 31,5%.

Водночас значно швидше зростав імпорт євро. За місяць банки ввезли готівкових євро на $365,45 млн в еквіваленті, що на 126,6% більше, ніж у серпні. Частка євро у загальному обсязі становила 32,6%.

На інші іноземні валюти припало близько $3,45 млн, або 0,3% загального обсягу.

За дев'ять місяців банки завезли $7,34 млрд

Загалом за січень-вересень 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти приблизно на $7,34 млрд. Це на 10,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Різке збільшення поставок валюти у вересні відбувається на тлі зростання попиту населення на іноземну валюту та послаблення гривні.

Читайте також: Банки скоротили ввезення готівкової валюти на 18%

Якщо підвищений попит на готівкову валюту збережеться, обсяги її ввезення банками у жовтні-листопаді також можуть залишатися високими.