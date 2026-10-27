Три країни ЄС не хочуть платити за кредит Україні на 45 млрд євро: що відомо

Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина вимагають звільнити їх від сплати внесків до фінансових гарантій нового кредиту Євросоюзу для України. Про це повідомляє німецьке видання WELT.

Три країни ЄС не хочуть платити за кредит Україні

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Країни одночасно наполягають на суттєвому збільшенні фінансування для себе із загального бюджету ЄС.

Німецькі дипломати називають ці вимоги відірваними від реальності та наголошують, що відмова брати участь у захисті від головної безпекової загрози несумісна з бажанням отримувати додаткові субсидії з європейських фондів згуртованості.

Пакет фінансової допомоги від ЄС

Причиною суперечки стали додаткові фінансові потреби України на наступний рік, які оцінюють у 70 мільярдів євро.

З цієї суми міжнародні партнери, такі як Канада та Японія, можуть надати близько 25 мільярдів євро, тоді як європейські країни мають забезпечити позику розміром до 45 мільярдів євро.

Угорщина, Чехія та Словаччина прагнуть отримати повне звільнення від фінансових зобов'язань, як це вже було під час узгодження попереднього кредиту на 90 мільярдів євро.

Чим загрожує суперечка

Погашення нової позики планується здійснити за рахунок заморожених державних активів росії, проте цей механізм залишається ймовірним, але не гарантованим.

Відмова трьох центральноєвропейських країн брати участь у гарантіях суттєво ускладнює дипломатичні переговори та затьмарює подальше обговорення спільного бюджету Європейського Союзу.

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Потреби України

У 2026 році загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні оцінюється у $45 млрд. Із цієї суми $11,6 млрд уже було виплачено, а наступні транші очікуються найближчими тижнями.

За даними української влади, підтверджене зовнішнє фінансування на 2026 рік становить близько $35 млрд, тобто залишається потреба приблизно у $10 млрд.

Водночас оцінки майбутнього дефіциту відрізняються. Міністерство фінансів прогнозує дефіцит державного бюджету наступного року на рівні €16 млрд, тоді як Національний банк оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні в $12,7 млрд.

Нагадаємо

Минулого тижня прем'єр Болгарії відмовився від участі своєї країни в наданні нової фінансової допомоги Україні. Він закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, наголосивши, що кожен наступний день ризикований і для миру, і для добробуту, і для стабільності в Європі.