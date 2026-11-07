ЄС вимагає прискорити запуск реєстрів рахунків і сейфів для приєднання до системи швидких платежів SEPA — депутат

Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів. Водночас ЄК наполягає на вилученні положень, які дозволяють відкладати запуск цих реєстрів і доступ до них уповноважених органів. Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо України, оприлюдненому 4 листопада 2026 року, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що вимагає Єврокомісія

Зауваження ЄК стосуються законопроєкту № 14327-д, який має наблизити українське законодавство до європейських стандартів фінансового моніторингу та створити передумови для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Документ передбачає створення двох механізмів обліку:

Реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.

Реєстру бенефіціарних власників трастів та подібних правових утворень.

У звіті Єврокомісія констатує, що необхідні законодавчі зміни залишаються заблокованими у Верховній Раді.

Окрему увагу Брюссель звертає на положення, які передбачають відтермінування функціонування реєстрів і доступу до них правоохоронних та інших уповноважених органів.

ЄК вважає такі норми проблемними та рекомендує вилучити їх із законодавчого пакета.

Чому виникли зауваження

Згідно з описаними положеннями законопроєкту, початок роботи реєстрів та доступ до відповідної інформації пропонується відкласти до періоду за шість місяців до вступу України в Європейський Союз.

Фактично це означає, що навіть після ухвалення закону запуск передбачених механізмів може бути відтермінований на невизначений строк, оскільки дата вступу України до ЄС поки не встановлена.

Натомість європейські вимоги передбачають створення дієвих механізмів отримання інформації про власників рахунків і сейфів для протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Відповідні зобов'язання також передбачені планом Ukraine Facility: запуск технічної інфраструктури реєстру рахунків і сейфів та забезпечення доступу компетентних органів заплановані на другий квартал 2027 року.

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Як це пов'язано зі вступом України до SEPA

Законопроєкт № 14327-д спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС і критеріїв Європейської платіжної ради для приєднання до SEPA.

SEPA — це єдина зона платежів у євро, яка дозволяє здійснювати стандартизовані перекази між банками країн-учасниць.

Приєднання України до SEPA має створити умови для спрощення платежів у євро для громадян і бізнесу.

Водночас ухвалення відповідного законодавства саме по собі не означатиме автоматичного вступу України до SEPA: необхідне також виконання інших вимог та проходження процедури приєднання.

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На якому етапі законопроєкт

За даними Верховної Ради, доопрацьований законопроєкт № 14327-д зареєстровано 6 квітня 2026 року.

Станом на 7 листопада документ перебуває на розгляді парламенту.

Отже, Єврокомісія очікує від України не лише ухвалення законодавчих змін, а й забезпечення реального функціонування реєстрів без відтермінування їх запуску до майбутнього вступу країни в ЄС.