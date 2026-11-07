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7 листопада 2026, 15:57

ЄС вимагає прискорити запуск реєстрів рахунків і сейфів для приєднання до системи швидких платежів SEPA — депутат

Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів. Водночас ЄК наполягає на вилученні положень, які дозволяють відкладати запуск цих реєстрів і доступ до них уповноважених органів. Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо України, оприлюдненому 4 листопада 2026 року, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів.
Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів.
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Що вимагає Єврокомісія

Зауваження ЄК стосуються законопроєкту № 14327-д, який має наблизити українське законодавство до європейських стандартів фінансового моніторингу та створити передумови для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Документ передбачає створення двох механізмів обліку:

  • Реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.
  • Реєстру бенефіціарних власників трастів та подібних правових утворень.

У звіті Єврокомісія констатує, що необхідні законодавчі зміни залишаються заблокованими у Верховній Раді.

Окрему увагу Брюссель звертає на положення, які передбачають відтермінування функціонування реєстрів і доступу до них правоохоронних та інших уповноважених органів.

ЄК вважає такі норми проблемними та рекомендує вилучити їх із законодавчого пакета.

Чому виникли зауваження

Згідно з описаними положеннями законопроєкту, початок роботи реєстрів та доступ до відповідної інформації пропонується відкласти до періоду за шість місяців до вступу України в Європейський Союз.

Фактично це означає, що навіть після ухвалення закону запуск передбачених механізмів може бути відтермінований на невизначений строк, оскільки дата вступу України до ЄС поки не встановлена.

Натомість європейські вимоги передбачають створення дієвих механізмів отримання інформації про власників рахунків і сейфів для протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Відповідні зобов'язання також передбачені планом Ukraine Facility: запуск технічної інфраструктури реєстру рахунків і сейфів та забезпечення доступу компетентних органів заплановані на другий квартал 2027 року.

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Як це пов'язано зі вступом України до SEPA

Законопроєкт № 14327-д спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС і критеріїв Європейської платіжної ради для приєднання до SEPA.

SEPA — це єдина зона платежів у євро, яка дозволяє здійснювати стандартизовані перекази між банками країн-учасниць.

Приєднання України до SEPA має створити умови для спрощення платежів у євро для громадян і бізнесу.

Водночас ухвалення відповідного законодавства саме по собі не означатиме автоматичного вступу України до SEPA: необхідне також виконання інших вимог та проходження процедури приєднання.

Читайте також: НБУ сподівається на вступ України до SEPA після ухвалення законів про фінмоніторинг

На якому етапі законопроєкт

За даними Верховної Ради, доопрацьований законопроєкт № 14327-д зареєстровано 6 квітня 2026 року.

Станом на 7 листопада документ перебуває на розгляді парламенту.

Отже, Єврокомісія очікує від України не лише ухвалення законодавчих змін, а й забезпечення реального функціонування реєстрів без відтермінування їх запуску до майбутнього вступу країни в ЄС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
7 листопада 2026, 17:02
#
Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів. Водночас ЄК наполягає на вилученні положень, які дозволяють відкладати запуск цих реєстрів і доступ до них уповноважених органів. Про це йдеться у щорічному звіті Єврокомісії щодо України, оприлюдненому 4 листопада 2026 року, пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Брехунець розповідає нам що ЄС яка не має жодного стосунку до SEPA вимагає щоб Україна стала єдиною країною в якій є те чого немає не те що в жодній країні ЄС, але немає взагалі ніде в світі — я про реєстр сейфів.

Чи треба зайвий раз нагадувати що для роботи SEPA непотрібний не тільки реєстр сейфів, але навіть реєстр рахунків теж не потрібний.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 18:37
#
Три літри

До відома…
В державах Європейського Союзу діють централізовані автоматизовані реєстри
банківських рахунків, які регулюються законодавством ЄС у сфері
протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT).

Правова основа: Вимога щодо створення таких реєстрів чи електронних систем пошуку даних запроваджена європейськими директивами (зокрема Директивою про боротьбу з відмиванням грошей та новим пакетом AML/CFT, включно з Директивою AMLD6 / Directive (EU) 2024/1640).

Що містить реєстр:
Інформацію, яка дозволяє швидко ідентифікувати фізичних
або юридичних осіб, що володіють чи контролюють:
— банківські рахунки (за номерами IBAN, включно з віртуальними IBAN);
— платіжні рахунки та рахунки електронних грошей;
— рахунки в цінних паперах;
— крипто-активні рахунки;
— індивідуальні банківські сейфи.

Чого НЕ містять реєстри:
Дані про рух коштів, баланси (залишки на рахунках) або вміст сейфів у цих реєстрах відсутні. Вони охоплюють лише сам факт наявності/відкриття рахунку та пов’язаних осіб.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 листопада 2026, 18:39
#
Відповідно до Директиви (EU) 2024/1654, національні реєстри банківських рахунків
держав-членів взаємопов'язуються через єдину систему пошуку (BARIS),
що пришвидшує транскордонні розслідування.
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