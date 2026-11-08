Середня річна зарплата працівників у Європейському Союзі у 2025 році становила €41 500, тоді як в Україні, за орієнтовними розрахунками на основі національної статистики, — близько €6 600. Різниця становить приблизно 6,3 раза. Значний розрив у доходах посилює ризики трудової міграції та втрати Україною кваліфікованих працівників. Про це пише керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень «Віртус» та головний редактор наукового журналу Corporate Ownership and Control Олександр Костюк.
€41,5 тисячі проти €6,6 тисячі: наскільки зарплати в Україні відстають від Європи
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Де в Європі найбільші зарплати
За даними Eurostat, середня річна зарплата в ЄС, скоригована до еквівалента повної зайнятості, у 2025 році зросла на 4,3% — із €39 800 до €41 500.
Найвищі показники зафіксували в Люксембурзі, Данії та Ірландії. Найнижчі — у Болгарії, Греції та Угорщині.
*Показник України є орієнтовною оцінкою на основі даних Держстату та курсу НБУ, а не показником Eurostat. Методики розрахунку відрізняються. Дані за 2025 рік.
Навіть у Болгарії, де середня річна зарплата найнижча серед країн Євросоюзу, вона приблизно у 2,5 раза перевищує український орієнтовний показник.
Наскільки зарплати в Україні відстають від ЄС
За наведеними розрахунками, середня зарплата українського працівника становить приблизно 16% від середнього рівня ЄС та 41% від болгарського показника.
Це створює додаткові економічні стимули для трудової міграції, зокрема до країн Центральної та Східної Європи.
Водночас порівняння є орієнтовним. Eurostat розраховує зарплати з урахуванням еквівалента повної зайнятості, тоді як український показник отримано з національної статистики.
Також номінальні суми в євро не враховують різниці у вартості життя, податках та купівельній спроможності населення.
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Як писав раніше «Мінфін», у жовтні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 31 тис. грн. За рік вона збільшилася на 18%, однак кількість вакансій за цей період, навпаки, скоротилася майже на п’яту частину. Найпомітніше оплата праці зросла у промислових альпіністів, авторів і режисерів. У сегменті популярних професій роботодавці пропонують від 24 тис. до 40 тис. грн на місяць.
Протягом року середня оплата праці поступово зростала. На початку періоду її рівень становив близько 25−26 тис. грн. Восени він наблизився до 30 тис. грн.
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