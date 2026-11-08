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8 листопада 2026, 16:30

€41,5 тисячі проти €6,6 тисячі: наскільки зарплати в Україні відстають від Європи

Середня річна зарплата працівників у Європейському Союзі у 2025 році становила €41 500, тоді як в Україні, за орієнтовними розрахунками на основі національної статистики, — близько €6 600. Різниця становить приблизно 6,3 раза. Значний розрив у доходах посилює ризики трудової міграції та втрати Україною кваліфікованих працівників. Про це пише керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень «Віртус» та головний редактор наукового журналу Corporate Ownership and Control Олександр Костюк.

Середня річна зарплата працівників у Європейському Союзі у 2025 році становила €41 500, тоді як в Україні, за орієнтовними розрахунками на основі національної статистики, — близько €6 600.
Середня річна зарплата працівників у Європейському Союзі у 2025 році становила €41 500
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Де в Європі найбільші зарплати

За даними Eurostat, середня річна зарплата в ЄС, скоригована до еквівалента повної зайнятості, у 2025 році зросла на 4,3% — із €39 800 до €41 500.

Найвищі показники зафіксували в Люксембурзі, Данії та Ірландії. Найнижчі — у Болгарії, Греції та Угорщині.

*Показник України є орієнтовною оцінкою на основі даних Держстату та курсу НБУ, а не показником Eurostat. Методики розрахунку відрізняються. Дані за 2025 рік.

Навіть у Болгарії, де середня річна зарплата найнижча серед країн Євросоюзу, вона приблизно у 2,5 раза перевищує український орієнтовний показник.

Наскільки зарплати в Україні відстають від ЄС

За наведеними розрахунками, середня зарплата українського працівника становить приблизно 16% від середнього рівня ЄС та 41% від болгарського показника.

Це створює додаткові економічні стимули для трудової міграції, зокрема до країн Центральної та Східної Європи.

Водночас порівняння є орієнтовним. Eurostat розраховує зарплати з урахуванням еквівалента повної зайнятості, тоді як український показник отримано з національної статистики.

Також номінальні суми в євро не враховують різниці у вартості життя, податках та купівельній спроможності населення.

Читайте також: Середня зарплата в Україні зросла до 31 тисячі: які професії додали найбільше

Як писав раніше «Мінфін», у жовтні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 31 тис. грн. За рік вона збільшилася на 18%, однак кількість вакансій за цей період, навпаки, скоротилася майже на п’яту частину. Найпомітніше оплата праці зросла у промислових альпіністів, авторів і режисерів. У сегменті популярних професій роботодавці пропонують від 24 тис. до 40 тис. грн на місяць.

Протягом року середня оплата праці поступово зростала. На початку періоду її рівень становив близько 25−26 тис. грн. Восени він наблизився до 30 тис. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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