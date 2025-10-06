Як вибрати нерухомість для інвестування: покрокова інструкція

Інвестиції в нерухомість мають чимало варіантів: квартири для довгострокової чи подобової оренди, комерційні об'єкти або місце в підземному паркінгу. Варіантів чимало, але як обрати свій? Пропонуємо покрокову інструкцію для вибору разом із платформою InvestMarket від «Мінфін».

InvestMarket — це українська спеціалізована платформа, на якій зібрані актуальні інвестиційні проєкти. Тут можна дізнатися про доступні варіанти для інвестицій, ознайомитися з ключовими даними щодо проєкту та залишити заявку для безкоштовної консультації.

Отже, розберемося, що варто врахувати при виборі інвестицій в нерухомість.

1. Визначте інвестиційну мету

Із цього потрібно почати. Чітка мета допоможе уникнути емоційних рішень та досягти бажаних результатів. Для нерухомості цілі можуть відрізнятися. Це може бути як отримання пасивного доходу від оренди, так і примноження вкладених грошей шляхом перепродажу, або захист капіталу від інфляції.

При цьому інвестору важливо розуміти, що різні цілі передбачають не лише різний дохід, але й різні капіталовкладення. Тому ще на старті варто зрозуміти вихідні дані — бюджет, терміни та кінцеву мету.

Щоб сформувати інвестиційну ціль, поставте собі декілька простих запитань:

В який об'єкт хочете інвестувати? Скільки коштів готові вкласти? Протягом якого часу очікуєте отримати прибуток? На яку суму заробітку загалом розраховуєте?

Орієнтуючись на цифри, можна підібрати інвестиційний проєкт. Знайти дані про різні види нерухомості для інвестування можна на таких спеціалізованих платформах, як InvestMarket від «Мінфін». Тут є актуальна інформація про вартість об'єктів, терміни окупності, прогнозовану дохідність тощо.

Наприклад, пропозиція від Standard One, що передбачає отримання доходу від оренди в прибутковому будинку S1 Obolon, має такі фінансові показники:

А готель Melis від Numo Development вже має відмінності:

2. Проаналізуйте об'єкт нерухомості

Дізнайтеся про мету проєкту, особливості розташування забудови, інфраструктуру тощо. Обирайте об'єкти, які мають високий потенціал розвитку — перспективу зростання ціни, попит на оренду, добре розвинену інфраструктуру. Все це важливо для отримання бажаної дохідності.

Ліквідність є особливо значущою при виборі нерухомості. Спробуйте оцінити, наскільки важко здати обʼєкт в оренду чи продати. Щоб визначити ліквідність самостійно, зробіть наступне:

Дослідіть, наскільки швидко продаються чи здаються в оренду аналогічні обʼєкти на ринку.

Вивчіть ситуацію з попитом на нерухомість (на купівлю чи оренду) в регіоні, який вас цікавить.

Проаналізуйте аналогічні чи схожі пропозиції на предмет кількості конкурентів. Чим їх більше — тим важче буде продати нерухомість чи здати її в оренду.

Аналіз об'єкта нерухомості почніть зі знайомства з концепцією проєкту, адже вдала концепція — запорука успіху для інвестора. На платформі InvestMarket можна почати порівняння об'єктів самостійно, дізнавшись більше про проєкти, які там представлені.

Наприклад, так виглядає опис Grand Spa Resort and Conference від Fomich Hotels Group:

3. Ознайомтеся з даними про забудовника

Вибрати надійного забудовника — це завдання із зірочкою. Насамперед звертайте увагу на девелоперів, які:

мають позитивну репутацію;

дотримуються термінів введення об'єктів в експлуатацію;

активно діляться досвідом та беруть участь у профільних конференціях;

надають ринкові пропозиції з реалістичними цифрами, враховуючи амортизацію, оподаткування чи прогнозовану вакантність.

Чим більше успішних кейсів має компанія, тим менші ризики можуть чекати на інвестора. Цей «успіх» обов’язково має бути підтверджений відповідними договорами. На допомогу тут можуть прийти і відгуки тих, хто мав досвід співпраці із забудовником. Знайти їх можна на сайтах новобудов, спеціалізованих порталах нерухомості, у соціальних мережах забудовника та на форумах для покупців.

Поцікавтеся документами. У забудовника повинні бути всі необхідні дозволи, а також свідоцтво на право власності на земельну ділянку, дозвіл на будівництво, договір на проєктування та ліцензії. На запит інвестора, компанія має бути готовою їх надати.

Дані про забудовників можна знайти на таких спеціалізованих майданчиках, таких як Каталог компаній на «Мінфіні». Нижче наводимо декілька прикладів:

4. Дослідіть переваги

Інвестування в нерухомість має низку своїх переваг. Серед них — можливість отримання стабільного доходу від орендних платежів, зростання вартості нерухомості з роками, захист капіталу від інфляції, можливість диверсифікувати інвестиційний портфель тощо.

Водночас кожен окремий об'єкт нерухомості має свої особливості, які роблять його конкурентним на ринку. Так, в одного об'єкта може бути відмінна локація, у іншого — високий потенціал зростання. Як перевагу, інвесторові також можуть пропонувати швидкий вихід із інвестиції, за потреби, або ж можливість передати управління об'єктом керуючій компанії. Визначте, які саме критерії важливі для вас, та, відштовхуючись від цього, виберіть нерухомість для інвестування.

На InvestMarket представлений розділ із перевагами кожного об'єкту. Наприклад, компанія Green Rest наводить такі переваги інвестування в преміальні апартаменти у Львівських Карпатах:

5. Зважте ризики

У 2025 році інвестор у нерухомість повинен враховувати насамперед економічні, правові та воєнні ризики. Ось декілька способів їх мінімізувати:

Не купуйте обʼєкти за ціною, значно нижчою за ринкову. Вони можуть бути проблемними.

Ретельно перевіряйте юридичну чистоту обʼєкта.

Уважно ознайомтеся з документацією до придбання об'єкта.

Оцініть загрозу фізичного знищення обʼєкта чи окупації.

На етапі придбання нерухомості проконсультуйтеся з фахівцями та отримайте експертну оцінку вибраного об'єкту. Ви маєте думати не лише про прибутки, але й про потенційні витрати на підтримку та управління власністю (наприклад, на ремонт чи обслуговування), розміри податків тощо.

Значно знизить ризики передача нерухомість під контроль керуючої компанії, яку часто створює сам забудовник. Її завдання — обслуговування будинків, управління нерухомістю (від пошуку орендарів до ведення документації та збору орендної плати), регулярна звітність інвесторам та гарантування прибутків. Для інвестора цей варіант — шлях до пасивного інвестування без безпосередньої участі в управлінні, з економією часу та зусиль.

Висновки

Вибрати об'єкт нерухомості для інвестування самостійно — цілком реально. Сьогодні на ринку є багато вигідних пропозицій та достатньо інформації про забудовників, щоб проаналізувати її та зробити правильний вибір.

Користуйтеся цією інструкцією від «Мінфін» та платформою InvestMarket із перевіреними інвестиційними проєктами нерухомості, щоб мінімізувати ризики та вибрати проєкт, який точно спрацює у вашому інвестиційному портфелі.