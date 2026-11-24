Вже інвестуєте в стартапи? Час перейти на наступний рівень!

ICLUB Академія запускає новий формат — Angel Sprint! Це двотижневий онлайн-інтенсив для тих, хто вже має досвід інвестування та хоче навчитися глибше аналізувати стартапи, оцінювати ризики й ухвалювати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Кому підійде Angel Sprint?

Інтенсив створений для тих, хто вже зробив кілька інвестицій у стартапи, інвестує через ICLUB чи інші синдикати або має досвід у бізнесі та фінансах. Програма допоможе систематизувати знання, навчитися самостійно оцінювати перспективність угод, знаходити потенційні ризики та ухвалювати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Що чекає на учасників?

За 4 живі онлайн-сесії учасники розберуть:

Метрики стартапів: які показники справді важливі та як помічати червоні прапорці.

Due diligence: як перевіряти команду, продукт, ринок і фінанси компанії.

Оцінку та умови угод: як оцінити, наскільки обґрунтована вартість стартапу, та розібратися в умовах інвестування.

А у фіналі — справжній інвестиційний комітет! Учасники проаналізують реальну угоду ICLUB, обговорять аргументи за і проти та ухвалять власне інвестиційне рішення.

Після інтенсиву учасники також отримають доступ до ICLUB Academy Alumni Club — спільноти випускників Академії, де продовжують аналізувати угоди, зустрічатися з експертами та обмінюватися досвідом.

Крім того, вартість навчання зараховується в комісію за управління інвестиціями (management fee) після однієї інвестиції через ICLUB від $5 000.

Старт: 1 грудня 2026 року.

Формат: 2 тижні, 4 живі онлайн-сесії по 2 години.

Спеціальна ціна на участь діє до 24 листопада.

Деталі програми та реєстрація: