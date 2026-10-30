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30 жовтня 2026, 11:00

Зерна в Україні вистачає, але хліб дорожчає: чому дешевий урожай не знижує ціни в магазинах

Українці можуть платити за хліб ще більше, хоча зерна в країні достатньо, а пшениця на внутрішньому ринку дешевшає. Причина не лише у вартості борошна. Виробники витрачають дедалі більше на електроенергію, пальне, зарплати та доставку. За прогнозом Дениса Марчука, до кінця року хліб може подорожчати ще на 6−10%. Інші експерти оцінюють перспективи стриманіше. Чому дешевшає пшениця, але дорожчає буханка, з'ясовували «На пенсії» та УНІАН.

Українці можуть платити за хліб ще більше, хоча зерна в країні достатньо, а пшениця на внутрішньому ринку дешевшає.
Дешева пшениця не означає дешевий хліб. Фото: Pexels
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Чому дешевшає зерно, але не хліб

За словами одеського аграрія Олександра Петкова, ціна тонни пшениці знизилася з 11−13 тисяч до приблизно 8 тисяч гривень. Причина полягає в проблемах з експортом: через закриття глибоководних портів Одеси, Чорноморська та інших портів відвантаження зерна переорієнтували на Дунай.

«Логістика при цьому безумно дорога. І по Дунаю, і по Україні, автомобільним та залізничним транспортом», — розповів Петков виданню «На пенсії».

За його словами, вартість перевезення річковим маршрутом зросла з 25 до 75 доларів. Це тисне на закупівельні ціни зерна всередині країни.

Однак дешевша пшениця не означає дешевшого хліба. У буханці вагою 600 грамів міститься близько 400 грамів борошна, а решта витрат припадає на виробництво.

«У витрати входять олія, електроенергія, запчастини, бензин і зарплати працівникам пекарні», — пояснив аграрій.

Експерти не погоджуються щодо подорожчання

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що до кінця 2026 року хліб може подорожчати ще на 6−10%. Серед причин він називає витрати на електроенергію та генератори. Буханка за 50 гривень у такому разі коштуватиме 53−55 гривень.

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка налаштований стриманіше. У коментарі УНІАН він зазначив, що у вересні пшеничний хліб коштував у середньому 56,9−67,3 гривні за кілограм. За рік ціна зросла на 14−21%, але в жовтні місячне подорожчання становило лише близько 1,5%.

«Сценарію різкого подорожчання хліба на десятки відсотків протягом одного-двох місяців ми наразі не бачимо», — зазначив Гопка.

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран також вважає, що хороший урожай та обмежений експорт стримуватимуть ціни на хліб, борошно й крупи.

Що формує ціну буханки

За оцінкою Гопки, на собівартість впливають не лише витрати пекарень, а й курс валют та пальне. Станом на 30 жовтня долар коштував 45,53 гривні проти 41,76 гривні рік тому. Ціна дизельного пального з 1 до 23 жовтня зросла з 98,44 до 103,45 гривні за літр.

«Хоч сировина для частини українських продуктів дешева, але переробка, пальне, енергія, упаковка та логістика дорожчають», — наголосив експерт.

Михайло Непран додав, що через проблеми з експортом частина зерна залишається в Україні. За його оперативними оцінками, у вересні країна експортувала лише близько 46% необхідного обсягу агропродукції. Це збільшує пропозицію зерна та тисне на закупівельні ціни.

У результаті виникає парадокс: аграрії продають зерно дешевше, виробники хліба витрачають більше на його випуск і доставку, а покупці не отримують вигоди від хорошого врожаю. Саме тому дешевша пшениця поки не стала передумовою для зниження ціни на буханку.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
30 жовтня 2026, 11:11
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… теперь новый «аффторЫтетный» источник — «на пенсии»!
Уважаемый автор, а Вы не хотите рассказать -что такое зерно! именно по сортам и использованию? Что нет?.. понятно!
А Вы не хотите рассказать о условиях хранения разных сортов зерна? …понятно!
А Вы не хотите рассказать о переработке разных сортов зерна, для разного применения? Что тоже не хотите? …понятно!

…рекомендую в «первоисточнике» обратить внимание на другую, более важную статью!
Как мясо «толкает» другие цены вверх: свинина уже по 350, а говядина — более 430 гривен
https://napensii.ua/news/496006-kak-myaso-%e2%80%9ctolkaet%e2%80%9d-drugie-czeny-vverh-svinina-uzhe-po-350-a-govyadina-%e2%80%94-bolee-430-grn/

Уверен что многие захотят узнать о ключевой роли стоимости (розничной) МЯСА! на «другие» цены…
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