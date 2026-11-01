Бананове молоко, чорна ікра та брендовий одяг: Гетманцев розповів, що ввозять під виглядом гуманітарки

Вантажі, які проходять митницю за спрощеною декларацією без огляду, можуть використовувати не для допомоги, а для комерційного імпорту. За даними митниці та Бюро економічної безпеки, серед таких товарів є електроніка, французькі сири, брендовий одяг і навіть бананове молоко. Про це розповів народний депутат Данило Гетманцев після засідання міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки.

Гетманцев розповів, що ввозять під виглядом гуманітарки: у списку навіть бананове молоко. Фото: t.me/getmantsevdanil

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Які товари ввозять під виглядом гуманітарної допомоги

За словами Гетманцева, перелік товарів, про які доповіли митниця та БЕБ, став однією з найбільш показових тем засідання міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки. Депутат стверджує, що механізмом давно користуються контрабандисти: товари оформлюють за спрощеною декларацією, без митного огляду, після чого, ймовірно, продають за готівку.

Гетманцев вважає, що такі зловживання не лише створюють умови для нелегальної торгівлі, а й завдають шкоди армії та підривають довіру до волонтерства. Він закликав Кабінет Міністрів невідкладно втрутитися та навести лад із ввезенням гуманітарних вантажів. Детальні результати засідання депутат пообіцяв оприлюднити окремо.

Як уряд планує змінити правила ввезення гуманітарки

Після засідання міжвідомчої робочої групи прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд готує зміни до митного оформлення гуманітарної допомоги. Їхня мета — не допустити використання цього механізму для нелегального імпорту, водночас не ускладнюючи доставку допомоги тим, хто її потребує.

Найближчим часом уряд планує визначити оновлений перелік товарів, яких стосуватимуться зміни. Також передбачено посилення контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадження електронного документообігу.

Які ще схеми потрапили в поле зору уряду

Боротьба зі зловживаннями під час ввезення гуманітарних вантажів — лише один із напрямів детінізації економіки. Податкова, митниця та БЕБ також посилять контроль за платниками з високим рівнем ризику. Зокрема, йдеться про штучне дроблення великого бізнесу між десятками й сотнями ФОПів, щоб уникати сплати ПДВ.

Серед інших пріоритетів уряду — протидія нелегальному обігу електронних сигарет, схемам ухилення від сплати податків і махінаціям у гральному бізнесі.

Як повідомляв Minfin із посиланням на Інтерфакс-Україна, Корецький заявив, що обсяги контрабанди під виглядом гуманітарної допомоги сягають мільярдів гривень. За кожним із визначених напрямів мають закріпити відповідальних і строки виконання завдань. Звітувати про результати роботи планують щомісяця.