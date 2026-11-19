В Україні з 2027 року зміняться правила за програмою пільгового кредитування «єОселя». Нововведень декілька — від нового механізму кредитування до стандартів нерухомості, яку можна буде купувати за цією програмою. «Мінфін» розбирався, як переписали правила «єОселі», і як це позначиться на ринку нерухомості та цінах на квартири.

Згідно з ухваленою в жовтні урядовою постановою № 1284, громадяни віком до 25 років зможуть оформити іпотеку з першим внеском від 10%, до 35 років — від 20%.

Крім того, змінюватиметься базова кредитна ставка — у перші три роки вона становитиме 7%, із 4 до 10 року — 10%, а починаючи з 11 року виплат — 12%. При цьому базова ставка змінюватиметься з народженням дітей — мінус 2% за кожну дитину (зокрема, усиновлену). Теоретично допускається ставка навіть у 0%.

Крім цього, на 40% збільшено нормативні параметри площі та вартості доступної під «єОселю» нерухомості.

«Бюджет на 2027 рік закладає рекордну суму на програму «єОселя» — 45 млрд гривень, що на 27,9 млрд більше, ніж цього року. Загалом на житлову політику в проєкті бюджету передбачено 84,9 млрд гривень — на 38,3 млрд більше, ніж, наприклад, минулого року.

Такого обсягу прямого фінансування «єОселі» не було за весь час її існування. Ці кошти можуть дозволити отримати власне житло ще понад 20 тисячам українських сімей", — розповіла «Мінфіну» голова комітету ВР із питань організації місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Водночас, як каже столична рієлторка та юристка Ірина Луханіна, держава, розширюючи можливості іпотечного кредитування, зберігає обмеження щодо віку доступних для купівлі будинків.

«А отже, додатковий попит, який сформується, може зосередитися лише у певному вузькому сегменті ринку, залишивши решту житла за межами дії програми „єОселя“. Тобто ми ризикуємо отримати дефіцит квартир та їхнє подорожчання у нових будинках, і надлишок пропозиції у старіших багатоповерхівках», — зазначила Луханіна.

Як і чому змінюється «єОселя»

У коментарях «Мінфіну» Олена Шуляк розповіла, як змінювалася програма «єОселя».

"Пільгову іпотеку запустили у жовтні 2022 року, фактично для чотирьох категорій громадян — військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, педагогів та науковців, а також медиків, — за ставкою в 3%.

Влітку 2023 року відбулося масштабне розширення за програмою: під 7% річних нею змогли скористатися ветерани, внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та інші категорії. У грудні 2025 року уряд ухвалив рішення про докапіталізацію «Укрфінжитла» на 30 млрд гривень — це мало дозволити скористатися «єОселею» ще приблизно 18 тисячам сімей, майже такій же кількості, що купили житло за пільговою іпотекою за всі попередні роки існування програми", — зазначає Шуляк.

За її словами, такі новації були пов'язані з тим, що останніми роками її декілька разів змінювали, розширювали на нові категорії покупців. Так, у вересні 2025 року спростили умови для ВПО: держава компенсує їм до 70% першого внеску та до 70% щомісячних платежів у перший рік участі у програмі, а також дозволила купувати житло у будинках віком до 20 років, тоді як для інших категорій позичальників «ліміт» жорсткіший.

«Наприклад, при купівлі квартири за 2 млн.гривень перший внесок для ВПО становить 400 тисяч гривень, із яких 280 тисяч компенсує держава. Щомісячний платіж за такою іпотекою під 7% річних на 20 років становить близько 12,4 тисяч гривень, але в перший рік, за рахунок субсидії, сім'я платить лише 3,7 тисяч», — пояснила Шуляк.

Також було диференційовано вимоги щодо віку нерухомості. На загальних умовах програми діє критерій — під покупку доступні виключно новобудови та будинки не старше 3 років. Але для ВПО та мешканців прифронтових громад є виняток — із вересня 2025 року вони можуть купувати житло віком до 10 років у Києві та обласних центрах, та до 20 років — в інших населених пунктах.

На початку цього року пільгову ставку у 3% отримали мобілізовані військовослужбовці. У червні 2026 року уряд погодив відповідні зміни також для ветеранів, осіб із інвалідністю внаслідок війни, учасників воєнних дій та сімей загиблих захисників. Ставка для них становить 3% на перші 10 років іпотеки, і 6% — починаючи з 11-го.

Останнє нововведення — молодіжна модель «єОселі». Вона передбачає кредитування зі ступінчастою ставкою: 7% на перші три роки, 10% — із 4-го до 10-го, і 12% — починаючи з 11-го року. Ставка додатково знижуватиметься на 2% за кожну народжену або усиновлену дитину.

Для таких сімей нормативи площі та вартості житла можуть перевищувати стандартні на 40%. Також переглянули склад сім'ї для розрахунку нормативної площі — тепер враховують дітей віком до 21 року.

Ще одне нововведення — розширено можливості майнової поруки за кредитом — поручителями зможуть виступати члени сім'ї позичальника. При цьому для будь-якого кредиту діє банківський соціальний фільтр: після сплати щомісячного платежу на кожного члена сім'ї має залишатися сума, не нижча за прожитковий мінімум для працездатних осіб (3 328 гривень), — пояснила «Мінфіну» Олена Шуляк.

Чи будуть гроші на пільгові кредити?

Важливе питання, яке цікавить потенційних позичальників, — чи будуть гроші під «єОселю».

Адже, наприклад, з літа цього року, як розповідає голова агентства нерухомості «КиївДімСервіс» Андрій Романов, фінансування різко урізали. «Угоди на певний час практично зупинилися, що найбільш згубним чином позначилося на ринку нерухомості. Під „єОселю“, скажімо, у столиці, купують до 50% усіх квартир. Тому провал у фінансуванні різко зменшив попит і привів фактично до зупинення ринку. І лише з осені гроші знову почали давати, і угоди відновилися, навіть попри погіршення ситуації з безпекою та посилення ворожих атак на Київщину», — каже Романов.

Олена Шуляк обіцяє, що кошти будуть.

«З бюджетних 84,9 млрд на житлову політику: 45 млрд спрямують безпосередньо на „єОселю“ через „Укрфінжитло“. Ще 24,4 млрд передбачено на житлові програми з „єВідновлення“ (щодо їх фінансування цього літа також були проблеми — ред.), компенсації та субвенцію. На компенсації житла ветеранам із інвалідністю 1 та 2 груп закладено 6,9 млрд, на компенсацію за знищене через війну житло через фонд HOME — 5,5 млрд, на житло для військових — 2,4 млрд, на Фонд енергоефективності — 0,7 млрд», — розповіла Шуляк.

За її словами, укладені з JP Morgan Alvarez & Marsal меморандуми мають забезпечити перехід «єОселі» від прямого бюджетного субсидування до часткового самофінансування через міжнародні ринки капіталу.

Тобто, навіть у разі чергової бюджетної кризи, ризики зупинення фінансування «єОселі» різко знижуються.

Також можуть з'явитися декілька іпотечних програм, як додаток до однієї універсальної.

«Скажімо, у Польщі діє Mieszkanie na Start зі ставкою 0−1,5% річних для одиноких громадян віком до 35 років, у Франції — безвідсоткова частина кредиту до 50% за програмою Pret a Taux Zero, є окремі програми для вчителів, медиків, рятувальників та силовиків. Подібний підхід вже працює й у «єОселі».

В Україні в рамках житлової реформи планується відразу декілька державних програм пільгового кредитування: оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг житла та декілька окремих програм під різні категорії позичальників — молодь, ВПО, певні професії чи мешканців окремих регіонів. Окремим механізмом для тих, кому не підійде навіть пільгова іпотека, стане оренда житла з правом викупу", — розповіла «Мінфіну» Шуляк.

Вона вважає, що таке різноманіття програм дозволить адресніше спрямувати державну підтримку, охопивши «не всі без розбору» сім'ї, а насамперед ті, для яких без пільг житло залишається недоступним. «Кожну програму можна переналаштовувати, посилювати або згортати окремо», — каже Шуляк.

Дефіцит квартир у новобудовах та нові цінники?

Ірина Луханіна каже, що нововведення щодо «єОселі», на перший погляд, виглядають привабливо для потенційних покупців. Але вони можуть спровокувати кардинальні зміни на ринку нерухомості.

Держава, розширюючи можливості пільгової іпотеки, водночас зберігає обмеження щодо віку будинків (окрім окремих категорій позичальників). Це означає, що додатковий попит може зосередитися лише в окремому вузькому сегменті ринку, залишивши решту квартир «за бортом».

«Уявимо два ЖК в тому самому районі Києва. Один введений в експлуатацію два роки тому, інший — п'ять років. Якість будівництва можна порівняти, інфраструктура практично однакова, розташування теж. Але квартиру в першому комплексі можна придбати під «єОселю», а в другому для більшості учасників програми — вже ні.

За привабливої кредитної ставки та відносно невеликого першого внеска охочих купити житло в нових будинках може стати значно більше. Щойно попит почне перевищувати пропозицію, продавці підвищуватимуть цінники. При цьому цей попит, що зростає, фактично не торкнеться будинків, яким п'ять, сім або десять років, хоча, за мірками ринку, вони теж вважаються відносно новими, і за своїми параметрами часто нічим не поступаються «свіжим» новобудовам. Але масово покупці на такі об'єкти не прийдуть.

Тобто ми ризикуємо отримати дефіцит квартир у нових будинках і одночасно надлишок пропозиції в будинках, які лише на декілька років старші", — каже Луханіна.

При цьому, за її словами, ті ж переселенці, для яких передбачені лояльніші умови (доступні до купівлі квартири в будинках до 10 років у Києві та обласних центрах, і до 20 років — в інших населених пунктах) поки що не поспішають придбавати власне житло.

«Як показує практика, багато ВПО віддають перевагу все ж таки оренді, не готові поки що брати на себе довгострокові кредитні зобов'язання, не маючи впевненості, що саме в конкретному місті вони хочуть залишитися жити надовго», — зазначила Луханіна.

Рієлтори мають питання і щодо умов кредитування для молодих сімей.

«У новій моделі під час народження дитини передбачено зниження відсоткової ставки на два пункти. Але сама базова ставка при цьому поступово підвищується: з 7% у перші три роки до 10%, а потім і 12%. Виходить, що навіть з появою дитини ставка з часом може виявитися вищою за початкову (і вище, ніж зараз, — 7% на весь час кредитування). При цьому в сім'ї з появою дитини витрати зазвичай і так зростають. Тобто якщо тільки сім'я не стане багатодітною, важливо прораховувати вартість кредиту на весь строк, а не лише на перші роки», — каже Луханіна.

Вона також додала, що збільшення граничної вартості доступного квадратного метра та можливість купівлі більшої площі житла теоретично розширюють вибір для потенційних позичальників. «Але це не означає, що у них автоматично з'явиться більше грошей, а банки, як і раніше, оцінюють доходи і можливість позичальників обслуговувати кредит», — зазначила Ірина Луханіна.

У результаті, за її словами, якщо додатковий попит на житло спровокує зростання цін на квартири, що «підходять» під «єОселю», то основні бонуси від нововведень отримають не стільки покупці, скільки продавці квартир.

При цьому переплачувати будуть змушені як ті покупці, хто стане учасником «єОселі», так і ті, хто хоче придбати житло власним коштом.