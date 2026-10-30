Польща ускладнює отримання громадянства: українцям доведеться знати мову на рівні B2 і підтверджувати доходи

У Польщі хочуть ускладнити отримання громадянства для іноземців. Уряд підготував проєкт змін до закону, який передбачає підвищення вимог до знання польської мови, обов'язковий тест на знання країни, підтвердження доходів і податкового резидентства. Також претенденти мають довести, що їхнє основне місце проживання та життєві інтереси пов'язані саме з Польщею. Про це пов ідомляє Судово-юридична газета.

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Польську мову потрібно буде знати на рівні B2

Зміни можуть торкнутися й українців, які планують у майбутньому отримати польський паспорт.

Одна з головних пропозицій — підвищити мінімальний рівень володіння польською мовою з B1 до B2.

Рівень B1 означає, що людина може спілкуватися на повсякденні теми, розуміти основний зміст нескладних текстів і вирішувати типові побутові питання. B2 — вищий рівень: він передбачає здатність вільно спілкуватися, розуміти складніші тексти, аргументувати власну позицію та використовувати мову в професійному й суспільному житті.

Крім мовного сертифіката, іноземцям планують запровадити спеціальний тест на знання Польщі. Він охоплюватиме історію, культуру та інші аспекти життя країни. Також заявники повинні будуть підписати декларацію про вірність Республіці Польща.

Потрібно буде підтвердити доходи, житло та податкове резидентство

Ще одна важлива частина реформи — вимоги до фінансової самостійності іноземців.

Заявники повинні будуть підтвердити:

наявність мінімального доходу та джерел коштів для проживання;

законні підстави користування житлом у Польщі;

що центр їхніх життєвих інтересів розташований у Польщі;

що вони є податковими резидентами країни.

Тобто самого факту легального проживання в Польщі буде недостатньо. Уряд хоче переконатися, що людина справді живе в країні, має там житло, заробляє та сплачує податки.

При цьому конкретний мінімальний розмір доходу в оприлюдненому описі проєкту не визначений. Його не варто плутати з уже чинними вимогами до стабільного джерела доходу, які застосовуються в окремих процедурах отримання громадянства.

Як зміниться необхідний строк проживання

Уряд також пропонує збільшити мінімальний період легального проживання в Польщі, необхідний для отримання громадянства. Однак у короткому описі законопроєкту конкретну нову тривалість не вказано.

Наразі правила залежать від підстав, на яких іноземець претендує на громадянство. Наприклад, за загальним правилом іноземець може подати заяву про визнання громадянином Польщі після трьох років безперервного проживання на підставі дозволу на постійне проживання або статусу довгострокового резидента ЄС — за умови стабільного доходу та наявності законного права на житло.

Для окремих категорій передбачені коротші строки. Наприклад, для подружжя громадян Польщі за визначених законом умов достатньо двох років проживання з відповідним статусом, а для людей польського походження або власників Карти поляка — одного року після отримання постійного проживання на відповідній підставі.

Отже, якщо зміни ухвалять, вони можуть суттєво збільшити час очікування для частини іноземців. Але точний строк стане зрозумілим після оприлюднення повного тексту та проходження законодавчої процедури.

Кому можуть відмовити у громадянстві

Проєкт передбачає розширення підстав для обов'язкової відмови у наданні польського громадянства. Серед них — обставини, які можуть свідчити про загрозу державній безпеці або громадському порядку.

Зокрема, враховуватимуть обвинувальні вироки суду, певні штрафи й адміністративні стягнення, отримані протягом визначеного періоду перед поданням заяви. Також підставою для відмови можуть стати неправдиві відомості в документах або використання підроблених довідок.

Окремо уряд хоче передбачити можливість скасувати рішення про надання або відновлення громадянства в будь-який час, якщо з'ясується, що його отримали шляхом обману. Це стосуватиметься, зокрема, випадків подання фальшивих документів, неправдивих заяв або приховування важливої інформації під час оформлення громадянства, легалізації перебування чи отримання Карти поляка.

Спрощену процедуру відновлення громадянства хочуть закрити

Ще одна пропозиція стосується процедури відновлення польського громадянства за статтею 38 закону. Уряд планує поступово припинити можливість користуватися цим спрощеним механізмом. Кінцевою датою подання заяв пропонують визначити 31 грудня 2030 року.

Для тих, хто скористається процедурою до цієї дати, також планують запровадити декларацію про вірність Польщі та додаткові підстави для відмови.

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Коли запрацюють нові правила

Зміни поки не є законом і не впливають на заяви, які іноземці подають за чинними правилами. Проєкт має пройти урядовий розгляд, після чого — парламентську процедуру та підпис президента.

За планом, уряд має розглянути документ у четвертому кварталі 2026 року. Тому українцям, які вже проживають у Польщі або планують отримувати її громадянство, варто стежити за подальшим проходженням законопроєкту, але поки орієнтуватися на чинні вимоги.

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