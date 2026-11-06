Масштабний збій у кооперативних банках Японії: тисячі відділень залишилися без банкоматів

У західній частині Японії 128 місцевих кооперативних банків (shinkin banks) зіткнулися з масштабним збоєм банківських систем. Клієнти не можуть користуватися банкоматами, проводити платежі та здійснювати перекази через онлайн-банкінг. Про це повідомляє Bloomberg.

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Проблема виникла 6 листопада приблизно о 13:30 за місцевим часом у спільній системі Shinkin Joint Center, якою користуються ці установи країни. За інформацією японських ЗМІ, збій охопив установи на захід від регіону Токай — загалом 128 із 236 кооперативних банків Японії.

Їх також називають кредитними спілками. Тому що вони орієнтовани насамперед на обслуговування місцевих жителів, малого та середнього бізнесу. Їх учасниками виступають клієнти — фізичні особи та підприємства, які відповідають встановленим вимогам. І на відміну від комерційних банків, вони не орієнтовані отримання прибутку для зовнішніх акціонерів.

Порушення роботи зачепили близько 3430 відділень. Клієнти не можуть знімати та вносити готівку через банкомати й каси, а також користуватися онлайн-переказами та окремими сервісами в банківських застосунках.

Серед установ, які повідомили про проблеми, — установи в Осаці, Хіросімі та префектурі Айті. Водночас у східній частині Японії банківські операції продовжували здійснюватися у звичайному режимі.

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Попередньою причиною інциденту називають несправність комунікаційного обладнання. Однак точне джерело проблеми ще встановлюють, а роботи з відновлення системи тривають. Представники галузі не вказують на ознаки кібератаки або несанкціонованого доступу.

Коли саме роботу сервісів буде відновлено, поки невідомо.

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