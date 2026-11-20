Скандинавські країни та Андорра стали лідерами рейтингу найкращих гірськолижних курортів Європи для сімейного відпочинку. Дослідження британського The Snow Centre охопило 144 курорти та враховувало різноманітність трас, інфраструктуру підйомників, доступність цін і спеціальні умови для відпочинку з дітьми.

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За результатами дослідження, найвищі оцінки за сімейну інфраструктуру отримали курорти Швеції та Андорри. Водночас автори рейтингу відзначили й бюджетні напрямки у Східній Європі, які можуть бути привабливими для родин, що планують першу лижну відпустку або намагаються скоротити витрати.

Найкращі курорти для сімейного відпочинку

Серед шведських курортів виділили Idre Fjäll, який отримав 74 бали зі 100, та Sälen із результатом 73 бали. Обидва мають оцінку 5 із 5 за сімейні зручності та 4 із 5 за доступність цін.

Їхньою перевагою є дитячі снігові парки, спеціальні зони для початківців та пологі схили, які дозволяють дітям і новачкам освоювати лижі у відносно безпечних умовах.

В Андоррі високі оцінки за сімейну інфраструктуру отримав сектор Vallnord, до якого входять Pal та Arinsal. Обидва курорти набрали по 76 балів. Вони пропонують лижні школи, зокрема з англомовними інструкторами, спеціальні дитячі зони та траси серед лісів.

Найвищі загальні оцінки в рейтингу отримали курорти Grandvalira, Soldeu та Grandvalira, El Tarter в Андоррі — по 85 балів зі 100. Вони поєднують розвинену інфраструктуру для сімей, зони для початківців та апартаменти, орієнтовані на відпочинок із дітьми.

Австрійський Dachstein West також виділили серед альтернатив для сімей, які хочуть відпочити в Альпах, але не готові платити за найдорожчі курорти. Він отримав 76 балів загалом, а його оцінки за сімейні зручності та доступність цін становлять 4 із 5.

Які курорти Східної Європи відзначили автори дослідження

Східна Європа, за оцінкою The Snow Centre, може бути особливо привабливою для сімей, які обмежені у бюджеті. Водночас у оприлюднених результатах дослідження конкретно названі курорти Румунії та Болгарії, тоді як точні позиції гірськолижних комплексів Польщі, Чехії та Словаччини у загальному рейтингу 144 курортів не оприлюднені.

Румунський курорт Straja отримав максимальну оцінку 5 із 5 за доступність цін та 4 із 5 за сімейну інфраструктуру. Його відзначили за недорогі скі-паси та пологі траси, на яких початківці можуть поступово освоювати катання. Водночас у публічному релізі дослідження не наведено його загального бала зі 100 або місця в загальному рейтингу.

Болгарський Bansko також згаданий як бюджетний варіант для сімейного відпочинку. Курорт набрав 71 бал зі 100. Автори відзначили доступніші, ніж у багатьох західноєвропейських напрямках, послуги лижних шкіл та дитячих клубів.

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Як формували рейтинг

The Snow Centre порівняв 144 гірськолижні курорти Європи за чотирма основними параметрами:

різноманітність гірськолижних трас;

інфраструктура підйомників;

доступність цін;

спеціальні умови для сімейного відпочинку.

Дослідження має практичний характер для туристів, які планують зимові поїздки з дітьми: воно враховує не лише масштаб гірськолижної інфраструктури, а й комфорт, безпеку, можливості для навчання та вартість відпочинку.

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