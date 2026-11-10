Від колишньої штаб-квартири розвідки до монастиря XIV століття: які незвичайні готелі Європи отримали нагороди на 2027 рік

Готелі з історією спецслужб, ресторанами з кухнею на відкритому вогні, винними маєтками та номерами в колишніх монастирях увійшли до переліку найкращих місць для відпочинку в Європі на 2027 рік. Переможців щорічної премії Awards for Excellence оголосив туристичний путівник Condé Nast Johansens. Серед відзначених об'єктів є не лише традиційні розкішні курорти, а й готелі, які пропонують гостям незвичайну атмосферу та можливість зануритися в історію місця.

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Загалом у Великій Британії, Ірландії, Європі та Середземноморському регіоні визначили 44 переможців у різних категоріях. Оцінювання ґрунтується на звітах місцевих експертів, які щороку відвідують готелі, відгуках гостей і голосуванні читачів.

Особливу увагу привертають об'єкти, де сама будівля або її минуле стають частиною туристичного досвіду.

Готель на місці історії британської розвідки

Один із найцікавіших переможців — Great Scotland Yard Hotel у Лондоні. Він отримав нагороду в категорії найкращих будинків, вілл і резиденцій Великої Британії.

Готель розташований на вулиці Great Scotland Yard неподалік від Вайтголлу. Його історія пов'язана з колишнім використанням цієї локації британськими розвідувальними та секретними службами. Саме цю атмосферу заклад перетворив на частину своєї концепції.

Наприклад, за книжковою шафою прихований бар Síbín, назва якого походить з ірландської мови та означає нелегальний заклад, де продають алкоголь. Інтер'єр оформлений із натяками на шпигунські історії: на стінах розміщені фотографії колишніх мешканців будівлі, а персонал носить одяг зі стилізацією під тюремну форму.

Ще один бар — 40 Elephants — названий на честь жіночого злочинного угруповання, яке діяло в лондонському районі Елефант-енд-Касл. Таким чином, навіть назви закладів відсилають до кримінальної історії міста.

Гастрономічна пропозиція також має власний характер. У ресторані Ekstedt at The Yard готують страви в скандинавському стилі на відкритому вогні. За кухню відповідає шеф-кухар Ніклас Екстедт, відомий роботою з традиційними методами приготування їжі на деревині. Гості також можуть замовити тематичне післяобіднє чаювання.

Ночівля в монастирі XIV століття

У Португалії нагороду за найкращий дизайн серед готелів Європи та Середземномор'я отримав The Lince Santa Clara Historic Hotel. Він розташований у місті Віла-ду-Конді, приблизно за пів години їзди від Порту.

Готель облаштували в колишньому монастирі Санта-Клара, історія якого сягає XIV століття. Під час реконструкції зберегли кам'яні арки, архітектурну симетрію та інші елементи старої споруди. Водночас інтер'єри зробили мінімалістичними, щоб сучасний дизайн не затьмарював історичну архітектуру.

Особливість закладу — гастрономічна пропозиція, пов'язана з історією будівлі та регіоном. У ресторані Monastery Restaurant готують страви португальської кухні із сезонних продуктів. А ресторан Oculto розташований у склепінчастих підвалах колишнього монастиря та пропонує дегустаційні меню від шеф-кухарів Вітора Матоса й Уго Роші. Заклад має зірку Michelin.

У готелі також працює спа-комплекс, концепція якого натхненна споглядальними традиціями черниць ордену кларисинок. Гості можуть відвідати спеціальні оздоровчі процедури, басейн, сауну й турецьку лазню.

Французький замок із рестораном Michelin на скелі над Середземним морем

У категорії найкращого ресторану при готелі в Європі та Середземномор'ї переміг La Table Gastronomique при Château Eza на Лазуровому узбережжі Франції.

Сам готель розташований у середньовічному селищі Ез, на скелястому схилі приблизно за 400 метрів над узбережжям. Це старовинний кам'яний замок, який свого часу був резиденцією принца Швеції. Він проводив тут зими з 1920-х до 1950-х років.

Сьогодні в Château Eza лише 14 номерів і люксів. Головна особливість — панорамні краєвиди на Середземне море та Французьку Рив'єру. Але туристів приваблює не лише архітектура: ресторан La Table Gastronomique пропонує восьмипозиційне дегустаційне меню французької та середземноморської кухні. Заклад має зірку Michelin.

Це приклад готелю, де гастрономія, історія та розташування фактично утворюють єдиний туристичний продукт.

Португальський винний маєток замість звичайного курорту

Нагороду за найкращий кулінарний досвід у Європі та Середземномор'ї отримав Quinta do Paral у португальському регіоні Алентежу.

Це не просто готель із рестораном, а виноробний маєток площею близько 85 гектарів, який перетворили на місце відпочинку для поціновувачів вина та місцевої кухні. Новий етап його історії розпочався у 2017 році, коли маєток придбав підприємець Дітер Моршек. Разом із виноробом Луїсом Моргаду Леаном він зосередився на збереженні місцевих сортів винограду та виноробних традицій регіону.

Гостям пропонують не лише проживання в одному з 22 номерів і люксів, а й дегустації вин зі старих лоз, екскурсії виноробнею та пікніки серед виноградників. На території також виробляють оливкову олію.

У ресторані Wine Restaurant можна замовити страви з локальних продуктів і вина самого маєтку. Для приватних вечерь передбачений окремий формат chef's table, а на даху облаштований бар The Grape Rooftop.

Таким чином, відпочинок тут побудований навколо знайомства з винною культурою Алентежу, а не лише навколо готельного сервісу.

Готель у колишній банківській штаб-квартирі

Ще один цікавий об'єкт — Palacio Gran Vía, A Royal Hideaway Hotel у Гранаді, який отримав нагороду найкращого міського готелю Європи та Середземномор'я.

Він розташований навпроти кафедрального собору міста в будівлі, де раніше була штаб-квартира банку Rodríguez-Acosta. Історичну споруду переобладнали під готель, зберігши її архітектурний характер.

Цей приклад показує, як колишні фінансові та адміністративні будівлі можуть отримувати нове життя в туристичній індустрії. Для гостей це можливість зупинитися не в типовому сучасному готелі, а в будівлі, яка є частиною архітектурної історії міста.

Французький маєток із торговельним минулим

У категорії найкращого заміського готелю Європи та Середземномор'я відзначили Domaine de Locguénolé & Spa у Бретані.

Це історичний замок і маєток, у якому поєднали французьку аристократичну архітектуру та спадщину торговельного минулого регіону. У концепції закладу зробили акцент не лише на будівлі, а й на історії місцевості, яка була пов'язана з морською торгівлею.

Готель розташований серед паркового ландшафту й пропонує гостям відпочинок у заміській атмосфері. Саме поєднання історичної архітектури, природи та місцевої спадщини стало однією з причин його відзнаки.

Від винного спа до історичної вілли

Серед інших переможців є й об'єкти з незвичайними концепціями відпочинку.

У Північній Португалії Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel отримав нагороду за найкращий досвід занурення в атмосферу місця. Його концепція поєднує винну культуру, оздоровчі процедури та романтичний відпочинок.

В Італії Villa Abbondanzi Resort відзначили в категорії весіль і заходів. Це колишній родинний маєток з історичною віллою та багатовіковим парком поблизу міста Фаенца. Його особливість — можливість проводити події в атмосфері приватної історичної резиденції.

А у Великій Британії готель The Grand у Йорку отримав нагороду за найкращий кулінарний досвід. Він розташований у будівлі колишньої штаб-квартири Північно-Східної залізниці, зведеній на початку XX століття. Це ще один приклад того, як промислова й ділова спадщина стає частиною сучасної готельної індустрії.

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Чому туристів приваблюють не лише п'ять зірок

Перелік переможців Condé Nast Johansens демонструє, що конкуренція в сегменті дорогого відпочинку дедалі більше виходить за межі стандартного набору послуг. Басейни, спа, спортзали та гольф-поля залишаються важливими, але самі по собі вже не завжди створюють унікальну пропозицію.

Натомість готелі використовують історію будівель, місцеву гастрономію, виноробство, архітектуру та незвичайні формати дозвілля. У результаті турист купує не просто номер на кілька ночей, а можливість пожити в колишньому монастирі, відвідати бар за таємною книжковою шафою, повечеряти в середньовічному замку або познайомитися з виноробними традиціями регіону.

Саме такі особливості дедалі виразніше формують конкурентну перевагу європейських готелів.

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