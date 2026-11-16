Куди можна буде полетіти з Європи у 2027 році: нові рейси до Белізу, Занзібару, Латинської Америки та США

У 2027 році авіакомпанії розширять мережу міжнародних рейсів із Європи: з'являться нові прямі маршрути до Латинської Америки, Африки, Північної Америки та популярних європейських курортів. Про нові напрямки, які вже внесли до розкладів на 2027 рік, повідомляє Euronews.

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Серед найпомітніших новинок — перший прямий рейс між Женевою та Латинською Америкою, сполучення Франкфурта з Белізом і наддалекий переліт Сідней — Лондон.

Маршрути запускатимуть як великі міжнародні перевізники, так і бюджетні авіакомпанії Ryanair, easyJet та Wizz Air.

Березень: нові рейси до Іспанії, Єгипту та Італії

Одним із перших нових напрямків стане рейс норвезької авіакомпанії Norwegian з Осло до Севільї. Його запустять 24 березня з частотою двічі на тиждень. Маршрут працюватиме до 16 червня, а потім відновиться з 18 серпня до 30 жовтня. Влітку перевізник також з'єднає Копенгаген із Сантьяго-де-Компостела.

29 березня Brussels Airlines відкриє пряме сполучення між Брюсселем і Каїром. Рейси виконуватимуть п'ять разів на тиждень. Спочатку маршрут буде сезонним, але авіакомпанія розглядає можливість зробити його цілорічним.

Wizz Air у березні відкриє рейси з Неаполя до Палермо, Ніцци, Базеля та Генуї.

Серед інших новинок місяця:

Aeroméxico — Мехіко — Мілан (з 28 березня, чотири рейси на тиждень);

Aeroméxico — Гвадалахара — Париж (з 13 квітня, три рейси на тиждень);

Eurowings — Штутгарт — Копенгаген і Мадрид, а також Ганновер — Венеція (з 28 березня);

Lufthansa — Франкфурт — Токіо (Наріта), щодня з 28 березня;

ITA Airways — Рим — Каракас, тричі на тиждень із 30 березня.

Ryanair також додасть рейс Шеннон — Мілан-Бергамо з 28 березня.

Квітень: перший прямий рейс із Женеви до Латинської Америки

Однією з головних авіаційних новинок весни стане маршрут LATAM Airlines Brasil між Сан-Паулу та Женевою. Його запустять у квітні з частотою тричі на тиждень. Це буде перше пряме авіасполучення між Женевою та Латинською Америкою.

Американська United Airlines у межах найбільшого розширення міжнародної мережі у своїй історії додасть 10 міст. Зокрема, з 2 квітня почнуться щоденні рейси з Ньюарка до Люксембурга, а з 26 квітня — з Вашингтона до Тулузи.

Delta Air Lines відкриє прямий маршрут Бостон — Рейк'явік із 12 квітня. Він працюватиме до 30 жовтня.

Інші нові напрямки:

KM Malta Airlines — Мальта — Бордо (з 1 квітня);

British Airways — Лондон — Берген (з 15 квітня);

easyJet — Саутенд — Родос (з 27 квітня);

Aeroméxico — Гвадалахара — Париж (з 13 квітня).

Травень: нові рейси до Африки, США та Хорватії

З 29 травня British Airways почне літати з лондонського аеропорту Гатвік до Кіліманджаро та Занзібару. Рейси виконуватимуть тричі на тиждень до 31 жовтня.

Також авіакомпанія змінить частину лондонської маршрутної мережі: з 1 травня рейси до Перуджі замість аеропорту Лондон-Сіті відправлятимуться з Хітроу. А з 20 травня відкриється сезонний маршрут Лондон — Скіатос у Греції.

Дочірня компанія British Airways — Cityflyer — з 15 травня з'єднає Глазго з Ніццою. Того ж дня з Единбурга почнуться щотижневі рейси до Спліта в Хорватії. Вони триватимуть до 17 червня, а потім відновляться з 4 вересня до 2 жовтня.

Lufthansa з 5 травня відкриє маршрут Франкфурт — Колумбус у штаті Огайо. Це буде перший прямий рейс європейської авіакомпанії до цього американського штату.

Серед інших новинок травня:

United Airlines — Ньюарк — Любляна (чотири рази на тиждень із 12 травня);

United — Ньюарк — Ольбія, Катанія та Ібіца (з кінця травня);

Air Canada — Монреаль — Дубровник (з 11 травня);

American Airlines — Нью-Йорк — Ніцца (з 6 травня);

American Airlines — Філадельфія — Відень (з 6 травня);

Azerbaijan Airlines — Баку — Брюссель (з 8 травня).

Червень: більше рейсів до Канади та Середземномор'я

1 червня Discover Airlines почне літати з Франкфурта до Едмонтона в Канаді. Три рейси на тиждень зроблять цей маршрут єдиним прямим авіасполученням між Німеччиною та канадським містом.

Швейцарська SWISS із 25 червня до 23 серпня з'єднає Цюрих із Тулузою. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень. Austrian Airlines у червні відкриє сезонний маршрут Відень — Бейрут, який працюватиме до вересня.

Канадська Air Transat запустить два нові напрямки з міста Квебек: до Ліона — з 8 червня, а до Барселони — з 14 червня. Обидва маршрути будуть сезонними.

Також у червні з'являться такі рейси:

Air Canada — Торонто — Осло (з 2 червня, чотири рази на тиждень);

United — Ньюарк — Валенсія (з 2 червня) та Марсель (з 4 червня);

Eurowings — Берлін — Верона (з 4 червня);

Air Canada — Торонто — Шеннон (з 10 червня) та Ніцца (з 16 червня);

Norwegian — Копенгаген — Сантьяго-де-Компостела (з 19 червня).

Серпень: Lufthansa відкриє рейс до Аризони

3 серпня Lufthansa запустить новий маршрут із Мюнхена до Фінікса в американському штаті Аризона. Рейси виконуватимуть тричі на тиждень — у вівторок, п'ятницю та неділю.

Жовтень: найдовший безпосадковий пасажирський рейс у світі

У жовтні 2027 року австралійська Qantas планує запустити наддалекий безпосадковий рейс між Сіднеєм і Лондоном у межах проєкту Project Sunrise.

Відстань між містами перевищує 16 тис. км, а переліт триватиме орієнтовно від 19 до 22 годин. Qantas обіцяє, що це буде найдовший безпосадковий пасажирський рейс у світі.

Авіакомпанія працювала над проєктом кілька років: про намір напряму з'єднати східне узбережжя Австралії з Лондоном вона заявила ще у 2017 році.

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Грудень: перший прямий рейс із Європи до Белізу

16 грудня Discover Airlines відкриє маршрут Франкфурт — Беліз-Сіті. Рейси виконуватимуть двічі на тиждень — щочетверга та щонеділі — до середини квітня 2028 року.

Це буде перше пряме авіасполучення між Європою та Белізом. Країна в Центральній Америці розраховує завдяки новому маршруту залучити більше європейських туристів, зокрема тих, кого цікавлять коралові рифи, тропічні острови, дощові ліси та археологічні пам'ятки цивілізації мая.

Таким чином, у 2027 році авіакомпанії розширюватимуть як внутрішньоєвропейську маршрутну мережу, так і трансатлантичні та далекомагістральні сполучення. Водночас частина нових рейсів буде сезонною, тому перед плануванням подорожі варто перевіряти дати виконання та доступність квитків на сайтах перевізників.

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