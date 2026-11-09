ЄС надасть Україні екстрене фінансування на першочергові потреби через російські удари — Зеленський

Російські удари залишили низку українських міст і громад із проблемами постачання електроенергії, води та тепла. На тлі цієї ситуації Україна домовилася з Європейським Союзом про екстрене фінансування першочергових потреб. Спеціальний механізм допомоги дозволить оперативно надати необхідні кошти, повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Найскладніша ситуація, за його словами, склалася в Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

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Європейський Союз застосує спеціальний механізм екстреної допомоги, щоб оперативно надати Україні кошти на першочергові потреби. Про таку домовленість із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови 9 листопада.

За словами глави держави, фінансова підтримка потрібна через складну ситуацію з постачанням електроенергії, води та тепла в українських містах і громадах після російських ударів. Найважче, за його оцінкою, у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

«Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче — у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні. Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим», — написав Зеленський у Telegram.

ЄС обговорив додаткову допомогу напередодні зими

Під час розмови сторони також обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну підтримку України для підготовки до зими.

Водночас Зеленський не уточнив, про яку суму фінансування йдеться, які саме потреби планують покрити коштами та коли Україна зможе їх отримати.

Україна та ЄС обговорили євроінтеграцію і переговори в Абу-Дабі

Ще однією темою розмови стали переговори про вступ України до Європейського Союзу. Зеленський нагадав, що минулого тижня Єврокомісія опублікувала щорічний Звіт про розширення ЄС, у якому позитивно оцінила прогрес України.

«Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи», — наголосив президент.

Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції щодо зустрічі в Абу-Дабі. За словами президента, під час нещодавніх переговорів у Брюсселі українська та європейська команди працювали над планом відновлення України та гарантіями безпеки від Європи.

Зеленський зазначив, що сторони роблять усе, аби тристоронній формат переговорів приніс результати.

$16 млрд допомоги від США: Зеленський заявив, що Україна досі не отримала ці кошти

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