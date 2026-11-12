Уряд виділив 1,8 млрд грн на 113 проєктів у громадах: які області і на що саме отримають кошти

Кабінет Міністрів спрямував 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на реалізацію 113 проєктів у громадах. Найбільше коштів підуть на освітні та медичні об'єкти, укриття, водопостачання й енергоефективність.

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Важливо, що перелік потреб формували самі регіони та територіальні громади. Вони включали необхідні об'єкти до середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій. Після цього спеціальна комісія за участю представників профільних міністерств, органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій відібрала проєкти для фінансування.

За даними Міністерства розвитку громад, загалом кошти мають отримати:

30 об'єктів, де облаштовуватимуть або ремонтуватимуть укриття;

28 закладів охорони здоров’я;

18 шкіл;

13 дитячих садочків;

17 проєктів водопостачання та водовідведення;

7 інших об'єктів.

Таким чином, значна частина фінансування спрямована на базову інфраструктуру, від якої залежить повсякденне життя громад. В освіті йдеться не лише про ремонти шкіл і дитсадків, а й про оновлення їдалень та будівництво безпечних укриттів. У медицині передбачено ремонт лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема тих, де допомогу отримують військовослужбовці.

Окремий напрям — забезпечення громад водою. Фінансування отримають проєкти будівництва водогонів, водозаборів та очисних споруд. Також передбачені заходи з енергоефективності: утеплення будівель і встановлення автономних джерел живлення.

Які області отримають найбільше коштів

Відібрані проєкти охоплюють 22 області. За кількістю ініціатив лідирує Одеська область — там планують реалізувати 17 проєктів. На Тернопільщині відібрали 12 проєктів, а на Львівщині, Закарпатті, Сумщині та Хмельниччині — по сім.

За обсягом фінансування найбільші суми передбачені для західного та східного регіонів:

Захід України — 48 проєктів на 748,2 млн грн. Найбільше коштів у цій групі передбачено для Львівщини — 141,3 млн грн, Івано-Франківщини — 101,3 млн грн та Закарпаття — 98,7 млн грн.

Схід України — 10 проєктів на 343,6 млн грн. Дніпропетровська область отримає фінансування на шість проєктів загальною вартістю 161,2 млн грн, Харківська — на три проєкти вартістю 121,5 млн грн, Запорізька — на один проєкт на 61 млн грн.

Центральна Україна — 15 проєктів на 292,8 млн грн. Зокрема, для Вінницької області передбачено 95,5 млн грн, Черкаської — 85,3 млн грн, Полтавської — 60,1 млн грн.

Північ України — 19 проєктів на 282,1 млн грн. Найбільші суми в цій групі припадають на Київщину — 101,2 млн грн та Житомирщину — 73,8 млн грн.

Південь України — 21 проєкт на 149 млн грн. При цьому 17 проєктів припадають на Одеську область, де на них передбачено 51,1 млн грн.

Розподіл показує, що кількість проєктів не завжди відповідає обсягу фінансування: наприклад, Одещина має найбільше ініціатив, але за загальною сумою коштів поступається низці інших областей.

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Як розподіляють кошти ДФРР

У державному бюджеті на 2026 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн. За інформацією Міністерства розвитку громад, 91% цієї суми вже розподілили на проєкти, спрямовані на критичні потреби територій.

Механізм розподілу передбачає два основні напрями. 30% коштів фонду спрямовують на реалізацію середньострокових планів регіонів і громад, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку. Ще 70% — на проєкти, визначені регіональними стратегіями та стратегіями розвитку територіальних громад.

Водночас між областями кошти розподіляють за окремою формулою: 70% обсягу залежить від чисельності населення регіону, а 30% — від рівня податкоспроможності місцевих бюджетів.

Інформацію про проєкти та перебіг їх реалізації мають відображати в цифровій екосистемі DREAM. Вона призначена для супроводу публічних інвестиційних проєктів і контролю за використанням бюджетних коштів.

Отже, урядове рішення стосується не просто розподілу субвенцій між областями, а фінансування конкретних місцевих ініціатив, які громади визначили пріоритетними. Від того, наскільки швидко вони зможуть реалізувати ці проєкти, залежатиме, коли мешканці отримають відремонтовані лікарні, безпечні школи, стабільніше водопостачання та енергонезалежніші громадські будівлі.



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