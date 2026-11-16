Зеленський закликав США та Маска відновити доступ України до Starlink: демократи готують розслідування

Президент Володимир Зеленський закликав США та засновника SpaceX Ілона Маска скасувати обмеження на використання Україною супутникового зв'язку Starlink і військової системи Starshield. За його словами, через обмеження українські дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами під час руху на швидкості понад 161 км/год, що ускладнює боротьбу з російськими реактивними дронами типу Shahed. Про це 16 листопада повідомило Euronews.

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«Ми розраховуємо, що ці обмеження буде знято», — написав Зеленський у соцмережі X. Він також звернувся до Маска із закликом опинитися «на правильному боці історії».

За словами президента, українські перехоплювачі втрачають зв'язок зі своїми операторами на швидкості 161 км/год і не можуть наздогнати російські реактивні «шахеди», які здатні розвивати швидкість до 1000 км/год.

Зеленський заявив, що обмеження продовжують діяти вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона досі не отримала чіткого пояснення причин таких змін.

Що відбувається зі Starlink і Starshield

Starlink — це комерційна супутникова інтернет-мережа SpaceX, яку Україна використовує для зв'язку військових підрозділів, управління безпілотниками та забезпечення комунікацій у районах, де немає стабільного наземного інтернету.

Starshield — військова версія супутникових комунікацій SpaceX. В Україні її використовують, зокрема, для забезпечення роботи безпілотників-перехоплювачів, які знищують російські повітряні цілі.

Проблеми з доступом виникли ще в жовтні 2026 року. Тоді українські військові повідомили про обмеження швидкості: термінали Starshield втрачали з'єднання, коли рухалися швидше ніж приблизно 160 км/год. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), 24 жовтня українська сторона повідомила про відновлення нормальної роботи системи.

Однак 12 листопада з'явилися повідомлення про нові перебої. Українська влада заявила, що вони знову впливають на роботу системи вздовж фронту.

SpaceX заперечила, що запроваджувала нові обмеження. За повідомленням The Kyiv Independent, компанія заявила, що інформація про зміну роботи сервісу не відповідає дійсності. Таким чином, позиції української влади та SpaceX щодо наявності нових обмежень розходяться.

Демократи вимагають від Маска зберегти документи: що буде після виборів у США

Ситуація зі Starlink уже стала предметом політичного протистояння у Вашингтоні. 13 листопада сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс направили Ілону Маску офіційного листа з вимогою зберегти всі документи, листування та електронні дані, пов'язані з обмеженнями доступу України до Starlink і Starshield.

Сенатори хочуть отримати інформацію про всі рішення щодо роботи систем в Україні з 1 вересня 2026 року. Зокрема, їх цікавить:

хто ухвалював рішення про обмеження зв'язку та хто їх погоджував;

чи втручалися в ці рішення представники Білого дому або Пентагону;

які технічні параметри та території охоплювали обмеження;

чи оцінювала SpaceX наслідки таких рішень для української протиповітряної оборони та безпеки цивільних;

хто відповідав за відновлення доступу та повторні зміни в роботі системи.

Маск і SpaceX мають письмово підтвердити збереження відповідних матеріалів до 30 листопада 2026 року.

Сенатори наголосили, що суперечливі заяви американських посадовців і керівництва SpaceX не дозволяють встановити, хто саме контролював запровадження обмежень. Сам Маск раніше заявляв, що рішення щодо Starshield залежали від американських військових і президента. Міністр оборони США Піт Гегсет допускав, що SpaceX могла діяти самостійно відповідно до умов користування, а держсекретар Марко Рубіо пов'язував рішення щодо доступу до Starlink із повноваженнями компанії.

Окремо CSIS повідомляв, що двопартійна група сенаторів раніше просила генерального інспектора Міністерства оборони США розслідувати жовтневі обмеження. Однак той відмовився проводити таку перевірку, назвавши питання контрактним, і скерував законодавців до Військово-повітряних та Космічних сил США. Сенатор Річард Блументаль також розпочав окреме з'ясування повноважень щодо зміни доступу до сервісу та умов відповідних контрактів.

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Чому результати проміжних виборів змінюють ситуацію

Після проміжних виборів до Конгресу США 4 листопада демократи готуються отримати контроль над Конгресом із січня 2027 року. Це дасть їм більше можливостей для парламентського нагляду: проведення слухань, запитів документів і запуску розслідувань щодо дій адміністрації Дональда Трампа у війні Росії проти України.

Як повідомляє The Wall Street Journal, демократи планують низку перевірок американської політики щодо війни. Роль SpaceX у забезпеченні України супутниковим зв'язком може стати одним із напрямів такого контролю.

Тобто вимога зберегти документи, яку сенатори направили Маску вже зараз, є підготовчим кроком до можливих подальших парламентських розслідувань. Це не означає, що новий Конгрес уже розпочав повноцінне розслідування щодо Starlink.

Водночас демократи вимагають не від Маска залишити SpaceX чи відмовитися від Starlink, а пояснити, хто контролює доступ України до супутникового зв'язку та чому його можна обмежувати без прозорої процедури. Їхня ключова претензія — критично важлива для національної безпеки інфраструктура не повинна залежати від непрозорих рішень приватної компанії або окремих посадовців.

Для України ця історія має практичне значення: Starlink і Starshield залишаються важливими елементами військового зв'язку та протидії російським повітряним атакам. Тому Київ домагається не лише відновлення стабільної роботи систем, а й гарантій, що подібні обмеження не повторюватимуться під час бойових дій.

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