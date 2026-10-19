Бізнес різко погіршив оцінки: ділова активність впала до мінімуму за понад три роки

Індекс відновлення ділової активності у вересні 2026 року знизився з -0,16 до -0,21, що стало найнижчим показником із березня 2023 року. Про це свідчать результати 53-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, у якому взяли участь 467 підприємств різного розміру.

Індекс відновлення ділової активності у вересні 2026 року знизився з -0,16 до -0,21, що стало найнижчим показником із березня 2023 року.

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Частка компаній, які оцінюють свою ділову активність гірше, ніж рік тому, зросла з 24,3% до 31,1%. Частка тих, хто бачить покращення, також дещо збільшилася — з 8,3% до 9,6%, тоді як частка підприємств без змін скоротилася з 67,4% до 59,4%.

Бізнес скорочує завантаження потужностей

У вересні другий місяць поспіль зменшувалася частка підприємств, які працюють майже на повну потужність, — з 55% до 47%.

Натомість частка компаній із завантаженням виробничих потужностей на рівні 50−74% зросла з 24% до 31%.

Підприємств, які працюють на 100% потужності, стало 5%. Така сама частка компаній у вересні взагалі не працювала — проти 3% у попередні три місяці.

Виробництво та експорт погіршилися

Частка підприємств, які нарощували виробництво, знизилася з 27,6% до 22,4%, тоді як частка компаній зі скороченням випуску зросла з 15,6% до 22,6%.

В експорті також зафіксовано погіршення. Частка підприємств зі зростанням зовнішніх поставок зменшилася з 30,3% до 26,4%, а тих, хто скорочував експорт, збільшилася з 19,7% до 23,6%.

Середній портфель нових замовлень майже не змінився — 2,7 місяця проти 2,6 місяця у серпні.

Невизначеність різко зросла

Майже половина опитаних підприємств — 47,5% — у вересні не змогли спрогнозувати, що буде з їхньою діяльністю через два роки. У серпні таких було 40%.

Водночас серед тих компаній, які все ж планують майбутню діяльність, частка тих, хто розраховує на розширення бізнесу протягом двох років, зросла з 8% до 10,8%.

Бізнес очікує нового зростання цін

ІЕД зафіксував різке посилення цінового тиску.

У вересні 51,5% підприємств повідомили про суттєве подорожчання сировини та матеріалів проти 39,9% у серпні.

Частка компаній, які підвищили ціни на готову продукцію, зросла майже на 11 відсоткових пунктів — до 48,9%.

У найближчі три місяці зростання цін на сировину очікують 58,3% підприємств, а на готову продукцію — 55,6%.

Повітряні тривоги б'ють по виробництву

Найпоширенішим наслідком повітряних тривог бізнес назвав втрату робочого часу — про це повідомили 58,7% підприємств.

Ще 49,5% змушені були зупиняти виробничі потужності, 38,1% — роботу адміністративних та офісних підрозділів, а 33,6% зафіксували зниження обсягів виробництва або надання послуг.

Лише 4,5% підприємств заявили, що повітряні тривоги не мали негативного впливу на їхню роботу.

Найбільші втрати робочого часу через тривоги зафіксували в Запорізькій області — 25,4%, далі йдуть Харківська — 13,8%, Сумська — 13,7%, Кіровоградська — 13% та Дніпропетровська — 11%.

За оцінкою ІЕД, ескалація бойових дій та атаки на цивільну інфраструктуру вже помітно впливають на поведінку бізнесу та економічну активність.