Агродрони, ШІ для фермерів і військові технології: які українські стартапи зацікавили інвесторів у США

Українські технологічні компанії шукають інвестиції та партнерів у США для розвитку рішень у сферах агросектору, робототехніки, кібербезпеки та оборонних технологій. Як повідомило Мінцифри, на конференції TechCrunch Disrupt 2026 у Сан-Франциско десять українських команд представили свої розробки й домовлялися про потенційні інвестиції та пілотні проєкти.

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Хто брав участь у заході

Серед агротехнологічних стартапів — YHarvest, який розробляє рішення для моніторингу ґрунту й мікроклімату. Команда веде переговори про платні пілотні проєкти з виноробнями Каліфорнії та співпрацю з University of California, Davis. Потенційні інвестиції оцінюються у $500 000.

Ще один проєкт, INNONEERS, використовує штучний інтелект для аналізу даних агрокомпаній, зокрема для оцінювання витрат, прибутковості та врожайності. Стартап також розраховує залучити $500 000 і готує пілотні проєкти з аграрними підприємствами.

В оборонному секторі працює CELEBRA Tech, який обговорює з виробником реактивних двигунів співпрацю щодо далекобійних ударних рішень. Водночас Deus Robotics розвиває робототехніку для складської логістики та ритейлу. Команда налагоджує контакти з потенційними клієнтами й партнерами у США.

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Не лише дрони, а й кібербезпека і перевірка текстів

Інтерес інвесторів викликали й інші розробки. ThreatBreaker залучив $25 000 ангельських інвестицій і шукає партнерів у сфері промислової кібербезпеки. Spaceplace обговорює pre-seed фінансування на $1 млн, а WebSpellChecker шукає від $650 000 до $2 млн для розвитку своїх технологій перевірки текстів. QueSee AI, який аналізує взаємодію компаній із клієнтами, переміг у номінації Audience Choice на Venture Night.

За підсумками конференції українські стартапи повідомили про потенційні інвестиційні можливості загальним обсягом понад $10 млн. Водночас більшість цих коштів ще не залучено: команди перебувають на етапі переговорів і підготовки пілотних проєктів.

Участь української делегації в TechCrunch Disrupt 2026 організували Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів разом із партнерами.

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