Агродрони, ШІ для фермерів і військові технології: які українські стартапи зацікавили інвесторів у США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 жовтня 2026, 13:00

Агродрони, ШІ для фермерів і військові технології: які українські стартапи зацікавили інвесторів у США

Українські технологічні компанії шукають інвестиції та партнерів у США для розвитку рішень у сферах агросектору, робототехніки, кібербезпеки та оборонних технологій. Як повідомило Мінцифри, на конференції TechCrunch Disrupt 2026 у Сан-Франциско десять українських команд представили свої розробки й домовлялися про потенційні інвестиції та пілотні проєкти.

Українські технологічні компанії шукають інвестиції та партнерів у США для розвитку рішень у сферах агросектору, робототехніки, кібербезпеки та оборонних технологій.
Українські стартапи брали участь у TechCrunch Disrupt
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто брав участь у заході

Серед агротехнологічних стартапів — YHarvest, який розробляє рішення для моніторингу ґрунту й мікроклімату. Команда веде переговори про платні пілотні проєкти з виноробнями Каліфорнії та співпрацю з University of California, Davis. Потенційні інвестиції оцінюються у $500 000.

Ще один проєкт, INNONEERS, використовує штучний інтелект для аналізу даних агрокомпаній, зокрема для оцінювання витрат, прибутковості та врожайності. Стартап також розраховує залучити $500 000 і готує пілотні проєкти з аграрними підприємствами.

В оборонному секторі працює CELEBRA Tech, який обговорює з виробником реактивних двигунів співпрацю щодо далекобійних ударних рішень. Водночас Deus Robotics розвиває робототехніку для складської логістики та ритейлу. Команда налагоджує контакти з потенційними клієнтами й партнерами у США.

Читайте також: Паперові трильйони: чому рекордні оцінки стартапів більше не гарантують прибутки

Не лише дрони, а й кібербезпека і перевірка текстів

Інтерес інвесторів викликали й інші розробки. ThreatBreaker залучив $25 000 ангельських інвестицій і шукає партнерів у сфері промислової кібербезпеки. Spaceplace обговорює pre-seed фінансування на $1 млн, а WebSpellChecker шукає від $650 000 до $2 млн для розвитку своїх технологій перевірки текстів. QueSee AI, який аналізує взаємодію компаній із клієнтами, переміг у номінації Audience Choice на Venture Night.

За підсумками конференції українські стартапи повідомили про потенційні інвестиційні можливості загальним обсягом понад $10 млн. Водночас більшість цих коштів ще не залучено: команди перебувають на етапі переговорів і підготовки пілотних проєктів.

Участь української делегації в TechCrunch Disrupt 2026 організували Міністерство цифрової трансформації та Український фонд стартапів разом із партнерами.

Як ми писали: $157 млн за «потім розберемося»: як правильно ділити стартап

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами