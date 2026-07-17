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17 липня 2026, 16:20

«Нібулон» виходить на міжнародний ринок річкових перевезень: компанія анонсувала угоду з румунським оператором

Український агрохолдинг «Нібулон» розширює свою присутність на європейському ринку логістики. Компанія уклала довгостроковий контракт із румунським оператором Transport Trade Services (TTS) на виконання міжнародних вантажних перевезень Дунаєм. Про це повідомила пресслужба агрохолдингу.

Український агрохолдинг «Нібулон» розширює свою присутність на європейському ринку логістики.

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У межах співпраці барже-буксирний флот «Нібулону» протягом найближчих чотирьох місяців здійснюватиме регулярні рейси Нижнім Дунаєм між Румунією, Сербією та Болгарією. У компанії зазначають, що новий контракт підтверджує конкурентоспроможність українського флоту на європейському ринку транспортних послуг та створює передумови для подальшого розвитку міжнародної річкової логістики.

Перший рейс вже завершено. Судна доставили партію фосфатних добрив із румунського порту Констанца до сербського Прахово. На зворотному шляху караван завантажили зерновими та олійними культурами в дунайських портах Болгарії для подальшого транспортування до Констанци.

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Флот працюватиме за круговою схемою

У «Нібулоні» пояснили, що перевезення організовані за принципом кругової логістики. Такий підхід дозволяє мінімізувати кількість порожніх переходів суден, скоротити експлуатаційні витрати та максимально ефективно використовувати флот.

Перевезення виконують барже-буксирні каравани, кожен із яких здатний транспортувати близько 8 тис. тонн вантажу за один рейс. Обслуговують судна виключно українські екіпажі.

Розширення міжнародної діяльності відбувається на тлі змін у логістиці українського агросектору. Через постійні російські атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та цивільне судноплавство компанія дедалі активніше використовує власні потужності на Дунаї.

Раніше в «Нібулоні» повідомляли, що були змушені переглянути закупівельні ціни на зерно, врахувавши додаткові витрати на альтернативні експортні маршрути, а закупівлі в чорноморських портах тимчасово обмежили. Водночас наявність власних перевантажувальних терміналів на Дунаї дає змогу диверсифікувати логістику та зберігати стабільність експортних операцій.

Для «Нібулону» контракт із TTS є можливістю інтегрувати український річковий флот у європейську транспортну систему. У разі успішної реалізації проєкту компанія зможе зміцнити свої позиції як логістичного оператора та розширити географію роботи на Дунайському напрямку.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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